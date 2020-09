Yin Ruoning on noussut maailmanlistalla kuluvan vuoden aikana yli 200 sijaa.

Yin Ruoning on uusi nouseva kyky golfissa.­

Kiinalainen Yin Ruoning, 17, on aloittanut golfin ammattilaisuransa vahvasti: kolme turnausta, kolme turnausvoittoa, kertoo uutistoimisto AFP.

Aasian golfjärjestö kutsuu Yin uran aloitusta ”yhdeksi hämmästyttävimmiksi ammattilaisuran aloituksiksi.”

Yinin tuorein voitto tuli Kiinan LPGA-kiertueen Orient Masters -turnauksessa Xiamenissa aiemmin syyskuussa.

”Entinen Kiinan amatöörijoukkueen pelaaja on luultavasti ensimmäinen pelaaja, joka on ottanut kolme voittoa ammattilaisuransa alkajaisiksi”, Singaporessa pääkonttoriaan pitävä Aasian golfjärjestö toteaa tiedotteessaan.

Syyskuun loppupuolella 18 vuotta täyttävä Yin toivoo, että tämä on vasta alkua. Hän on nyt naisten golfin maailmanlistalla sijalla 302 – nousua alkuvuoteen on 201 pykälää.

”Kyllä, ehdottomasti”, Yin vastasi AFP:lle, kun häneltä kysyttiin, onko maailmanlistan ykköspaikka hänen tavoitteensa.

Yin siirtyi ammattilaiseksi maaliskuussa, mutta koronaviruspandemian takia kisoja on järjestetty vasta elokuusta lähtien. Voitot kolmessa turnauksessa yllättivät Yinin.

”En juuri ajatellut, että voisin voittaa edes kerran”, nykyisin Shanghaissa asuva Yin totesi.

Teini-ihmeet eivät ole uutta golfissa. Eikä sekään että he katoavat nopeasti.

Vuonna 2013 Ye Wocheng, myös kiinalainen, selviytyi Euroopan kiertueen turnaukseen 12-vuotiaana. Hänestä ei ole juuri kuultu sen jälkeen.

Guan Tianlang selviytyi 14-vuotiaana US Mastersin vuonna 2013. Hän on nyt suorittanut lukion Yhdysvalloissa ja tavoittelee paikkaa kolmannen tason PGA-kiertueelle Kiinaan.

Uuden-Seelannin Lydia Ko nousi 17-vuotiaana naisten maailmanlistan ykköseksi vuonna 2015 eli samanikäisenä kuin Yin on nyt. Vuoden 2017 jälkeen hän on voittanut yhden turnauksen.

”Varmasti tulee paineita [menestyä], mutta se antaa myös paljon motivaatiota”; Yin sanoi.

Yin aloitti pelaamisen 10-vuotiaana. Nyt hän harjoittelee kuudesti viikossa ja viisi tuntia päivässä. Hänen lyöntivalmentajansa on entinen yhdysvaltalaispelaaja Jim Johnson.

Yinin tavoite on pelata ensi vuonna Yhdysvaltojen LPGA-kiertueen karsinnoissa, jotta hjän saisi pelioikeuden LPGA-kiertueelle.

Yin pitää erityisesti Major-turnaus PGA:n viime kuussa voittaneen Collin Morikawan pelityylistä.

”Hän ei lyö pitkälle mutta on tasainen, ja pidän hänen intohimostaan peliin. Ja sitä paitsi hänen hymynsä on söpö.”