LeBron James on arvostellut poliisin väkivaltaisuuksia afroamerikkalaisia kohtaan. Nyt Los Angelesin alueen sheriffi haluaa, että James tukee kaikkia ihmisryhmiä väkivaltaisuuksia vastaan.

Los Angelesin alueen sheriffi Alex Villanueva teki erikoisen ehdotuksen Los Angeles Lakersin koripallotähdelle LeBron Jamesille. Villanuevan mielestä Jamesin pitäisi astua esiin ja korottaa palkkioita, joka on luvattu kahta poliisia ampuneesta henkilöstä, kertoo The Washington Post.

Viime lauantaina Comptonissa kahta poliisia ammuttiin, kun he istuivat pysäköidyssä poliisiautossa. Ampuja tuli auton viereen ja ampui matkustajan puoleisesta ikkunasta useita laukauksia. Ampumisen loukkaantuivat 31-vuotias nainen ja 24-vuotias mies.

Ampujan löytämisestä on asetettu 175 000 dollarin (148 000 euroa) palkkio. Sheriffin pyynnön taustalla on se, että James on vahvasti arvostellut poliiseja, jotka ovat ampuneet kohti aseettomia afroamerikkalaisia.

”Tämä on haaste LeBron Jamesille. Haluan, että tuplaat palkkion”, Villanueva sanoi.

”Tiedän, että välität lain toteutumisesta.”

Villanueva myös totesi, että Jamesilla on ollut ”mielenkiintoisia lausuntoja” rotujen välisestä suhteesta, poliisien osallistumisesta ampumisiin ja mikä vaikutus näillä on ollut afroamerikkalaiseen yhteisöön.

”Kunnioitan näitä [lausuntoja], mutta kunnioituksen elämään täytyy koskea kaikkia ammatteja, rotuja ja uskontokuntia. Siksi haluan nähdä LeBronin nousevan esille ja tuplaavan palkkion.”

LeBron James ei ole kommentoinut sheriffin ehdotusta. Koripallotähti on parhaillaan pelaamassa NBA:n pudotuspelejä Floridassa. James ja useat muut pelaajat ovat pukeutuneet Black Lives Matter -paitoihin turnauksessa.