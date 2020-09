Eräs kiekkokeskustelu Porissa elokuun alussa 2020.

”Voisikohan Dallas lähettää esimerkiksi Joel Kivirannan syksyllä Ässiin?”

Keskustelu kumpusi Ässien ja Dallas Starsin tunnetusta kytköksestä, joka on vuosien varrella tuonut lähes 20 texasilaisseuran varausta Poriin.

Dallasin Euroopan kykyjenetsinnän johtaja ja Ässien pelaajakoordinaattori Kari Takko oli aiemmin myöntänyt, että todennäköisesti Dallasissa pitää monien muiden NHL-seurojen tapaan miettiä tiettyjen pelaajien syksyn pelipaikkoja.

NHL kun alkaa aikaisintaan joulukuussa. Farmisarja AHL:n alkamisesta ei ole päätöksiä. Eurooppa ja Pori voisi olla ainakin jollekin hyvä vaihtoehto.

Puolitoista kuukautta myöhemmin Dallas on NHL:n finaalijoukkue. Sen yksi suurimmista sankareista on Joel Kiviranta.

Takko vastaa puhelimeen väsyneenä. Miksei onnellisenakin, mutta hän korostaa, ettei vielä ole onnitteluiden aika.

Kevyen kumarruksen voi antaa, mutta se riittää.

Dallasin mies valvoi yöllä ja katsoi, selviääkö hänen työnantajansa Stanley Cupin finaaleihin. Kolmannen erän alussa näytti siltä, että television voisi laittaa kiinni ja mennä nukkumaan. Vegas Golden Knights johti 2–0.

”Vegas oli pitkään parempi joukkue, mutta me roikuimme mukana. Ja sitten löytyi jälleen yksi lisävaihe. Viimeiset 12–15 minuuttia oli meidän myllyä, Vegasilla ei ollut jakoa.”

” ”Olisihan se hienoa olla paikalla, mutta kyllä tämä mieltä lämmittää kotonakin.”

Joel Kiviranta iski Dallas Starsin 2-2-tasoitusosuman maalin edestä NHL:n konferenssifinaalin viidennessä ottelussa Vegas Golden Knightsia vastaan. Stars voitti ottelusarjan 4–1.­

Coloradon edellisessä vaiheessa seitsemännessä pelissä hattutempullaan upottanut Kiviranta tasoitti lopussa ja vei pelin jatkoajalle. Siellä Denis Gurjanov niittasi Dallasin Stanley Cupin loppuotteluihin ensimmäisen kerran sitten kevään 2000.

Dallasin finaalipaikka on yllätys, mutta venyminen ei.

”Joukkue on uskomattoman periksiantamaton. Se usko lähti jo Calgary-sarjan neljännestä pelistä. Silloin tasoitus tuli 12 sekuntia ennen loppua ja voittomaali jatkoajalla. Ilman sitä Calgary olisi mennyt sarjassa 3–1-johtoon”, Takko miettii.

” Toinen menestystekijä on käsittämättömän hyvä maalivahtipeli.”

34-vuotias Anton Hubodin on ensimmäistä kertaa ykkösvahtina NHL:n pudotuspeleissä. Takko luotti venäläisen taitoihin, mutta se oli arvoitus, miten hänen vireensä kestää läpi pudotuspelien.

Takon mielestä joukkue on myös viimein sen näköinen, miksi seurajohto on halunnut sitä rakentaa. Neljäs iso tekijä on onni. Takko myöntää, että hyvät sattumukset ovat saaneet tähdet tuikkimaan oikeassa asennossa.

Takko aloitti Dallasin palkkalistoilla pelaajatarkkailijana samana vuonna, kun Stars nähtiin edellisen kerran finaaleissa. Seuran ainoa Stanley Cup -voitto on vuodelta 1999.

Niistä menestyksistä Takko ei päässyt nauttimaan. Organisaatiossa Minnesota North Starsin aikoina 1985–1990 maalivahtina torjunut porilainen onkin nyt ensimmäistä kertaa finaalihuumassa.

Jos elettäisiin tavallista aikaa, Takko saisi viimeistään nyt kutsun Pohjois-Amerikkaan. Kun eletään korona-aikaa ja pudotuspelit pelataan kuplassa, joukkueen ulkopuolinen seuraväki joutuu elämään huumaa kotonaan.

” ”Totta kai sekin lämmittää sydäntä, että mukana on niitä eurooppalaisia pelaajia, joita olemme varanneet.”

Puolustaja Miro Heiskanen on ollut Dallas Starsin paras pistemies pudotuspeleissä.­

Kun itse ei tarvitse pelata, ajatuksen voi antaa hieman karkailla.

Takko ei tiedä, voitaisiinko Dallasissa järjestää esimerkiksi voittoparaatia, tai haluaisiko hän mennä nykyisessä koronatilanteessa juhlallisuuksiin edes mukaan. Stanley Cupin hän on silti välillä päästänyt mieleensä.

Niin pitkälle Takko ei ole ajatuksiaan päästänyt, että olisi miettinyt, minne veisi voittopokaalin päivänä, jolloin hän saisi sen hetkeksi haltuunsa.

Kuinka suuri sulka menestyksestä kuuluu kykyjenetsintäryhmälle?

”Totta kai sekin lämmittää sydäntä, että mukana on niitä eurooppalaisia pelaajia, joita olemme varanneet”, Takko sanoo.

Hän kuitenkin varoo ottamasta kunniaa yhdestäkään varauksesta itselleen. Takon mielestä on hevonkukkua, jos joku väittää tänä päivänä löytäneensä jonkun tietyn pelaajan. Pelaajatarkkailu on vahvaa joukkuepeliä.

”Sellaisia toki on, joiden varauksia olen ollut puhumassa alemmille kierroksille, jotta he olisivat vielä vapaana, kun meidän vuoromme tulee.”

”Esa Lindell oli yksi sellainen pelaaja. Hänen fysiikkansa herätti epäilyksiä. Toinen oli John Klingberg, jonka puolesta puhuimme Ruotsin kykyjenetsijämme kanssa. Seurajohtajat eivät olleet edes nähneet häntä, mutta he luottivat meidän näkemykseemme ja varasivat hänet viidennellä kierroksella. Emme uskoneet, että hän olisi enää seitsemännellä kierroksella vapaana.”

” ” Lindell on siitä hyvä esimerkki. Kun hän tuli Jokereista Ässiin vuonna 2014, jalat olivat kuin bambilla.”

Esa Lindell kuuluu Dallas Starsin luottopuolustajiin.­

Työnsä pelaajat tekevät kuitenkin itse.

” Lindell on siitä hyvä esimerkki. Kun hän tuli Jokereista Ässiin vuonna 2014, jalat olivat kuin bambilla. Nyt hän on hirveän kokoinen äijä, joka pelaa illasta toiseen vahvasti.”

Dallasin suurin suomalaistähti on luonnollisesti häikäisevä puolustaja ja joukkueen paras pistemies Miro Heiskanen. Sinivalkoisen kvartetin neljäs jäsen on Roope Hintz.

Kivirannan tarina heistä kiehtovin. Varamiehestä on tullut ratkaisija. Se on osoitus periksiantamattomuudesta, mutta myös niistä hyvistä sattumuksista.

”Uskomaton tarina. Jo 17-vuotiaana tuntui, että hänessä on jotain, mutta ei silti niin paljon, että hänet olisi varattu. Hän on kulkenut oman pitkän tiensä nykyiseen asemaan, josta häntä ei enää helposti jätetä pois kokoonpanosta.”

”Enkä puhu vain maaleista. Hän on pelannut erittäin hyvin ja järkevästi.”

Jos Dallas olisi pudonnut pudotuspelien varhaisessa vaiheessa, olisiko Kiviranta voinut olla pelaaja, jolle olisi ehdotettu peliajan hakemista esimerkiksi Liigasta ja Porin Ässistä?

”Ei olisi. NHL:ssä pelanneet tai lähellä NHL-paikkaa olevat eivät ole missään vaiheessa olleet näissä keskusteluissa mukana”, Takko kertoo.