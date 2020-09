Yleisurheilu

Kari Sinkkosen uran kirkkain kruunu on Pekka Vasalan valmentaminen 1 500 metrin olympiakultaan 48 vuotta sitten Münchenissä. Sen lisäksi Sinkkosen valmennettavat ovat voittaneet liki 500 SM-mitalia. Sinkkonen kritisoi Suomen kestävyysjuoksun nykyvalmennusta ja urheilijoiden asennetta.

Kangasniemi

Kapea asvalttitie kapenee entisestään ja muuttuu soratieksi. Neljän kilometrin jälkeen tie kääntyy vasemmalle kärrytielle. On luotettava navigaattoriin, muuten usko perille pääsystä uhkaa loppua.

Vihdoin, keskellä korpea, ollaan perillä. Talon isäntä on tullut vierasta vastaan autotallin nurkalle. Sieltä hän jo nostaa kättään tervehdykseen.

”Tultiinhan sieltä. Ajattelin, että mahdatko päästä perille”, yleisurheilun mestarivalmentaja Kari Sinkkonen sanoo.

Ennen kuin mennään valmennuksellisiin yksityiskohtiin ja palataan historiassa lähes 50 vuotta taaksepäin, todettakoon, että Sinkkosen urheilijat ovat tuoneet vuodesta 1962 alkaen 456 mitalia SM-kisoissa.

”En ota kunniaa mitaleista, mutta ei siitä haittaakaan ole. Koen, että minua on arvostettu riittävästi. En ole ollut sen perään”, Sinkkonen sanoo.

Pelkästään Turun Urheiluliitossa Sinkkosen valmennuksessa on juostu 100 SM-mitalia.

Vuosina 1968–1982 ja 2001 hän toimi kestävyysjuoksun päävalmentajana, lajiryhmän valmentajana ja lajipäällikkönä. Titteli saattoi vaihtua, mutta tehtävä oli sama.

Maaseudun rauhaan Kangasniemelle Sinkkonen muutti puolisonsa Raijan kanssa neljätoista vuotta sitten Nummelasta. Sitä ennen evakkoperheen poika valmensi pitkään juoksijoita ympäri Suomea.

”En muuta enää koskaan kaupunkiin”, 84-vuotias Sinkkonen sanoo samalla kun esittelee tiluksiaan.

Raija-puolison perimälle metsätilalle Sinkkonen on itse rakentanut suurimman osan uudesta talosta. Hän on nikkaroinut myös kaksi halkovajaa, ison varaston, rannan saunamökin, kesäkeittiön, savustuspaikan ja laiturin. Omaa rantaviivaa on 400 metriä.

”Aika kuluu, kun näpertää. Tämä on suurin ylpeys. Pekan mielestä kiuas olisi pitänyt sytyttää ulkopuolelta. Minä sanoin, että entäs jos sataa vettä”, Sinkkonen näyttää muista rannan rakennuksista hieman erillään olevaa savusaunaa.

Savusaunan hirret ovat vuodelta 1816. Niiden kokoamisessa saunaksi Sinkkosella oli sentään apumiehiä.

Savusaunan portailla on hyvä tuumata asioita.­

Pekka on tässä jutussa tärkeä sivuääni. Ilman Pekkaa Sinkkonen ei ehkä olisi noussut juoksuvalmentajana samaan maineeseen, kuin mikä hänellä oli 1970–2000-luvuilla.

Pekka, eli Pekka Vasala voitti lähes päivälleen 48 vuotta sitten 10. syyskuuta 1972 olympiakultaa Münchenissä 1 500 metrillä. Vain puoli tuntia aikaisemmin Lasse Virén oli voittanut samoissa kisoissa toisen kultamitalinsa 5 000 metrillä.

Vasalan voittoaika Münchenissä oli 3 minuuttia 36 sekuntia ja 33 sadasosaa. Sitä Sinkkonen pitää yhä heikkona, vaikka se on pysynyt suomenennätyksenä.

Olympiajuoksun alku oli lönkyttelyä, mutta loppuosa tultiin lujaa: viimeinen tuhat metriä 2.18,9, viimeinen 800 metriä 1.48,9 ja viimeinen 400 metriä 53,2. Tuhannen metrin Suomen ennätys oli tuolloin 2.19,2.

”Vasala oli 3.30:n alituksen kunnossa tuossa juoksussa. Toisaalta siinä juostiin vain voitosta”, Sinkkonen sanoo nyt.

Tällä taskukellolla Kari Sinkkonen otti aikoja Pekka Vasalan kovissa juoksuharjoituksissa.­

Muisto 1920-luvun suurjuoksijalta Paavo Nurmelta.­

Vasalan voittoon Sinkkonen uskoi jo ennen olympialaisia. Sen osoitti kisojen alla tehty testi. Vasala juoksi 10 kertaa 400 metrin vetoja 57 sekuntiin minuutin palautuksella.

”Kymmenennen vedon jälkeen ’palkitsin’ Pekan vielä yhdellä 400 metrin vedolla, jonka hän juoksi tuohon 53,2 sekuntiin. Tänä päivänä samanlaiseen harjoitukseen ei pysty kukaan suomalainen”, Sinkkonen sanoo.

Toinen kova harjoitus oli juosta 10 kertaa 200 metriä noin 25 sekuntiin. Vetojen palautuksena oli 200 metriä hölkkää, mihin kului keskimäärin 48 sekuntia. Treenin viimeisen 200 metriä Vasala tempaisi 23,6 sekuntiin.

Palestiinalaisterroristien isku muutti Münchenin olympialaiset verilöylyksi, jossa kuoli kaikkiaan 17 ihmistä. Suomen joukkue seurasi iskua televisiosta. Kaikki olivat epävarmoja, miten kisat jatkuvat.

Odottaminen kävi tuolloin Vasalan hermoille. Entä jos ei päästä lainkaan starttaamaan? Välipäivän jälkeen kisoja päätettiin jatkaa.

Vasalaa rauhoittaakseen Sinkkonen vei hänet välipäivänä harjoitusradalle ja teetti napakan juoksutreenin. Vasala juoksi ensin 400 metriä 56 sekuntiin ja sen jälkeen viisi kertaa 200 metriä 24–25 sekuntiin.

”Se rauhoitti Pekan mielen. Ei tarvittu psykologia sanomaan, että on kunnossa”, Sinkkonen kertoo.

Vasalan kultamitalijuoksussa Kenian Kipchoge Keino oli toinen ja Uuden-Seelannin Rod Dixon kolmas.

Sen sijaan Vasalan ja myös Sinkkosen hyvä ystävä Franco Arese putosi finaalista. Kultajuoksunsa Vasala juoksi Areselta saamillaan jalkineilla.

Italialainen oli lahjoittanut Vasalalle Adidaksen uudet piikkarit ennen olympialaisia Bislettin kisoissa Oslossa.

Kun Arese julkaisi Italiassa muistelmansa vuonna 2017, Vasala, Virén ja Sinkkonen olivat paikalla kirjan julkistamistilaisuudessa. Vasala kysyi Sinkkoselta, mitä hän veisi Areselle lahjaksi? Sinkkonen vastasi, että vie ne samat piikkarit.

”Pekka palautti piikkarit ja kiitti lainasta”, Sinkkonen nauraa.

Aresen elämäkerran kansi on kuvattu Sinkkosen savusaunalla.

Pekka Vasala voittaa olympiakultaa 10. syyskuuta 1972 Münchenissä.­

Münchenin jälkeen Virén ja Vasala juoksivat Helsingin Olympiastadionilla, joka täyttyi äärimmilleen. Vasala juoksi nyt 800 metriä. Hän olisi halunnut juosta sen myös olympialaisissa, mutta urakointia pidettiin liian isona riskinä.

”Ihmiset väittivät, että Suomen Olympiakomitea pilasi Pekan mahdollisuuden voittaa 800 metriä. Kukaan muu ei siitä päättänyt kuin minä ja Pekka”, Sinkkonen sanoo.

Olympiastadionilla 14. syyskuuta Vasala juoksi 800 metriä aikaan 1.44,6. Münchenissä 800 metrin olympiakultaa voittanut Dave Wottle hävisi Vasalalle 20 metriä.

”Ei tarvittu isoja markkinointijuttuja. Tänäkin päivänä saataisiin Olympiastadion täyteen, jos olisi samanlainen tilanne”, Sinkkonen sanoo.

Edellisissä olympiakisoissa Méxicossa Vasala oli jäänyt 1 500 metrin alkuerissä viimeiseksi ajalla 4.08,5. Kesällä 1971 Vasala alitti ensimmäisenä suomalaisena 3.40:n rajan, mutta jäi myöhemmin saman vuoden EM-kisoissa yhdeksänneksi.

”Pekan pohjakunto ei pitänyt. EM-kisojen jälkeen 1971 pidimme palaverin, jossa pompimme molemmat vuoron perään ylös ja sanoimme, ettei tästä tule mitään. Olin valmis lopettamaan. Mitä pitää tehdä? Pitää saada kestävyys kuntoon”, Sinkkonen muistaa.

Menestyshetkien vastapainona Sinkkonen on saanut myös lokaa niskaansa. Julkisuudessa Sinkkosesta tehtiin konna, kun Martti Vainio kärähti dopingista kesäolympialaisissa Los Angelesissa 1984. Eino Leino nosti Sinkkosen nimen esille Vainion takapiruna kirjassaan Martti Vainion tuskien taival – raportti juoksijasta, syyttömistä ja syyllisistä (WSOY, 1984).

”Kuvani oli kaikissa lööpeissä, kun hain kaupasta pesuaineita. Eräs mies tuli luokseni ja sanoi, että Sinkkonen meinaa pestä itsensä puhtaaksi. Sopivan nimekäs roisto piti saada”, Sinkkonen muistaa.

Totta on, että Sinkkonen oli auttanut Vainiota paljon, vaikka tämän valmentajana toimikin tuolloin Aulis Potinkara.

Kari Sinkkosen työhuoneen seinältä löytyy paljon muistoja vuosien varrelta. Omia mitaleita on kertynyt nuoruuden 400 metrin kisoista ja aikuisena juostuilta seitsemältä maratonilta, jolla paras aika on ollut kolme tuntia ja 25 minuuttia.­

Kari Sinkkoselle myönnettyjä juhlamitaleita.­

Palataan nykyhetkeen. Sinkkonen istahtaa rakkaan savusaunansa portaille ja pohtii kysymystä: voidaanko Münchenin kultainen puolituntinen joskus toistaa?

”Kestävyysjuoksun kanssa olisi edessä iso remontti. Juoksun markkinointi on hukattu, ja pitäisi sijoittaa organisaatioon, eli valmentajiin”, Sinkkonen sanoo, mutta arvelee kultaisen puolituntisen jäävän ajaksi, joka ei koskaan enää palaa.

Suomen Olympiakomitean lajivastaaviin hän suhtautuu epäillen.

”Se on niin suurta tuhlausta kuin voi olla. Miksi pitää saada esimerkiksi kestävyysjuoksijan lajivastaavan päälle vielä toinen vastaava? Lajivastaajan pitää itsessään jo olla paras asiantuntija. Kunnian metsästäjiä on paljon.”

Sinkkonen ei kiistä, etteikö Suomessa olisi lahjakkaita keskimatkan juoksijoita, mailereita. Saarijärven Joonas Rinne kehittyy koko ajan ja vasta 17-vuotias helsinkiläinen Benjamin Lee juoksi jo aikuisten SM-pronssia tämän kesän Kalevan kisoissa. Estejuoksija Topi Raitanen on kansainvälisen tason juoksija.

”Topi on hyvä, mutta juoksussa on vielä vähän suunnistustekniikkaa. Benjamin juoksee nätisti. Joonas on vielä arvoitus. Onhan näitä, mutta heidät pitää hoitaa hyvin”, Sinkkonen sanoo.

Sara Kuivistolla on mahdollisuus alittaa ensimmäisenä suomalaisena naisjuoksijana kaksi minuuttia 800 metrillä. Hyvä estejuoksija Camilla Richardsson oli tällä kaudella loukkaantuneena. Muuten parhaat naisjuoksijat löytyvät aitamatkoilta.

Kotipaikkansa urheiluseuraan Kangasniemen Kalskeeseen Sinkkonen perusti vuonna 2014 urheilukoulun, johon on osallistunut uutisenkymmentä nuorta, muttei yhtään kestävyysjuoksijaa.

”Jäsenistä 80 prosenttia oli tyttöjä, pojat pelaavat jääkiekkoa.”

Harjoitellaanko nykyisin oikein, kun sitä vertaa 1970-luvun hurjiin määriin ja toistoihin?

”Nykykestävyysjuoksijat harjoittelevat väärin. Painopisteet ovat muualla kuin tehokkuudessa. Aikaa kulutetaan paljon ja tehdään epäolennaista hommaa. Yritetään saada tulosta nopeuden kautta. Sen seurauksena nopeus ei ole kehittynyt ja tulokset ovat huonontuneet”, Sinkkonen tiivistää suomalaisen kestävyysjuoksun tilan.

Jonkinlainen kestävyysjuoksun pohjanoteeraus nähtiin äskeisessä Ruotsi-ottelussa, kun miesten 10 000 metrillä kaikki ruotsalaiset ohittivat suomalaisjuoksijat kierroksella.

”Jurppii, että suomalaiset eivät pärjää. Olen kuin Mielensäpahoittaja. Kaipaan läskisoosia ja kestävyysjuoksumenestystä. On asennekysymys, ettei enää viitsitä.”

Vieläkö itse haluaisit nostaa lahjakkuuden juoksuhuipulle?

”Ikä alkaa tulla vastaan, vaikka olen hyvässä kunnossa. En viitsi väkisin itseäni tyrkyttää. Jos joku kysyy, autan mielelläni.”