Kirjallisuus

Yhdistetyn päävalmentaja Petter Kukkonen lopetti uransa urheilijana vuonna 2004. Hän alkoi lukea enemmän ja ymmärsi olleensa ”aika kapeakatseinen”.

Yhdistetyn maajoukkueen päävalmentaja on saanut projektinsa loppuun. Kyse ei ole kuitenkaan urheilijoista, joiden kanssa työtä riittää tulevaa talvea varten.

Sen sijaan Petter Kukkosen siviiliprojekti, antiikin Kreikasta ja olympialaisista kertova romaani, on nyt julkaistu. Kukkonen on kertonut pöytälaatikkoromaanistaan haastatteluissa vuosien varrella usein. Hän silti uskoo, että julkaisu voi tulla yllätyksenä monille.

”Valmentajilta ja urheilupuolelta tulee aika paljon elämäkertoja tai henkilökuvauksia, ei niinkään tällaisia pitkiä vuodatuksia jostakin historiasta.”

Oliivipuut eivät koskaan kuole on 760 sivun mittainen kertomus painijasta antiikin Kreikassa. Aidot historian tapahtumat ovat tärkeässä roolissa, ja niitä kerrataan seikkaperäisesti. Apuna on ollut historiantutkija Mika Rissanen, joka on itse ollut mukana kirjoittamassa Tieto-Finlandialla vuonna 2005 palkittua Antiikin urheilu -tietokirjaa.

Kukkonen lopetti uransa yhdistetyn urheilijana vuonna 2004, 23-vuotiaana. Parhaiksi saavutuksiksi jäivät nuorten MM-kisojen kultamitalit sprintissä ja joukkuekilpailussa.

Urheilijan kupla puhkesi, ja maailma alkoi avautua uudella tavalla.

”Varmaan jäi paljon unelmia ja kaikkea muuta saavuttamatta. Se on aika tiukka paikka, kun intohimo tavallaan loppuu, normaali elämä alkaa ja ajatukset alkavat myllätä. Se lähti siitä ajatuksen murroksesta.”

Heti valmennusuraansa aloitellut Kukkonen alkoi lukea paljon. Hän kiinnostui erityisesti ”vanhoista sivilisaatioista” ja niiden tarinoista. Kirjoittaminen tuntui luonnolliselta tavalta purkaa ajatuksia.

”Kun joku toinen tekee musiikkia tai kuvataidetta, tämä oli minulle sellainen kiva tapa.”

Muutos entiseen oli suuri. Kukkonen ei ole aina ollut erityisen innokas kirjoittaja.

”Esimerkiksi kouluaikaan yli kaiken inhosin historiaa, uskontoa ja filosofiaa”, hän sanoo.

”Varmaan itsellänikin meni aikuistuminen oikeasti siihen hetkeen, että alkoi vähän kuin ymmärtää, mistä tässä maailmassa on kysymys. Kun samalla luki tuollaisia, alkoi tajuamaan, että ehkä on ollut aika kapeakatseinen itsekin. Halusi laajentaa omaa näkemystään ja ymmärrystään.”

Hän haluaa kuitenkin purkaa sitä myyttiä, että urheilijat olisivat yksinkertaisia. Hän kehuu esimerkiksi yhdistetyn maajoukkueen urheilijoita fiksuiksi.

”Mutta kuplassa eläminen johtuu siitä, että oma keho on instrumentti, jonka kautta työtä tehdään. Se ajaa vähän siihen, että pyörii aika paljon urheilu-uran ja siihen liittyvien asioiden ympärillä.”

”Se on aika tiukka paikka, kun intohimo tavallaan loppuu, normaali elämä alkaa ja ajatukset alkavat myllätä.”

Kirjoittaminen on antanut Petter Kukkoselle vastapainoa ammatille ja auttanut pohtimaan sitä, miten urheilijoita kannattaa valmentaa. Nykyajan valmennustyyliä Kukkonen kuvailee keskustelevammaksi kuin ennen.­

Kirjan päähenkilö on ateenalainen Alekos, joka valmistautuu Olympian kisoihin. Hänellä ei ole muusta maailmanmenosta juuri ymmärrystä, mutta siihen tulee muutos. Kreikan kaupunkivaltioiden valtapeli laittaa kapuloita hänenkin elämänsä rattaisiin.

Romaanissa pohditaan filosofisiakin kysymyksiä. Kukkonen myöntää, että monet päähenkilön mietteistä hän on käynyt läpi myös omassa päässään.

”Kyllähän se ajatusvirta on täysin peräisin siitä, mitä olen vuosien varrella kokenut. Joistakin asioista on ylpeä ja on ehkä asioita, joita voisi tehdä toisin urheilumaailmassa.”

Esimerkkinä toisin tehtävästä asiasta hän antaa juuri olympialaiset. Häntä on mietityttänyt, miksi kisoja viedään paikkoihin, joissa uusia suorituspaikkoja täytyy rakentaa kalliilla ja tyhjän pantiksi. Antiikin Kreikassakin olympialaiset käytiin samassa paikassa, samoilla suorituspaikoilla.

”Tietenkin ymmärrän, että nykymaailmassa on vähän eri meininki, mutta on hyvä miettiä, tarvitseeko aina laittaa miljardeja hukkaan.”

Kukkonen tiivistää kirjansa järkälemäisen kirjansa sanoman kolmeen ajatukseen: inhimillisyys, veljeys sekä maailman ja ihmisten ymmärtäminen.

”Me ihmiset ollaan samanlaisia ajasta ja paikasta riippumatta.”

Kukkonen esimerkiksi näkee yhtymäkohtia antiikin Kreikassa ja nykyajan Kreikassa. Myllerrystä on, mutta siitä aina selvitään ja noustaan ylös.

”Kuten kirjan nimikin kertoo, oliivipuut eivät koskaan kuole. Niitä on poltettu, mutta aina ne ovat uudestaan nousseet, kuten myös Kreikan kansa tavallaan”, hän sanoo.

Kukkonen ei pysähdy tähän. Hän kertoo, että tietokoneelta löytyy jo valmiina jatko-osankin käsikirjoitus, jota hän viimeistelee tarjottavaksi kustantamoille.

Toinen kirja ei keskity enää urheiluun, vaan on historiallisempi ja käsittelee valtion syntyä, kuninkuutta ja yhden ihmisen oikeutta valtaan.

Kukkosen olo on nyt helpottunut, mutta samalla kirjan vastaanotto on jännittänyt. Päävalmentajana hän on tottunut esimerkiksi antamaan yhdistetyn joukkueesta kommentteja julkisuudessa, mutta nyt tilanne on henkilökohtaisempi.

”Kirjassa on paljon enemmän omia ajatuksia ja sen kanssa on alastomampana.”

Kumpi jännittää enemmän, esikoiskirjan julkaisu vai kilpailuissa yhdistetyn urheilijoiden puolesta?

”Kyllä se kisoissa urheilijoiden puolesta jännittää paljon enemmän. Se on ihan selvä.”

Petter Kukkonen (oik) ja Suomen yhdistetyn maajoukkue Ilkka Herola (vas.), Eero Hirvonen, Arttu Mäkiaho ja Leevi Mutru poseerasivat kuvaajille tiedotustilaisuudessa Lahden 2017 MM-kisoissa.­