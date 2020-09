Wide ContentPlaceholder

Vladimir Potanin kuvattuna Moskovassa vuonna 2019.­

Urheilu | HS-haastattelu

Suursaastuttaja tahtoo olla hyvä oligarkki

Jääkiekkojoukkue Jokereiden taustalta löytyy Venäjän rikkain mies Vladimir Potanin, jonka omaisuuden arvo on yli 20 miljardia euroa. Hän on yksi alkuperäisistä oligarkeista ja valtiolle hän sanoo tekevänsä palveluksia, kun siihen on ilmeisiä perusteita. ”Totta kai.”

Jääkiekkojoukkue Jokereiden tärkein tukija, kaivosjätti Norilsk Nickelin pääomistaja ja toimitusjohtaja Vladimir Potanin, on tällä hetkellä Venäjän rikkain mies. Forbes-lehti arvioi hänen omaisuutensa arvoksi lähes 20 miljardia euroa.