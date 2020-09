Dallas Stars pelaa hullua vuotta NHL:ssä, ja siihen on osansa tuntemattomalla suomalaistähdellä Joel Kivirannalla

Seurassa vaihtui valmentaja kesken kauden, kun edellinen joutui katkaisuhoitoon ja tilalle tuli kokenut veteraani.

Dallasin Joel Kiviranta on tehnyt neljä erittäin tärkeää maalia syksyn pudotuspelikuplassa.­

Dallas Starsin tuntematon suomalaishyökkääjä Joel Kiviranta alkaa olla megajulkkis jääkiekkoliiga NHL:n kuplassa Edmontonissa.

Kiviranta teki 2–2-tasoituksen Vegas Golden Knightsia vastaan, kun joukkue eteni Denis Gurianovin voittomaalilla Stanley Cupin finaaliin.

Koko Vegas-sarjan Kiviranta pelasi ilman maaleja tai syöttöjä, kunnes tuli näyttävästi esiin finaalipaikan ratkaisseessa viidennessä pelissä.

Kuvio oli melkeinpä tuttu Kivirannalle. Hän oli ollut sivussa yli kaksi viikkoa kasvomaski naamallaan, kunnes pääsi kokoonpanoon Coloradoa vastaan ottelusarjan seitsemänteen peliin. Tuloksena kolme maalia, joista yksi tasoitti ottelun ja päälle tuli vielä jatkoajan voittomaali.

Tuon hattutempun jälkeen Dallasin valmentaja Rick Bowness lupaili lisää näyttömahdollisuuksia ja piti sanansa, vaikka pistetehtailu loppui vähäksi aikaa.

Vegas-pelissä ei tullut voittomaalia, mutta tuiki tärkeä tasoitusosuma.

Ottelun jälkeen Kiviranta sai vastattavakseen kysymyksen, miltä tuntuu, kun suosio kasvaa koko ajan?

”On hyvä, että ollaan kuplassa enkä tunne sitä. On iso juttu päästä Stanley Cupin finaaliin, enkä ajattele sitä [suosiota] kovin paljon. Menemme joukkueena ja pidämme fokuksen joukkueessa”, Kiviranta vastasi NHL:n haastatteluhuoneessa.

Ottelua oli jäljellä alle viisi minuuttia, kun Kiviranta pelasi ylivoimaa yhdessä Gurianovin, Roope Hintzin, Corey Perryn ja puolustaja John Klingbergin kanssa. Klingbergin laukoma kiekko jäi vapaaksi maalin eteen ja nopealiikkeinen Kiviranta ehti siihen ensimmäisenä ja painoi laatan metristä maalin kattoon.

”Tietenkin se tuntui hyvältä, kun maali tuli kolmannen erän lopussa ja tasoitti ottelun.”

Kiviranta oli voittamassa Leijonissa MM-kultaa 2019, mutta joukkueen valintahetkellä edes kaikki kiekkoa seuraavat eivät kunnollaan tienneet, kuka oli Vaasan Sportissa pelannut ja Keravalta lähtenyt entinen Jokerien juniori.

”Meillä on loistava joukkue, jossa kaikki tietävät roolinsa ja nämä kaverit ovat nousseet esiin, kun on tarvittu”, seuran kapteeni Jamie Benn sanoi ja tarkoitti vierellään istuneita Gurianovia ja Kivirantaa. Benn itse teki kavennuksen 2–1:een, kun Vegas oli saanut hyvän startin otteluun.

Dallasilla on menossa erikoinen vuosi. Päävalmentaja Jim Montgomery teki hyvää työtä ja vei seuran läntisen konferenssin finaaliin keväällä 2019. Joukkueen peli kulki, mutta Montgomeryn henki haisi alkoholille.

Seura vapautti Montgomeryn joulukuussa viime vuonna, kun kautta oli ehditty pelata reilut kaksi kuukautta. Pian potkujen jälkeen Montgomery kertoi julkisuudessa hakeutuneensa katkaisuhoitoon.

Stars nosti Montgomeryn tilalle Bownessin, joka oli toiminut jo edellisellä kaudella seuran kakkosvalmentajana.

Bowness, 65, on erittäin kokenut valmentaja, jolla on kokemusta viiden NHL-seuran päävalmentajan paikasta, mutta viimeiset 16 vuotta hän on hoitanut kakkosvalmentajan pestejä.

Edellisen kerran Bowness nousi ykköseksi, kun Phoenix antoi potkut HIFK:stakin tutulle Bob Francisille kaudella 2003–2004.

”Bowness on iso osa joukkuetta. On ollut hullu vuosi meille kaikille ja erityisesti hänelle. Hän tuli tähän kesken vuoden, eikä se voi olla kovinkaan helppoa”, Benn sanoi.

Dallas nousi peräti 12. kerran tappiolta voittoon tämän syksyn erikoisissa pudotuspeleissä.

Edelleen Bowness on tilaispäisvalmentajan tittelillä, vaikka seura pelaa Stanley Cupin finaalissa ensimmäisen kerran 20 vuoteen.

”Päävalmentaja on kokenut ja osaa vedota tunnepuoleen ja saamaan jengistä kaiken irti”, Kiviranta sanoi.

Bownessilta kysyttiin, millainen oli tunne, kun Gurianovin laukaus painui maaliin jatkoajalla?

”Se on tunne, jota ei voi kuvailla. Ei voi sanoin kuvailla, kun näet sen penkin takaa.”

Dallas on ollut vuosien aikana vahva suomalaisjoukkue, kiitos Jere Lehtisen pitkän uran ja monen muunkin pelaajan. Nyt se on sitä erityisesti, kun neljä suomalaista pelaa vakituisesti.

Puolustaja Miro Heiskanen johtaa edelleen seuran sisäistä pistepörssiä. Hintz ja Esa Lindell kirjauttivat yhdet syöttöpisteet voitokkaassa Vegas-ottelussa.