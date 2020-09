Paananen ja Kodisoja haluavat antaa takaisin myös seuroille, joissa ovat pelanneet.

Peliyhtiö Supercell-perustajat ja miljonäärit Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja lähtevät tukemaan jääkiekkojunioreita jättilahjoituksilla.

Paananen ja Kodisoja ovat perustaneet Unelmien peliä -rahaston, joka aloittaa toimintansa tällä viikolla ja jakaa vuosittain 300 000 euroa tukea Varsinais-Suomen alueen vähävaraisille lapsille ja nuorille.

St1:n omistaja ja öljybisneksessä vaurastunut Mika Anttonen aloitti vähävaraisten jääkiekkoilijoiden tukemisen 2016. Paananen ja Kodisoja seuraavat tavallaan valmista esimerkkiä.

”Olimme Kodisojan Mikon kanssa tosi inspiroituneita Anttosen luomasta rahastosta. Todella hienoa oli, että se on pitkäkestoinen rahasto eikä mikään kertalahjoitus”, Paananen sanoi. Hän korosti, että heidän tukiprojektinsa tähtää pitkään yhteistyöhön.

Paananen jutteli Anttosen kanssa ennen Unelmien peliä -rahaston perustamista. Sitä kautta aukesi myös yhteistyö Jääkiekkoliiton kanssa. Liitto toimii rahastossa anomusten käsittelijänä, kun niitä tulee seuroista.

”Meidän kannalta tässä yhdistyy muutama asia, joista me todella paljon välitetään ja jotka ovat todella lähellä sydäntä. Yksi ovat lapset ja nuoret, joiden parissa tehtävä työ on tullut tutuksi Me-säätiön kautta. Toisekseen on jääkiekko, joka on pelinä äärimmäisen lähellä meidän sydäntä ja kolmanneksi halu antaa takaisin niille seuroille, joista olemme lähteneet”, Paananen kertoi.

Paananen otti vertauksen amerikkalaisesta unelmasta, joka hänen mukaansa toteutuu paljon paremmin kuin Yhdysvalloissa.

”Tarkoittaen sitä, että riippumatta taustoista tai lähtökohdista ihmisillä mahdollisuus toteuttaa omia unelmiaan. Siitä tuli tämän rahaston nimi.”

Paananen korosti, että hän ja Kodisoja ovat olleet lapsena siinä onnellisessa asemassa, että saivat toteuttaa unelmiaan.

Uuden rahaston tarkoitus on jakaa 200 000 euroa pelaajille porrastettuna eri ikäryhmiin pelaajan tasosta riippumatta. Loput satatuhatta ovat seuratukea.

Ikäluokat liikkuvat yhdeksän vanhoista 14-vuotisiin. Tarkkaa tulorajaa ei ole, mutta hakemusten olisi tarkoitus tavoittaa yksinhuoltajaperheitä, ja jos esimerkiksi työttömyys tai sairaus on kohdannut perhettä

Kuvio menee niin, että seura tekee esityksen Jääkiekkoliitolle, joka käy läpi hakemukset. Paananen korostaa, ettei Kodisojan kanssa asiantuntija päättämään avustuksista ja siksi Jääkiekkoliitto toimii yhteistyötahona.

”Seuroilla on suuri vastuu tässä asiassa”, Turkka Tervomaa sanoi. Hän toimii jääkiekkoliitossa juniori- ja seuratoimintajohtajana. ”Kaikissa tuissa ideana on, että ne kattavat noin kolmasosan tai korkeintaan puolet kauden kustannuksista.”

”Seuroille ehtona on, että se tekee kaikkensa kustannusten kurissa pitämiseksi. Joka kohdassa pitää harkita kustannustehokkuutta.”

Jääkiekko on päässyt erinomaiseen asemaan, kun suuren omaisuuden hankkineet laji-ihmiset ovat lähteneet jakamaan yhteensä yli miljoona euroa vuodessa kustannusten tasaamisen. Anttosen lahjoitukset ovat olleet lähellä miljoonaa ja nyt mennään rajan yli.

”Jääkiekon kautta saa niin paljon, riippumatta pelitasosta. Kavereita, sosiaalista tekemistä eikä tämä päde pelkästään jääkiekkoa”, Paananen sanoi ja uskoi, että tukemiskulttuuri voisi levitä myös muihin lajeihin.

Paananen ja Kodisoja seurasivat Turun Palloseuraa pikkupojista lähtien ja ovat nykyään seuran suuromistajat. Jääkiekko on heille läheinen ja siksi tukeminen keskittyy Varsinais-Suomeen.

Mikä on jääkiekon valtti, että se saa näin paljon tukijoita?

”Minun näkökulmasta se on Suomen kansallispeli, ja jos katsoo, mikä suomalaisia liikuttaa. Jääkiekko vaan jostain syystä vetoaa minuun ja valtaosaan suomalaisista käsittämättömällä tavalla. On siinä pelissä jotain maagista”, Paananen sanoi. ”Maailman hienoin urheilulaji ja pallopeli, aivan ehdottomasti.”