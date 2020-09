Autourheilu

Le Mansin ajot ajetaan tänä vuonna poikkeuksellisesti vasta syyskuussa eli ensi viikonloppuna.

Legendaarinen Le Mansin 24 tunnin ajo kisataan tulevana viikonloppuna jo 88. kerran. Suomalaisista kilpailuun osallistuu jo 12. kerran 40-vuotias Toni Vilander.

Vilander osallistuu LM GTE Pro -luokkaan Ferrari 488 -autolla. Vilander oli viime vuonna mukana samalla autolla, mutta ei tuolloin osallistunut Pro-luokkaan. Kilpailun nopein luokka on LMP1, mutta siinä on vähän kilpailijoita ja isoista autonvalmistajista vain Toyota on enää mukana.

Kilpailu ajetaan kolmen hengen joukkueissa kiertäen reilun 13,6 kilometrin rataa. Vilanderin kanssa samalla autolla ajavat yhdysvaltalaiset Cooper MacNeil ja Jerrfey Segal.

Lähtökohdat kilpailuun poikkeavat merkittävästi tavallisesti, sillä tänä vuonna testipäiviä ei ole lainkaan. Vilander kertoo Eurosportin tiedotteessa, että muut Pro-luokan kokoonpanot ovat ajaneet jo useamman kilpailun, mutta Vilanderille, MacNeilille ja Segalille kilpailu on ensimmäinen yhdessä.

”Aika maltillisesti lähdetään ja katsotaan, mihin vauhti lähtee siinä kehittymään”, Vilander sanoo tiedotteessa.

Kilpailuajankohta tuo oman lisänsä, sillä yleensä kisa ajetaan kesäkuussa. Nyt pimeän aikaa on enemmän, noin neljä tuntia. Kolarit ja tieltä suistumiset ovat todennäköisempiä kuin normaalivuosina.

Kaksi kertaa (vuosina 2012 ja 2014) Pro-sarjan Le Mansissa voittanut Vilander toteaa, että voitto on tänä vuonna kiven alla. Vilander asettaa tavoitteeksi virheettömän suorituksen.

”Jos oikein on tähdet kohdallaan, niin palkintopallille”, Vilander sanoo tiedotteessa.

Viime vuonna Vilander ajoi lähes kahdentoista tunnin ajan. Tänä vuonna on mahdollista, että aja-aika on vieläkin pidempi, sillä MacNeal ajaa todennäköisesti merkittävästi vähemmän tunteja kuin Vilander ja Segal.

”Se on ihan hurja homma. Jossain kohdassa on vaikeaa syödä ja nesteyttää tarvittavaa määrää. Toipumiseen menee ainakin viikko”, Vilander sanoo tiedotteessa.

Le Mansin 24 tunnin ajot la kello 15.15 alkaen. Eurosport, DPlay ja Eurosport player näyttävät kisan.