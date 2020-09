US Openin voittaja meni ottelun jälkeen makaamaan keskelle kenttää, ja sillekin oli tarkoitus.

Naomi Osaka tuli US Openin loppuotteluun maskissa, johon oli kirjailtu Tamir Ricen nimi. Valkoinen poliisi ampui mustan 12-vuotiaan Ricen Clevelandissa vuonna 2014.­

Japanilainen Naomi Osaka otti tenniksen US Openissa voiton, jolle ei löydy vertaista lajin historiassa.

Siitä pitää jo huolen se tosiasia, että kyseessä oli korona-ajan ensimmäinen grand slam -voitto, jonka Osaka saavutti käytännössä tyhjien katsomojen edessä.

Mutta 22-vuotias Osaka vaikutti itsekin vahvasti siihen, että voitosta tuli ilmeeltään ainutlaatuinen.

Osaka tuli jokaiseen otteluunsa kasvomaskissa, johon oli kirjailtu Yhdysvalloissa tapahtuneen poliisiväkivallan uhrin nimi.

Nimi maskissa vaihtui ottelusta toiseen. Jo ensimmäisessä ottelussa Osaka antoi vihjeen, mitä tuleman pitää.

”Minulla on seitsemän, ja on aika murheellista, että seitsemän maskia ei ole riittävästi kattamaan kaikkia nimiä. Toivottavasti pääsen finaaliin, niin saatte nähdä ne kaikki”, Yhdysvalloissa asuva Osaka sanoi ottelun jälkeen.

Voittajan kenttähaastattelussa Osakalta kysyttiin lauantaina, minkä viestin hän halusi maskeillaan lähettää.

”Tarkoituksena oli saada ihmiset puhumaan”, vastasi Osaka, jonka isä on haitilainen ja äiti japanilainen.

Jo US Openia edeltävässä turnauksessa Osaka otti voimakkaasti kantaa poliisiväkivaltaa vastaan. Hän kieltäytyi pelaamasta välieräotteluaan ja halusi näin tukea monien muiden urheilijoiden tavoin Jacob Blakea, jota poliisi oli ampunut seitsemän kertaa selkään Wisconsinissa.

Osakan päätöksen jälkeen turnauksen pelit keskeytettiin päivän ajaksi.

Osaka myönsi uransa kolmannen grand slam -voiton jälkeen, että koronapandemian pakottama kilpailutauko teki hänelle monessa mielessä hyvää.

Tammikuussa Osaka hävisi Australian avointen kolmannella kierroksella silloin 15-vuotiaalle amerikkalaiselle Coco Gauffille tehtyään rutkasti pelillisiä virheitä.

Viiden kuukauden koronatauon aikana Osaka aktivoitui yhä enemmän yhteiskunnallisissa asioissa ja kehitti peliään ja fyysistä kuntoaan uuden valmentajan Wim Fissetten kanssa.

Osaka muun muassa lensi Los Angelesista Minneapolisiin ja osallistui poliisiväkivallan uhrin George Floydin kuoleman synnyttämiin laajoihin mielenosoituksiin.

Sen jälkeen hän kirjoitti laajalevikkiseen Esquire-lehteen mielipidekirjoituksen, jossa hän perusteli, miksi lähti Minneapolisiin.

”Menneinä kuukausina olen arvioinut uudelleen, mikä oikeastaan on elämässäni tärkeää. Se on nollaus, jota olen ehkä kovasti tarvinnut”, Osaka muun muassa kirjoitti.

Voittonsa jälkeen Osaka puhui karanteenin vaikutuksista itselleen.

”Se antoi minulle ehdottomasti mahdollisuuden ajatella monia asioita, mitä haluan saavuttaa ja mistä haluan ihmisten muistavan minut. Mielestäni se ilman muuta auttoi minua”, Osaka sanoi The New York Timesin mukaan.

Kun uran toinen voitto US Openissa oli ratkennut, ja kohteliaisuudet vastustaja Victoria Azarenkan ja tuomarien kanssa hoidettu, Osaka otti hetken aikaa itselleen.

Hän meni takaisin keskelle kenttää, pudottautui selälleen makaamaan ja katseli kohti korkeuksia. Tätä kesti noin 20 sekuntia.

”Ajattelin kaikkia niitä kertoja, kun olen katsonut suurien pelaajien tavallaan vajoavan maahan ja katsovan taivaalle. Olen aina halunnut nähdä sen mitä he ovat nähneet”, Osaka kertoi The New York Timesin mukaan.