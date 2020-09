Fifan avustuksia on käytetty sarjojen käynnistämiseen ja koronatestauksiin.

Koronapandemia aiheutti maailmalla arviolta 12 miljardin euron menetykset seurajalkapalloilussa, kertoi Fifan korona-avustusohjelman ohjauskomitean puheenjohtaja Olli Rehn Fifan etätiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan arvion mukaan seurajalkapalloilun arvo on vuodessa noin 34–38 miljardia euroa. Rehnin mukaan Fifan arvio on, että kolmannes siitä menetettiin pandemian takia.

”Meillä on erilaisia skenaarioita suuntaan jos toiseen, mutta tämä on perusarviomme”, Rehn sanoi.

”Se on valtava luku, ja se kattaa jalkapallon talouden kokonaisuudessaan lukuun ottamatta kansainvälisiä seuraotteluita. Se sisältää junioriakatemiat, juniorijoukkueet ja niihin liittyvät aktiviteetit. Luku on arvio, eikä se voikaan olla tarkka luku. Se ottaa huomioon toiminnan 211 jäsenmaassa.”

Pandemian huipun aikana jalkapallosarjat keskeytyivät kaikissa paitsi neljässä maassa.

Fifa varasi 1,26 miljardia euroa pandemian aiheuttamien vahinkojen paikkaamiseen. Kokonaispaketti oli jaettu avustuksiin ja korottomiin lainoihin.

Jokainen Fifan 211 jäsenliitosta sai hakea 1,5 miljoonan dollarin (1,3 miljoonaa euroa) avustusta Fifalta, ja siitä summasta kolmannes oli varattu naisten jalkapallon tukemiseen. Rehnin mukaan 150 jäsenliitosta haettiin avustuksia, ja joistakin jäsenliitoista on haettu myös lainoja.

”Fifa haluaa rajoittaa vahinkoja, joita pandemiasta on aiheutunut naisten jalkapallolle. Siksi osa [400 000 euroa] avustuksesta on suunnattu naisten jalkapalloon”, Rehn sanoi.

Avustuksien kohdentamista valvotaan kahdella auditointitarkastuksella. Se on Rehnin mukaan olennaista, jotta avustuksia käytetään oikeaan tarkoitukseen. Rehnin mukaan esimerkiksi naisten jalkapalloon suunnattua avustusta ei voi käyttää jalkapallokenttien rakentamiseen, vaan se pitää suunnata nimenomaan naisten jalkapalloon.

”Esimerkiksi Thaimaa on käyttänyt avustusta kansallisten sarjojen käynnistämiseen mukaan lukien koronatestaukset ja videotuomarien käyttöönottoon. Brasiliassa avustusta käytetään naisten jalkapalloliigan koronatesteihin.”

Rehn käytti tiedotustilaisuudessa Suomea esimerkkinä siitä, millaista vahinkoa koronapandemia on aiheuttanut. Suomessa pelaajat menettivät palkkojaan ja yleisötulot ovat jääneet aiempaa vähäisemmiksi. Rehnin kertomaan voisi lisätä sen, että pandemian vaikutukset iskivät laajalti myös ruohonjuuritasolle, juniorijalkapalloiluun.

”Tilanne on samankaltainen monessa muussa Euroopan maassa. Näyttää siltä, että Etelä-Amerikka on kärsinyt pahoin pandemiasta ja siellä myös jalkapallotalous on kärsinyt pahoin. Sama koskee monia maita Afrikassa ja Aasiassa.”

Rehniltä kysyttiin, millaisia arvioita on tehty mahdollisesti tulevaisuuden tappioista, jos kannattajat eivät voi palata jalkapallo-otteluihin.

”Näyttää siltä, että perusarviomme pitää paikkansa vielä, mutta epävarmuuksia on tietysti paljon. Arviossamme on huomioitu keskimäärin muutaman kuukauden täydellinen häiriö jalkapalloilulle ja paluu otteluihin loppukesästä, kuten on nähty useimmissa maissa, mutta ilman yleisöä tai pienemmillä yleisöllä”, Rehn sanoi.

”Vaikutuksia koetaan kuitenkin vielä ensi vuonnakin, ja siksi Fifan avustusohjelma ei ole aikasidonnainen.”

Olli Rehn on Suomen pankin pääjohtaja ja Euroopan keskuspankin neuvoston jäsen. Rehn kertoi saaneensa luvat sekä Suomen pankilta että Euroopan keskuspankilta toimia Fifan hallintokomitean varapuheenjohtajana ja Fifan korona-avustusohjelman ohjauskomitean puheenjohtajana.