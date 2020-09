Schumacher pysähtyi aika-ajojen viime hetkillä vuonna 2006 Monacossa eikä kyse ollut ajovirheestä.

Formula ykkösten puhutuimpiin tempauksiin kuuluu Michael Schumacherin yllättävä pysähtyminen Monacon F1-kisan aika-ajoissa Rascasse-mutkassa vuonna 2006. Nyt tapauksesta on saatu uutta tietoa.

Pysähtymistä seurasi keltaiset liput, ja aika-ajo päättyi siihen. Koska Schumacherilla oli alla nopein kierrosaika, hänelle oli tulossa paalupaikka eikä esimerkiksi Renaultin Fernando Alonso päässyt yrittämään parempaa aikaa.

Schumacherin tekoa pidettiin jo tuolloin epäurheilijamaisena tempauksena, vaikka Schumacher väitti kyseessä olleen ajovirheen.

”En usko, että hänellä oli mitään ongelmia”, McLaren-tallissa ajanut Kimi Räikkönen totesi tuolloin Formula 1 -sivuston mukaan.

Myöskään tuomaristo ei niellyt saksalaisen tempausta: hän joutui lähtemään kisaan viimeistä ruudusta.

Asia nousi uudelleen esille Skysportsin The Race to Perfection -dokumentissa, josta kertoo muun muassa Racefans-sivusto. Dokumentissa haastatellaan Schumacherin tuolloista tallikaveria Felippe Massaa, joka kertoo idean pysähtymisestä nousseen esille palaverissa ennen aika-ajoja. Mukana palaverissa oli myös Ferrarin tekninen johtaja Ross Brawn, joka on nykyisiä F1-johtajia.

”Michael sanoi: ’Jos olemme heti nopeimpia, voimme käyttää myös toista rengaskertaa.’ Ross sanoi: ’Ehkä voimme saada aikaiseksi keltaiset liput. Minä sanoin: ’Vitsinä. Ei vakavasti, vitsinä.’”, Massa toteaa dokumentissa.

Massa toteaa, että juuri näin kävi.

”Michael toteutti tuon vitsijutun.”

Massan mukaan Schumacher myönsi tempauksen todellisen laidan vasta vuoden kuluttua.

Sen sijaan Massan nimeämä idean isä, Brawn, ei ilmeisesti vieläkään myönnä osuuttaan. Hän pitää seitsemänkertaista maailmanmestaria Schumacheria yksin tempauksen tekijänä.

”Se oli typerä liike. Yksi niistä pienistä häiriöistä, joita Michaelille tapahtui kaksi tai kolme kertaa hänen uransa aikana.”