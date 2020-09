Yleisurheilu

Sara Kuivisto juoksi ennätyksensä 800 metrillä – Merikoski-Siliuksen SE-tulos on nyt sekunnin päässä

Kuivisto hävisi niukasti Slovakian mestarille.

Sara Kuivisto voitti kesäkuussa yleisurheilun Uusi alku -kutsukilpailussa naisten 600 metrin juoksun. Sen jälkeen hän on kesällä keskittynyt 800 metrin juoksuun.­

Suomen paras 800 metrin naisjuoksija Sara Kuivisto on kovassa vireessä syksyn tultua. Kuivisto juoksi Slovakian Samorinissa toiseksi omalla ennätyksellään 2.01,60. Aika on kotimaan kaikkien aikojen tilastossa kolmanneksi nopein. Kuiviston aiempi ennätys oli 2.01,85.

Samorinin kilpailun voitti Slovakian mestari Gabriela Gajanová kauden parhaallaan 2.01,26.

”Tämä oli minulle äärimmäisen tärkeä kilpailu. Sain pois sen huonon fiiliksen, joka minulla oli edellisen kisan jälkeen. Kun olin koko kesän juossut yksin ja pääsin sitten Dessaussa juoksemaan muiden kanssa, olin vaan niin ylilatautunut, että se kisa meni siihen”, Kuivisto kertoi tiedotteessa.

Dessaun pieleen mennessä kisassa Kuiviston aika oli yli 2.03. Samorinissa Kuivisto hoki itselleen malttia juoksun aikana.

”Odotin 600 metriin ja sitten läksin. Olisin ehkä voinut lähteä vähän aiemmin, niin olisin saanut Gajanovan kiinni”, Kuivisto sanoi.

Kuiviston päämatka menneenä kesänä on ollut 800 metriä. Hänen tavoitteenaan on ollut oma ennätys ja Tuuli Merikoski-Siliuksen SE-aika 2.00,59. Sen saavuttamiseen hänellä on mahdollisuus vielä yhdessä kisassa.

”Juoksen vielä 800 metriä Tšekissä ensi viikolla. Siihen kilpailuun on nyt helppo lähteä, kun sain tuon pahan olon pois ja tämä juoksu tuli todella helposti. En ollut juoksun jälkeen lainkaan väsynyt, mutta oli kyllä todella loistavat olotkin. Ei yhtään tuulta ja 26 astetta lämmintä.”