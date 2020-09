Koronaviruksen pitkittämän viime kauden takia Englannin Valioliigan uusi kausi alkaa vasta tänään lauantaina eli kuukauden tavanomaista myöhemmin. HS tarkastelee kauden asetelmia ainakin jossain määrin punavalkoisten lasien läpi.

Englannin Valioliiga, tuo jalkapallosarjoista suurin ja ehkä joidenkin mielestä kauneinkin, potkaistaan käyntiin tänään lauantaina. Kesällä loppuun pelatulla viime kaudella yleisöä ei peleissä ollut eikä ole edelleenkään.

Normaalisti kausi alkaa elokuun alkupuolella, mutta koronatauon takia venyneen viime kauden takia aloitus on nyt kuukautta myöhemmin.

Voiko sanoa, että vihdoin uusi kausi alkaa? Onko spekuloitu pelaajasiirtoja, pohdittu eri joukkueiden mahdollisuuksia?

Innokkaimpien fanien puolesta voi sanoa, että näin on edelleen tapahtunut. Mutta jotenkin kausi alkaa yllättäen ja pyytämättä.

Syitä lienee useita, mutta kaikki liittyvät koronavirukseen. Edellinen kausi päättyi vasta runsas kuukausi sitten. Alkavan kauden otteluohjelman pähkäilyyn oli vain muutamia viikkoja. Normaalikausina otteluohjelma julkaistaan jo ennen juhannusta.

Nyt joku voi ihmetellä, miten moiseen tarvittaisiin lähes kaksi kuukautta – eikö kaksi tuntia olisi jo liikaa? Jokainen, joka on lukenut Nick Hornbyn kirjan Hornankattila (Fever Pitch), ymmärtää kyllä.

Oikeasti sitä ei tarvitsekaan ymmärtää.

Otteluissa ei ole yleisöä, joten tv-lähetyksissä pelaajien ja valmentajien huudot kaikuvat, tai toisena vaihtoehtona on valita lisätyt yleisöäänet. Tämä jakaa tv-katsojat kahteen ryhmään: kumpi parempi? Onneksi Valioliigassa valinnan voi tehdä itse – esimerkiksi Mestarien liigassa tyrkytettiin tekaistu yleisön pauhu.

Kesällä tyhjät katsomot merkitsivät suurempia katsojalukuja televisiossa, sillä otteluita näytettiin Britanniassa myös maksutta. Kesäkuussa pelattu Evertonin ja Liverpoolin Merseysiden derby keräsi Valioliigan kaikkien aikojen suurimman tv-katsojamäärä Britanniassa, yli 5,5 miljoonaa katsojaa.

Palaako yleisö lehtereille jossain vaiheessa kautta? Tämän hetkisen tiedon mukaan näin voisi käydä jo lokakuun alusta alkaen, mutta Britanniassa juuri kiristetään kokoontumisrajoituksia, joten nähtäväksi jää, kuinka Valioliigan toiveiden kanssa käy.

Täysiä katsomoja ei suinkaan ole luvassa. Jokaiselle stadionille on laskettu turvavälit. Suurimmalle stadionille, Manchester Unitedin Old Traffordille voitaisiin ottaa noin 20 000 katsojaa. ”Unelmien teatterin” yleisökapasiteetti on noin 75 000 katsojaa.

Seuraavaksi suurimmille stadioneille eli yli 60 000 katsojan Tottenhamin, Arsenalin ja West Hamin stadioneille voitaisiin ottaa noin 19 000 katsojaa. Hallitsevan mestarin Liverpoolin Anfield Roadille voitaisiin päästää alle 15 000 katsojaa (kapasiteetti 54 000).

Valioliigan pienin stadion on Burnleyllä: runsaan 20 000 katsojan stadionin koronayleisömäärä olisi alle 6 000 katsojaa.

Harjoituskaudella Brightonin ja Chelsean otteluun otettiin jo 2 500 katsojaa. Valioliigassa on pohdittu testiotteluksi Arsenalin ja Sheffield Unitedin kohtaamista 3. lokakuuta. Testipaikka on sopiva ainakin Valioliigan näkökulmasta: suhteellisen uusi stadion, jossa on väljät yleisötilat ja jokaiseen lohkoon oma sisäänkäyntinsä useine portteineen.

Mutta nyt on syytä laittaa punavalkoiset lasit päähän ja pohtia, miten Valioliigassa käy. Punavalkoisia laseja käyttävät Arsenalin kannattajat, sanottakoon se selvyyden vuoksi.

Jatkuuko Liverpoolin voittokulku, eli tuleeko toinen mestaruus heti putkeen? Vai iskeekö klassinen mestaruuskrapula, kuten kävi Mestarien liigassa viime kaudella? Meneekö myös Arsenal ohi?

Ainakaan manageri Jürgen Kloppilla ei ole menossa enää rakennusprojekti, sillä Valioliiga-kauden alla joukkue on hankkinut vain yhden uuden pelaajan, laitapuolustaja Kostas Tsimikasin.

Ei tule olemaan helppoa Liverpoolilla, eikä sitä kukaan odotakaan. Ehkä Arsenal pysyy vielä takana, mutta Manchester City hengittää rajusti niskaan.

Manchesterin sinisellä puolella rahaa on jälleen käytetty, kun Urheilun välitystuomioistuin (CAS) tuumasi, että se on ihan ok. Lionel Messiä Pep Guardiola ei saanut, mutta esimerkiksi vuotavaa puolustusta on tilkitty lähes 50 miljoonan euron hankinnalla eli Nathan Akella Bournemouthista.

Entä Manchesterin punainen puoli? Nukkuva jättiläinen, joka hyvän loppukirinsä ansiosta nousi kolmanneksi viime kaudella.

Alex Fergusonin eläköitymisestä on jo seitsemän vuotta, mutta äveriäs seura ei ole palannut entiseen loistoonsa. Pieniä merkkejä piristymisestä on, mutta mestaruustaiston sijaan Manchester United saa kisata Mestarien liigaan oikeuttavasta paikasta neljän joukkoon. Ongelmia on vähän joka alueella eikä vähiten tolppien välissä, jossa David de Gea säännöllisesti koheltaa.

Toisin sanoen 1990-luvun ja 2000-luvun alun klassikot palaavat eli Arsenalin ja Manchester Unitedin kohtaamisissa ratkaistaan... ei nyt vielä tällä kaudella mestaruutta, mutta palkintopallille pääsy – se toki kuvainnollisesti, koska mitaleja ei jaeta.

Kovasti hankintoja tehneen Chelsean ja Pohjois-Lontoon valkoisen puolen, Tottenhamin, kannattajat ovat varmasti täysin eri mieltä edellä olevasta asetelmasta. Niin pitääkin olla.

Chelsea mällää hankinnoilla, Tottenham jatkaa suunnilleen entisellä kokoonpanollaan. Englannin cupin loppuottelussa elokuun alussa Arsenalin manageri Mikel Arteta pyyhki pöytää Chelsean Frank Lampardilla, joten paljon on tekemistä Länsi-Lontoossa.

Tottenhamissa on luotto siihen, että manageri José Mourinho tekee sen taas eli on penkin päässä parhaimmillaan toisella kaudellaan, kuten monessa muussa joukkueessa aiemmin. Nyt tähän tulee muutos, mutta se todetaan vahvasti punavalkoisten lasien läpi.

Entäpä Arsenal? Tuo jatkuvasti asemiaan Valioliigassa menettänyt joukkue, jolla on loistava menneisyys, mutta viime vuosina onnistumisia on tullut vain Englannin cupissa.

Rakennusvaihe alkoi viime kaudella ja kaikkien, jopa monien Arsenal-kannattajien yllätykseksi, luvassa on paras kausi vuosiin.