Belgian pääsarjassa nähtiin harvinainen epäonnistuminen.

Jalkapallokentillä nähdään joka ottelukierroksella lukuisia upeita suorituksia, mutta myös epäonnistumisia, joiden ei uskoisi olevan mahdollisia ammattilaispelaajille.

Jälkimmäisestä saatiin yksi viime aikojen karuimmista esimerkeistä Belgian pääsarjan ottelussa lauantaina, kun Mechelen isännöi Oostendea.

Tilanne oli 0–0 ottelun 67. minuutilla, kun pallo pelattiin vieraiden rangaistusalueelle. Epäonnistuneen purkuyrityksen ja maalivahti Guillaume Hubertin huonon nyrkkeilyn jälkeen pallo ajautui Geoffry Hairemansille.

Tämä nosti pallon kohti tyhjää maalia, mutta osui vain ylärimaan.

Paikalla oli kuitenkin Aster Vranckx, jolle pallo ylärimasta kimposi. 17-vuotias keskikenttäpelaaja otti pallon rinnalla haltuun, mutta astui tämän jälkeen pallon päälle ja kaatui tolpan viereen.

Näin puolustaja ehti paikalle estämään maalin synnyn samalla, kun Vranckx hautasi kasvonsa käsiinsä epäuskoisena. Pelaajan tuska oli käsinkosketeltava, mutta samalla epäonnistuminen oli varsin koomisen näköinen.

Vranckxin tuskaa pahensi vielä se, että Jack Hendry varmisti viime hetken maalilla vieraille täyden pistepotin 1–0-voitolla.

Oostende nousi voittonsa ansiosta Mechelenin ohi sarjan häntäpäässä. Mechelen on viiden kierroksen jälkeen sijalla 15 neljällä pisteellä. Oostendella on piste enemmän. Sarjassa on 18 joukkuetta.