Yleisurheilu

Hiilikuitulevyillä varustetut juoksukengät ovat mullistaneet katujuoksut. Samaa odotetaan nyt ratajuoksuissa.

Mo Farah juhli 4. syyskuuta tunnin juoksun maailmanennätystään, joka on nyt 21330 metriä.­

Yleisurheilumaailma kohahti, kun katujuoksuihin tuli juoksutossut, joissa on hiilikuitulevyt. Niillä on juostu sekä hyväksytyt maailmanennätykset miesten ja naisten maratonilla sekä erikoisolosuhteissa alitettu kahden tunnin maaginen raja.-

Viime vuoden lokakuussa Eliud Kipchoge juoksi Wienissä maratonin aikaan 1.59.40. Koska juoksussa käytettiin vaihtuvia kirittäjiä, sitä ei virallisesti hyväksytty maailmanennätykseksi.

Oli vain ajan kysymys, milloin ratajuoksuihin saapuu vastaavat juoksukengät. Vastaus kuuluu: ne ovat jo olemassa. Kun Ugandan Joshua Kiprui Cheptegei juoksi elokuussa Monacossa 5 000 metrin maailmanennätyksen 12.35,36, hänellä oli jaloissaan piikkarit, joissa oli hiilikuitulevyt. Sama juttu Norjan Jakob Ingebrigtsenillä: hän juoksi 1500 metrin Euroopan ennätyksen 3.28,68 samassa Monacon Timanttiliigan kisassa piikkareilla, joissa on pohjan välissä hiilikuitulevy.

Lisää seurasi 4. syyskuuta Brysselissä: Mo Farah ja Sifan Hassan juoksivat tunnin juoksun maailmanennätykset. Molemmilla oli jaloissaan Niken hiilikuitulevytossut.

Lokakuussa Cheptegei aikoo rikkoa Valenciassa Kenisa Bekelen jo 15 vuotta kestäneen 10 000 metrin maailmanennätyksen 26.17,53:n.

”En usko, että Hicham El Guerroujin 1 500 metrin maailmanennätys tai Bekelen 10 000 metrillä olisivat kestäneet normaalina kautena”, sanoo ruotsalainen yleisurheiluasiantuntija Lennart Julin Aftonbladetille viitaten koronaviruspandemian aiheuttamaan poikkeusvuoteen.

Julin on ollut vahva vaikuttaja Ruotsin yleisurheilussa 1970-luvulta lähtien. Hän on istunut myös Kansainvälisen yleisurheiluliiton sääntökomiteassa.

El Guerroujin 1500 metrin ME-aika 3.26,00 on ollut lyömätön jo 22 vuotta.

Julin on vakuuttunut, että ennätystehtailun taustalla on hiilikuitulevyllä varustetut piikkarit, joita tuli markkinoille viime syksynä.

”Kyllä, niillä on luultavasti sama vaikutus [kuin maantiejuoksussa]. Minulla on tunne, että hyöty on sekunti minuutin aikana. Silloin puhutaan 800 metrillä kahdesta sekunnista ja lähes puolesta minuutista 10000 metrillä”, Julin arvioi Aftonbladetisssa.

Kengät ovat Kansainvälisen yleisurheilun (WU) hyväksymät, koska ne ovat ainakin periaatteessa kaikkien saatavilla ja koska ne olivat olemassa jo ennen WU:n uusia sääntöjä.