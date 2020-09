Porilaisen Musan kaupunginosan jalkapallokentän välittömässä läheisyydessä asuvat Mirja ”Mimmi” Ramstedt-Salonen ja Ilkka Salonen.

He pitävät huolen siitä, että miesten jalkapallon Ykkösessä pelaavan Musan Salaman ulkomaalaispelaajien on helppo sopeutua Poriin.

Pariskunta otti viime kaudella MuSan japanilaispelaajat Taiki Kagayaman ja Takanori Yokochin kuin omiksi pojikseen ja opetti heille maan tapoja.

Ero päättyi siihen, että harvemmin tunteitaan näyttävät japanilaiset poistuivat Porista kyynelsilmin. Mimmin ja Ilkan takia.

”Taiki kiitteli, että olen ollut hänelle kuin isä Suomessa”, Ilkka Salonen kertoo.

Mirja Ramsted-Salonen puolestaan oli sattumalta Tampereella, kun Kagayamalle tuli äkkilähtö Porista Kokkolaan. Tampereella junanvaihdon välissä hän ja Kagayama istuivat alas kahville ja Ramstedt-Salonen etsi googlettelemalla pelaajalle ravintoloita Kokkolasta.

”Yritin lohduttaa, että on se varmaan ihan kiva paikka”, Ramstedt-Salonen sanoo sääliä äänessään.

Kagayman visiitti Kokkolaan jäi lyhyeksi. Nykyään hän pelaa Turussa Interin paidassa, ja tekemistä riittää varmasti enemmän jalkapallon ulkopuolella. Yokochin ura jatkuu Maltalla.

Mutta miten ihmeessä Mirja Ramstedt-Salosesta ja Ilkka Salosesta on muodostunut tällaisia äiti- ja isähahmoja pelaajille?

Kaikki lähtee siitä, että kumpikin on syntyjään musalainen. Ilkka Salonen lopetti jalkapallon pelattuaan MuSan B-junioreissa, mutta edustusjoukkueen otteiden seuraamista hän ei ole koskaan lopettanut.

Kokin työt hän joutui jättämään 25 vuoden työskentelyn jälkeen käteen tulleen nivelrikon takia. Sen jälkeen hän pääsi työkokeiluun Musan Salaman organisaatioon.

”Sinne olen jäänyt, enkä ole osannut lähteä pois.”

Ilkka Salosen käsissä on pallo, joka oli pelissä MuSan noustessa Ykköseen. Fareed Sadatin (vas.) siirtyi kesken kauden MuSasta AC Ouluun, John Frederiksen on toipunut loukkaantumisesta pelikuntoon.­

Ramstedt-Salosen mielestä yksi Ilkka Salosen suurimmista vahvuuksista on se, että hän on supersosiaalinen. Tasavuosia heinäkuussa täyttänyt isähahmo kutsui syntymäpäiväjuhliinsa muun muassa MuSan färsaarelaispelaajan John Frederiksenin, joka on antanut hänelle lempinimen Seriffi.

Lempinimi juontaa juurensa Frederiksenin ensimmäisestä visiitistä Salosilla. Ilkka Salonen, John Frederiksen ja muutama muu MuSan organisaatiosta käveli Musan jalkapallokentältä kivenheiton matkan Salosille, kun Salonen päätti muiden yllätykseksi ylittää tien aivan liikkuvan auton nenän edestä.

Frederiksen hätkähti ja huudahti, että mitä Salonen oikein ajatteli. Tämä kääntyi ja vastasi omistavansa kadun.

Sen innoittamana Frederiksen osti Saloselle syntymäpäivälahjaksi muun muassa seriffin tähtimerkin ja käsiraudat.

Nyt Frederiksen istuu yhdessä toisen MuSan vahvistuksen, Fareed Sadatin, kanssa Salosten terassilla ja juo Coca-Colaa. Kahvi ei maistu ja kivennäisvesi on kuulemma kamalaa vanhusten juomaa.

Pelaajat ovat selvästi kuin kotonaan. Heillä on luonteva ja hyvä olla.

”Kun lähden Suomesta ja mietin tätä maata, ajattelen, että tämä oli minun kotini. Meillä on erittäin läheiset välit Ilkan ja Mimmin kanssa. Olen ollut täällä juhannuksena ja syntymäpäivillä. Lisäksi käyn usein katselemassa jalkapalloa”, Frederiksen sanoo.

”Ilkka on ollut tosi mukava ja auttanut erittäin paljon ihan kaikessa”, Sadat komppaa.

Ei ole ongelmaa, missä Ilkka Salonen ei voi auttaa. Hän korjaa pelaajien polkupyöriä, käy näyttämässä hyviä ruokapaikkoja, opastaa pakettien lähettämisessä ja neuvoo erilaisten ostosten kanssa. Viimeksi tarvetta oli karhupumpulle, kun Frederiksenin viemäri meni tukkoon.

MuSassa alkukauden pelannut amerikkalainen Elijah Akin jopa asui Salosilla pari viikkoa. Sitten hänen sopimuksensa purettiin ja puolustaja siirtyi Gnistaniin.

Kauppareissuiltaan Akin lähetti Salosten tyttärelle Selinalle kuvia ja kysymyksiä: ”Pitääkö näitä papuja keittää? Onko tämä pyykinpesuainetta vai huuhteluainetta?”

”En halua koko ajan häiritä ja olla pyytämässä apua, mutta minulle tällainen vieraanvaraisuus on uutta ja hienoa. Olen ollut pelaamassa Islannissa ja Lahdessa. Tänne Poriin on ollut paljon helpompi sopeutua kuin muualle. Minun ei ole tarvinnut hoitaa kaikkea yksin”, Sadat kiittelee.

”On aina erityistä, kun ihmiset avaavat sinulle ovensa. Merkitsee paljon, kun sinua kohdellaan ihmisenä eikä vain yhtenä pelaajana”, Frederiksen jatkaa.

Musan seriffi Ilkka Salonen sai John Frederikseniltä syntymäpäivälahjaksi asiaankuuluvan merkin.­

Suomen jalkapallokenttien ensimmäisen färsaarelaispelaajan vanhemmat kävivät kesällä viikon vierailulla Porissa. Frederiksen sanoo heidän olleen iloisia nähdessään, kuinka onnellinen ja hyvin sopeutunut heidän poikansa on.

Vanhemmat kiikuttivat Salosille kukkakimpun, jonka kortissa he kiittelivät pariskuntaa ”pienen poikansa huolenpidosta”.

202-senttistä hyökkääjäkolossia hymyilyttää.

”Vanhempani tykkäsivät Porista paljon. He näkivät, että ympärilläni on hyviä ihmisiä, jotka pitävät minusta hyvää huolta”, Frederiksen kertoo.

Salosten piharakennuksessa on myös sauna, mutta sinne pelaajia ei ole vielä saatu houkuteltua. Sadat sanoo väsyvänsä saunoessaan ja Frederiksenin mielestä saunominen on suunnilleen vastenmielisintä hommaa maailmassa.

”Minulle on sanottu, etten saa lähteä Suomesta käymättä saunassa, mutta tunnustan, etten ole saunomisen ylin ystävä. En ymmärrä, mikä siinä on ideana. Istut kuumassa alasti hikoilemassa ja tunnet olosi kamalaksi. Kuolen sinne lauteille, jos olen yli minuutin. Minun on pakko ottaa kylmä suihku heti kun tulen ulos”, Frederiksen pyörittelee päätään.

Saunan lisäksi Ilkka Salonen haluaa viedä ulkomaalaispelaajat jääkiekkopeliin. Hän muistelee huvittuneena viime kautta, jolloin japanilaiset pääsivät näkemään liigapelin Isomäki-areenassa.

Yokochi huomasi ikkunasta ulos katsellessaan kannattajan, joka kulki Tapparan pelipaidassa. Japanilaispelaaja alkoi spontaanisti buuata, vaikkei tietänyt jääkiekosta ja Tapparasta yhtään mitään.

”Kaikki nämä pojat ovat olleet todella fiksuja ja mukavia. Heitä on hieno auttaa. He ovat niin kohteliaita ja aina kauhean kiitollisia”, Ilkka Salonen sanoo.