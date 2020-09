Myös valmentaja Timo Karvisen unelma on nyt toteutunut, kun Sami Välimäki pelaa golfin pääkiertueella ja ensimmäisen kerran major-kilpailussa.

Melko tarkalleen neljä vuotta sitten Espoon Golfseuran harjoitusalueella alkoi tarina poikkeuksellisen nopeasta noususta golfin huipulle. Varovaisesti piirrellyt suuntaviivat ovat johtaneet merkittävään palaan suomalaista lajihistoriaa.

Tuolloin 18 vuotta täyttänyt juniorien maajoukkueen pelaaja Sami Välimäki oli tullut isänsä kyyditsemänä Tampereelta tapaamaan espoolaista valmentajaa Timo Karvista.

Hieman aiemmin Välimäki oli soittanut maajoukkueympyröissä tapaamalleen Karviselle ja pyytänyt tätä valmentajakseen.

Ensimmäinen tapaaminen oli Espoossa, ja sen aikana oli tarkoitus hahmotella alkavaa yhteistyötä.

”Heti ensimmäiseksi Sami toi esiin, että hän lähtee aina tavoittelemaan voittoa. Hän laukaisi siinä, että amatöörien maailmanlistalla pitää päästä vuodessa 50 parhaan joukkoon. Sillä hetkellä ranking oli jotain 550. Siinä oli vieressä hänen isänsä, joten se ei ollut mitään haihattelua. Myös sen Sami teki selväksi, että hän haluaa pelata Euroopan-kiertueella”, Karvinen muistelee.

Muutaman tunnin tapaamisen aikana Välimäki löi erilaisia lyöntejä harjoitusalueella, ja niiden lomassa kaksikko keskusteli lisää tulevaisuudesta.

”Tehtiin vähän sellainen kirje joulupukille. Listaa, että mitä toivotaan peliin ja mitä osa-alueita lähdetään kehittämään. Saatiin tavallaan organisoitua se valmennus, koska kerralla ei voi kaikkea lähteä tekemään”, Karvinen paljastaa nyt, kun Välimäki on noussut maan tämän hetken parhaaksi ammattipelaajaksi ja kilpailee tällä viikolla uransa ensimmäisessä major-turnauksessa US Openissa.

Karvisen mukaan listan kärkeen tuli lyönnin kehittäminen ja puttaaminen.

”Niistä lähdettiin liikkeelle, ja samalla linjalla ollaan edelleen.”

Karvisen mielestä tuossa ”kirjeessä joulupukille” mainitut asiat ovat toteutuneet.

”Jos katsotaan puttia, niin Sami on Euroopan-kiertueen tilastossa kolmantena, ja pitkät raudat ovat hänelle todella raju vahvuus.”

” ”Kausi on mennyt selvästi yli odotusten”

Sami Välimäki on edennyt päättäväisesti kohti golfin major-turnauksia.­

Sittemmin Välimäki kiipesi amatöörien maailmanrankingissa kymmenenneksi, joka on miehissä kaikkien aikojen paras suomalaisen pelaajan saavuttama sijoitus. Siltä paikalta hän siirtyi ammattilaiseksi vuoden 2019 alussa.

Kun ammattilaisura alkoi, Välimäki ja Karvinen hahmottelivat aikataulua, jolla olisi hyvä edetä kohti pääkiertuetta.

Kolmostaso oli määrä ohittaa kahdessa vuodessa ja kakkostaso eli haastajakiertue samoin.

Kävi niin, että kakkostaso jäi kokonaan väliin ja Välimäki hoiti homman neljän vuoden sijaan alle vuodessa. Nyt takana on koronapandemian supistamalla kaudella vasta 11 kilpailua Euroopan-kiertueella, mutta plakkarissa on jo voitto, kakkossija sekä kolme muuta top-10-sijoitusta.

Ammattilaisten maailmanlistalla 22-vuotias Välimäki on selvästi parhaana suomalaisena sijalla 107 ja Euroopan-kiertueen rankingissa kymmenentenä.

Muutama viikko sitten Välimäki sai paikan koronakauden toiseen major-turnaukseen US Openiin Walesin kisoissa saavutettujen kuudennen ja toisen sijan ansiosta.

”Kausi on mennyt selvästi yli odotusten. Samin kehitys on jatkunut oikeastaan sitä rataa, mitä se on ollut edellisetkin vuodet. Hän on pelaajana sellainen, että hän ei aseta itseään tiettyihin rajoihin. Kun kulkee, hän antaa vain mennä. Se on aika ainutlaatuinenkin ominaisuus”, Karvinen sanoo.

Miesten ammattilaisgolfissa on nähty monia Välimäkeäkin nopeampia nousuja kohti maailman huippua, mutta ei Suomessa.

Moniin muihin lajeihin, esimerkiksi kestävyysurheiluun, verrattuna golfissa nopea edistyminen on mahdollista, koska kyseessä on taito- ja tekniikkalaji.

Golfissa menestys pääkiertueilla vaatii kuitenkin myös erittäin vahvaa henkistä kanttia ja paineensietokykyä. Sitä Välimäeltä on löytynyt kiitettävästi.

”Kokemukseen nähden se on ollut erittäin hyvällä tasolla. Sami on ollut peruskoulun jälkeen päätoiminen pelaaja, joten ei tämä nousu ole tullut ihan puskista hänen näkökulmastaan. Onhan siellä takana jumalaton määrä töitä. Harva vain tekee sitä työmäärää vielä noin nuorena.”

” ”Sami on äärimmäisen kiinnostunut itsensä kehittämisestä”

Timo Karvinen (vas.) arvioi, että Sami Välimäellä on samanlainen ajatus kärsivällisestä pelaamisesta kuin edellisessä kilpailussa Valderramassa, jossa tuloksena vaikealla kentällä oli 10. sija.­

Kun Välimäki nousi viime syksynä vaativan karsinnan kautta Euroopan-pääkiertueelle, hän sanoi ilmeenkään värähtämättä HS:n haastattelussa (13.12.2019) olevansa voittajatyyppi.

”Sami on luunkova kilpailija, joka osaa putata. Hän on luonnollinen pelaaja, joka reagoi tilanteisiin eikä toimi konemaisesti. Valmennettavana hän on tunnollinen mutta järkevä ja äärimmäisen kiinnostunut itsensä kehittämisestä”, Karvinen luonnehtii ja kehuu myös Välimäen sosiaalisia taitoja.

Yksilöurheilussa puhutaan harvoin valmentajan tavoitteista ja unelmista.

Karviselle unelma alkoi hahmottua, kun hän takavuosina toimi yli neljän vuoden ajan Sveitsin amatöörimaajoukkueen päävalmentajana.

”Onhan se tour-pelaajan valmentaminen ollut minullekin unelmana. Sveitsin vuosina pääsin vähän maistamaan tour-elämää, ja siitä kasvoi halu, että sitä voisi tehdä enemmänkin. Ehkä se nyt vain realisoituu”, sanoo Karvinen.

Ennestään Karvisella oli kokemusta naisten huippugolfista, koska hänen valmennettavansa Riikka Hakkarainen ylsi 2000-luvun alussa naisten Euroopan-kiertueella parhaimmillaan yhteen voittoon ja muutamaan muuhun kärkisijaan.

” ”Samin täytyy pitää katse omassa pallossa.”

Sami Välimäki on toinen suomalainen, joka kilpailee miesten US Openissa. Aikaisemmin tähän major-kilpailuun on osallistunut vain Mikko Ilonen.­

US Open on tällä kaudella Välimäen ensimmäinen kilpailu, jossa Karvinen on mukana.

Kisa pelataan Winged Footin kentällä New Yorkin osavaltiossa. Kisan alla Karvisen rooli on ollut avustaa harjoituskierroksilla kentän haltuunotossa.

”US Open on spesiaali kisa, koska siellä pitää ottaa pelitaktiikka ja griinien ympäryspeli haltuun. Niiden yhteen sovittamisessa olen auttanut. Kisapäivinä olen enemmän pois tieltä ja tuntosarvina. Samin täytyy pitää katse omassa pallossa, ja minä voin katsella vähän ympärille.”

Sami Välimäellä oli maanantaina oma nimikyltti US Openin areenan Winged Foot -kentän harjoitusalueella.­

Tähän mennessä Välimäki on ollut mukana kilpailuissa, joista maailmanlistan 50 parhaan pelaajan joukko on ollut poissa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

US Openissa käytännössä kaikki maailman parhaat ovat paikalla.

”Ei sen saa antaa vaikuttaa hirveästi, enkä usko, että se vaikuttaa. Ei hän olisi näin nopeasti päässyt tähän pisteeseen, jos olisi aina katsonut muita ylöspäin. Samilla on kaikki mahdollisuudet ihan hyvään menestykseen”, Karvinen sanoo.

Timo Karvinen on valmentanut ulkomailla muun muassa Guatemalassa ja Sveitsissä.­

Timo Karvinen tapasi Guatemalan olympiakomitean ovella miehen, joka lypsi vuohta ja myi kupissa lämmintä maitoa

Mikkeliläislähtöinen Timo Karvinen, 47, on yksi Suomen kansainvälisesti kokeneimmista golfvalmentajista.

Espoolainen Karvinen on toiminut useissa rooleissa ja vaiheissa Suomen amatöörimaajoukkueissa yli 20 viime vuoden aikana.

Ulkomailla hän on muun muassa valmentanut neljä ja puoli vuotta Sveitsissä, mutta eksoottisimpia kokemuksia oli kahden vuoden päävalmentajapesti Guatemalassa vuosina 2006–2007.

”Guatemalassa oli siihen aikaan vajaat 2 000 pelaajaa ja viisi golfkenttää, jotka sijaitsivat kaikki pääkaupungissa. Ammattilaispelaajia oli kaksi, jotka pelasivat haastajatasolla.”

Karvinen sanoo tehneensä Guatemalassa paljon ”rakenteellista” työtä.

”Se oli sitä aikaa, kun golf pyrki olympialajiksi, ja saimme olympialajien tukea. Saatiin viiden vuoden rahoitus olympiakomitealta.”

Karvinen muistaa erikoisen tapauksen, kun hän meni ensimmäistä kertaa maan olympiakomitean toimitaloon.

”Se oli hemmetin korkea musta lasirakennus, mutta pääoven vieressä oli vuohi, mies lypsi sitä ja myi kupissa maitoa. ”

Alun perin Karvisen oli tarkoitus olla Guatemalassa pidempäänkin, mutta hän koki olonsa välillä turvattomaksi.

”Siellä oli paljon mafiaa. Kun ajoin noin kerran kuukaudessa yhdelle golfkentälle, varmaan joka kerralla oli matkan varrella joku liikenneonnettomuus tai pidätystilanne. Hirveä kaaos oli päällä. Rupesin miettimään, onko se sen arvoista.”

Karvisen mukaan hän koki myös turhautumista.

”Pelaajien kanssa meni äärimmäisen hyvin, ja he kehittyivät nopeasti. Voitettiin amatöörien Väli-Amerikan mestaruus kaikissa sarjoissa. Urheilullisesti meni hyvin, mutta pieni organisaatio ei pysynyt mukana. Kaikki jutut vaihtuivat todella nopeasti. Esimerkiksi meille piti tulla oma harjoituskeskus, mutta se meni ihan jäihin. Ei saatu kunnon fasiliteetteja.”

Miesten US Open pelataan 17.–20. syyskuuta Winged Footin kentällä New Yorkissa. Viasat Golf näyttää kilpailusta suoria lähetyksiä.