Kimi Räikkönen onnistui myös erinomaisesti Alfa Romeollaan.

Valtteri Bottas pääsi nopeasti sinuiksi Mugellon radan kanssa formula ykkösten Toscanan gp:n harjoituksissa. Mercedes-kuljettaja Bottas paineli nopeimman ajan perjantain molemmissa harjoitusajoissa.

Mugellossa ei ole koskaan ajettu F1-osakilpailua, ja suomalaisella on radasta kokemusta vain vuodelta 2012 testiajoista.

”Rata tarjoaa rutkasti hauskuutta. Radan vanha osa on fantastinen ja toinen sektori on myös mahtava. Nautin todella jokaisesta kierroksesta”, Bottas hehkutti.

Bottas kuvaili rataa vanhan koulukunnan radaksi.

”Täällä on muutama kohta, missä ei ole tilaa virheille. Ja niin sen pitäisikin olla. Se tuo aina ylimääräistä jännitystä, ja jos teet virheen, ansaitset rangaistuksen. Tykkään tämänkaltaisista radoista”, Bottas kehui.

Bottas uskoo, että Mugello tarjoaa sopivasti haastetta myös kuljettajien fysiikalle.

”Sen näkee, kun kilpailussa alkaa väsymys painaa. Sunnuntaista tulee raskas jokaiselle kuljettajalle, mutta olen ehdottomasti valmis siihen”, Bottas vakuutti.

Avausharjoituksissa Bottas otti ykköspaikan 0,048 sekunnin erolla Red Bullin Max Verstappeniin. Ferrarin Charles Leclerc oli kolmas ja Mercedeksen Lewis Hamilton neljäs.

Toisissa harjoituksissa toiseksi tullut Hamilton jäi suomalaisesta 0,207 sekuntia. Kolmanneksi ajoi Verstappen.

Alavireisen Ferrarin vaikeudet jatkuivat myös sen kotiradalla. Tallin kauden jälkeen jättävä Sebastian Vettel jäi sijoille 13 ja 12. Myös Leclercille tuli takapakkia toisissa harjoituksissa: sijoitus kymmenes. Toscanan gp on Ferrarille tuhannes F1-osakilpailu.

Kimi Räikkönen onnistui Alfa Romeollaan varsin mainiosti harjoituksissa. Räikkönen oli avausharjoitusten yhdestoista ja toisissa harjoituksissa peräti yhdeksäs.

”Varmasti meillä on asioita, joita parantaa. Ja niin se on sama kaikille. Tämä on erilainen ja ainutlaatuinen rata verrattuna aiempiin, joten etsimme vielä parempia säätöjä autoon”, Räikkönen summasi.