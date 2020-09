Mugellossa ajetaan radan ensimmäinen F1-kilpailu, joka on Ferrarille MM-sarjan tuhannes.

Valtteri Bottas odottaa innolla uutta ajohaastetta, kun formulasirkus siirtyy Italian sisällä Mugellon radalle. Mugellossa ei ole koskaan ajettu F1-osakilpailua, joten Bottaksella on radasta vain hieman ajokokemusta.

Innokkaana pyöräilijänä tunnettu nastolalainen tutustui rataan kaksipyöräisellä menopelillä.

”Ajoin radan pyörällä läpi nähdäkseni, miltä se näyttää. Olin täällä testissä 2012”, joten minulla on jonkin verran kokemusta.

Formulakonkari Kimi Räikkösellä kokemusta Mugellon moottoripyhätöstä on huomattavasti enemmän. Räikkönen ajoi Sauberin ratissa ensimmäisen F1-testinsä juuri Mugellossa syyskuussa 2000.

”Aika on kulunut nopeasti, koska ei tunnu siltä, että siitä on 20 vuotta. Mutta toisaalta se on pitkä aika, 20 vuotta on puolet elämästäni”, Räikkönen letkautti.

”Sinä päivänä aloitin uuden asian elämässäni. Vietimme ensimmäisissä testeissä kolme päivää”, ja minulla on hyvät muistot siitä.

Räikkönen on ajanut Mugellossa myös McLarenilla ja Ferrarilla.

Mugello on Ferrarin kotirata ja saa tulevana sunnuntaina kunnian isännöidä maineikkaan italialaistallin tuhannetta F1-kilpailua.

Tähän asti Ferrarin kausi on ollut katastrofaalinen, sillä talli on valmistajien MM-pisteissä vasta kuudentena. Bottas uskoo kuitenkin, että Ferrari palaa huipulle nopealla aikataululla.

”Talli on massiivinen osa F1-historiaa, ja tuhannes kilpailu on vaikuttava määrä. Siitä ei ole epäilystäkään, etteivätkö he pääsisi takaisin huipulle. He oppivat virheistään ja tulevat takaisin vahvasti”, Bottas arvioi.

Formuloissa ajettiin viime viikonloppuna harvinaisen runsastapahtumainen Monzan osakilpailu, jonka voittajaksi nousi sensaatiomaisesti AlphaTaurin Pierre Gasly.

Bottas putosi toisesta lähtöruudusta viidenneksi, mutta löi seitsemänneksi pudonneen tallikaverinsa Lewis Hamiltonin, joka on MM-pisteissä karkumatkalla.

”Se oli kaukana ideaalista ja hullu kisa, mutta siellä oli paljon asioita, joista minä ja tiimi opimme. On mukavaa päästä heti takaisin autoon ja aloittaa eri viikonloppu”, jota odotan innolla.