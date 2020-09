Alfa Romeon tallipäällikkö: Kimi Räikkönen on ykkösvaihtoehto ensi kaudelle

Kimi Räikkönen ei ole ensi vuoden suunnitelmistaan puhunut. Nykyinen talli olisi kiinnostunut jatkamaan hänen kanssaan.

Alfa Romeo -tallin 40-vuotias suomalaiskuski Kimi Räikkönen ei ole ilmoittanut ensi vuoden suunnitelmistaan. Hänen sopimuksensa päättyy kuluvaan kauteen, mutta jos Alfa Romeon tallipäällikkö Fred Vasseur saisi asian ratkaista, Räikkönen tekisi tallin kanssa uuden sopimuksen.

”Ferrarilla on nuoria [akatemia]kuljettajia, mutta ensin täytyy tietää, mitä Kimi haluaa tehdä ja mitä me haluamme häneltä. Vasta sitten pohdimme muita vaihtoehtoja”, Vasseur sanoi Mugellon F1-kisan harjoitusten yhteydessä.

”Jos me kaikki osapuolet olemme kiinnostuneita yhteystyöstä ja yhteistyö on hyvää, on järkevää jatkaa.”

Vasseur korosti, että Räikköstä kokeneempaa kuskia ei löydy.

”Se on etu, sillä aivan varmasti tallikaveri on vähemmän kokeneempi kuin Kimi.”

Vasseurin mukaan kuskivaihtoehdoista käydään keskusteluja syyskuun aikana. Päätösten ajankohdasta hän ei maininnut.

Yhtenä Alfa Romeon ensi kauden kuskivaihtoehtona on mainittu Mick Schumacher, legendaarisen Michael Schumacherin poika, joka ajaa nyt F2-sarjaa. Hän kuuluu Ferrrarin akatemiaohjelmaan, ja Alfa Romeo Ferrarin yhteistyötallina olisi mahdollinen vaihtoehto.

”Aivan varmasti meillä on useita kuljettajavaihtoehtoja”, Vasseur totesi.