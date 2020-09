Wide ContentPlaceholder

Leo Pusa kertaa Leppävaaran urheilupuistossa Espoossa Heidi Nokelaiselle, kuinka keihäänheiton loppuveto pitää tehdä.­

Urheilu | Yleisurheilu

Romahdus uhkaa menestyslajia

Leo Pusa on keihäänheiton tuntematon laji-ikoni, vaikka hän on valmentanut kahta olympiavoittajaa ja kolmea maailmanmestaria. Lajin nykytilanne on huolestuttava. Vaarana on, että keihäänheitolle käy kuin mäkihypylle.

