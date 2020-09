Markus Mustelin ja Jolle Blässar haluavat samalla tukea Itämeren suojelua.

”Varmasti en lähde”, kuului Jolle Blässarin vastaus, kun pitkäaikainen purjehduskaveri Markus Mustelin pyysi häntä mukaan hulluun ideaan.

Mustelinin, 59, hulluna ideana oli osallistua kilpailuun, jossa soudetaan Atlantin yli. Mustelin itse oli miettinyt asiaa rauhassa, lähes 20 vuotta. Blässarin hän houkutteli soutukaverikseen saunassa.

”Eihän siinä ole lopulta mitään ihmeellistä, että soudetaan yli Atlantin”, Blässar nauroi torstaina Helsingin Soutustadionilla, kun kaksikko esitteli 7,3 metrin pituista ja 950 kiloa painavaa soutuvenettään.

Atlantic Challenge -nimeä kantava soutukilpailu alkaa joulukuussa 2021 Kanariansaarilta. Maali häämöttää vajaan 5 000 kilometrin päässä Antigualla Karibialla.

Kaksin soutaen matka kestää noin 50 vuorokautta. Kisan toisessa luokassa soudetaan neljän hengen voimalla, jolloin Atlantti ylittyy kuukaudessa.

Aiemmin Mustelin ja Blässar ovat molemmat ylittäneet Atlantin purjehtien. Mustelin on ylittänyt peräti yksitoista kertaa. Hän on ollut kokkina Whitbread-kisassa maapallon ympäri.

Soutukisasta hän kuuli ensi kerran 20 vuotta sitten messuilla Frankfurtissa. ”Aloin tutkia asiaa ja huomasin, että Atlantin yli soutaminen on iso laji varsinkin Britanniassa. Suomessa siitä ei tiedetty”, Mustelin kertoo.

Ensi kerran kisa käytiin jo vuonna 1966, mutta nykymuodossaan se on ollut vuodesta 2013. Vuoden 2021 kisaan on lähdössä 30 venekuntaa ja noin sata soutajaa.

Jolle Blässar veneen navigointilaitteiden äärellä.­

Mustelin ja Blässar soutavat kahden tunnin vuoroissa. Molemmilla on veneessä oma makuuyksiönsä, jossa levätä. Ruoka valmistetaan pakastekuivatetusta muonasta, johon sekoitetaan merivedestä valmistettua vettä. Vessana on ämpäri.

”Energiaa kuluu paljon, noin 6 000 kaloria päivässä. Joka päivä on karkkipäivä”, Blässar sanoo.

Veneessä on navigointilaite, satelliittipuhelin ja kannettava tietokone. Virtaa saadaan aurinkopaneeleista, jotka lataavat akut. Osallistujat pitävät päivittäin yhteyttä kisajärjestäjiin. Merellä veneitä seuraa hätätilanteiden varalta kaksi saattoalusta.

Myrskyn sattuessa soutuveneestä lasketaan veteen turva-ankkuri, joka on iso pallo. Se jarruttaa ja pitää veneen suunnassa. ”Muuten mennään sinne, minne tuuli ja virta vievät”, 55-vuotias Blässar sanoo.

Soutavat purjehtijat eivät lähde kisaan pelkästä seikkailunhalusta. Tavoitteena on kerätä varoja Itämeren suojelutyöhön yhteistyössä John Nurmisen Säätiön ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa.

Markus Mustelin on purjehtinut yksitoista kertaa Atlantin yli. Jolle Blässar on myös kokenut merenkävijä.­

Veneeseen ei mennä kylmiltään. Järjestävät vaativat vähintään 120 tuntia harjoittelua, joista pidetään tarkkaa kirjaa.

”Meidän tavoitteenamme on treenata 300 tuntia. Ensi kesänä soudamme pitkin Itämerta. Tänä viikonloppuna soudamme Sipoosta Kotkaan. Talvi vietetään kuntosalilla”, Mustelin kertoo.

Kisabudjetti on noin satatuhatta euroa. Siitä on koossa kolmasosa. Veneen nimisponsorin paikka on vielä auki. Erikoisvalmisteinen soutuvene maksaa 70 000 euroa, ja se on tarkoitus myydä, kun reissu on ohi.

Pään ja kropan lisäksi erityisen koville joutuvat kädet. Mustelinilla on jo nyt kämmenissään känsiä ja laastaria.

”Soudamme ilman hanskoja, mutta kai niitä on otettava mukaan”, Mustelin sanoo.