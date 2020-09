Chelsea pitää kärkeä yli 200 miljoonan euron pelaajaostoillaan.

Siitä on kulunut vain viisi kuukautta, kun Englannin Valioliigan seurat toivoivat pelaajiltaan 30 prosentin palkkaleikkausta koronaviruspandemian aiheuttamien tulojen romahtamisen takia.

Lisäksi esimerkiksi mestari-Liverpool ja Tottenham aikoivat käyttää Britannian hallituksen myöntämiä varoja henkilökuntansa palkkakuluihin, mutta seurat peruivat aikeensa julkisen arvostelun jälkeen. Arsenal ilmoitti elokuussa aikeistaan irtisanoa 55 työntekijäänsä.

Nyt, uuden kauden kynnyksellä, Valioliigan seurat ovat törsänneet uusiin pelaajiin suuria puntamääriä. Kymmenien miljoonien puntien ostokset ovat yhä kuin rutiinia.

Valioliiga käynnistyy lauantaina ilman yleisöä, mutta se vaikuttaa keskimäärin vain 13 prosentilla seurojen talouteen, kertoo uutistoimisto AFP. Myöskään tv- ja sponsoritulot eivät ole immuuneja koronavirukselle: Valioliiga menetti 363 miljoona euroa viime kaudella koronaviruksen aiheuttaman kolmen kuukauden tauon takia.

Lisäksi Kiinan suoratoistoyhtiöltä PPTV:ltä peruutettiin sopimus Britannian ja Kiinan poliittisten jännitteiden takia. Sopimuksen arvo oli lähes 700 miljoonaa euroa.

Aivan kuin Valioliigan seurat eivät olisi kuulleetkaan näistä menetyksistä.

Kärkipaikkaa pitää Chelsea, joka on käyttänyt joukkueensa rakentamiseen kesän aikana 200 miljoonaa puntaa (220 miljoonaa euroa). Joukkueeseen on hankittu Kai Havertz Bayer Leverkusenista, Timo Werner RB Leipzigista, Hakim Ziyech Ajaxista ja Ben Chilwell Leicesteristä. Vaikka Thiago Silva saapui PSG:stä ilmaisella siirrolla, palkkakuluissa hän on merkittävä menoerä.

Chelsean törsäysinto selittyy ainakin osittain sillä, että seuralla oli viime kesänä ostokielto. Lisäksi nyt on selkeästi ostajan markkinat eli pelaajia on tarjolla Euroopassa.

Manchester City on käyttänyt yli 60 miljoonaa puntaa (66 miljoonaa euroa) kahteen pelaajaan: Nathan Ake Bournemouthista ja Ferran Torres Valenciasta. Manchester United osti Ajaxista Donny van de Beekin noin 40 miljoonalla punnalla (44 eurolla).

Nathan Ake siirtyi Bournemouthista Manchester Cityyn.­

Mestarien liigan ulkopuolelle jääneet joukkueet eivät myöskään ole säästökuurilla.

Wolverhampton rikkoi siirtosummaennätyksensä hankkimalla 18-vuotiaan Fábio Silvan Portosta 35 miljoonalla punnalla (noin 39 miljoonaa euroa). Valioliigan portugalilaisimman seuran uusin portugalilainen ehti tehdä Portossa kolme maalia ja olla yhdessä Portugalin liigan ottelussa avauskokoonpanossa.

Everton on käyttänyt noin 64 miljoonaa puntaa (70 miljoonaa euroa) ostamalla James Rodriguezin Real Madrista, Allanin Napolista ja Abdoulaye Doucouren Watfordista.

Vähintään kymmenen miljoonan punnan hankintoja ovat tehneet käytännössä kaikki muutkin joukkueet. Esimerkiksi henkilökuntaansa vähentävä Arsenal osti Gabriel Magalhaesin 27 miljoonalla punnalla (30 miljoonaa euroa).

Katsaus toisaalle: Euroopan suurseuroista esimerkiksi Real Madrid, FC Barcelona ja Juventus pyrkivät myymään pelaajiaan leikatakseen palkkakuluja.

Miksi Englannissa rahaa on yhä runsaasti pelaajahankintoihin? Olennainen syy on rahakas tv-sopimus. Muutamista takapakeista huolimatta se on yli kolmen miljardin euron arvoinen.

Mikäli koronavirusepidemia jatkuu ja alkaa nakertaa rajummin seurojen taloutta, Valioliigan seuroille ei välttämättä hirveästi sympatiaa irtoa, jos seurat aloittavat uusia säästötoimia.

Valioliigaa näyttää Viaplay ja V Sportin urheilukanavat. Avauspäivän tv-ottelut lauantaina ovat Fulham–Arsenal (klo 14.30), West Ham–Newcastle (klo 17) ja Liverpool–Leeds (klo 19.30).