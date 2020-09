Rallin MM-sarja ajetaan loppuun tynkänä

Kolmentoista osakilpailun sijaan koronakaudessa on vain seitsemän rallia.

Keväällä keskeytynyttä rallin MM-sarjaa ajetaan nyt vauhdilla loppuun.

Sarja jatkuu kauden viidennellä osakilpailulla viikonloppuna Turkissa. Sen jälkeen jäljellä ohjelmassa on vielä kaksi kilpailua Sardiniassa ja Belgiassa.

Koronapandemian takia lähes koko MM-ohjelma on mennyt uusiksi. Ajamatta on jäänyt iso joukko perinteisiä MM-ralleja, kuten Suomen MM-osakilpailu Jyväskylässä.

Kaksi viikkoa sitten sarja käynnistyi Tartossa Virossa, jossa ei ollut aiemmin ajettu MM-rallia. Hyundain virolaiskuljettaja Ott Tänak otti kotirallissaan ”pakkovoiton”, kuten hän itse asian ilmoitti.

”Oli helpottavaa, kun päästiin ajamaan pitkän tauon jälkeen. Minulla oli kotirallissani kova stressi, en saanut hävitä”, Tänak sanoi lehdistötilaisuudessa.

MM-pisteissä maailmanmestaruutta puolustava Tänak on kolmantena, kolmetoista pistettä sarjaa johtavaa Sébastien Ogieria jäljessä. Toyotalla ajava ranskalainen tavoittelee jo seitsemättä MM-titteliään

Ogier on myös jatkamassa uraansa Toyotalla, vaikka hän ilmoitti toissa kesänä Jyväskylässä, että kilpaileminen ralleissa loppuu vuoteen 2020.

Kalle Rovanperä oli Tartossa nopein viidellä erikoiskokeella ja olisi kamppaillut Toyotalla rallin voitosta ilman rengasrikkoa ja minuutin aikasakkoa. Hän hävisi Tänakille minuutin ja 18 sekuntia.

MM-sarjassa Rovanperä on neljäntenä. Eroa Ogieriin on 24 pistettä. Rovanperällä on mahdollisuudet nousta debyyttivuotenaan jopa MM-mitaleille olkoonkin, että nyt tynkävuosi. Ilman koronavirusta sarjassa olisi ajettu kolmetoista kisaa.

Merkkien MM-sarjassa Toyotalla on viiden pinnan johto Hyuandaihin, joka on tallien hallitseva mestari.

Toyota ja Hyundai ovat testanneet autojaan pitkän tauon aikana, mutta sarjan kolmas talli M-Sportin Ford on viettänyt hiljaiseloa. Fordin suomalaiskuljettajista Esa-Pekka Lappi joutui kesän aikana itse maksamaan omista testiralleistaan.

Lappi on MM-sarjassa seitsemäntenä ja Fordin toinen suomalaisajaja Teemu Suninen kuudentena. Vuosi sitten Lappi ajoi Turkissa toiseksi Citroënilla. Hän johti pitkään kisaan, kunnes tallikaveri Ogier nousi ohi.

”Viron ralli oli meille pettymys. Autojemme kilpailukyky huolestuttaa, mutta meidän täytyy jatkaa positiivisella mielellä”, Fordin tallipäällikkö Richard Millener sanoi WRC.com -verkkosivustolla.

Turkin MM-ralli alkaa perjantaina ja päättyy sunnuntaina.