Luka Penttinen on racketlonin Suomen ykkönen ja liiton hallituksen puheenjohtaja. Hänen tavoitteenaan on edetä maailmassa kolmen parhaan joukkoon lajissa, joka voi ratketa hermoja raastavaan gummiarm-pisteeseen.

Lentäjä on monen lapsen toiveammatti, niin myös Luka Penttisen. Soittohetkellä hän on kuitenkin matkalla Kotkan satamaan, jossa kesätyöt ahtaajana jatkuivat elokuun loppuun.

”Ihan mukavalta on maistunut. Kaikki suvusta ovat jossain määrin olleet satamassa töissä, ja on mukava itsekin päästä.”

Ennen unelma-ammattinsa tavoittelua Penttinen aikoo kuitenkin hoitaa kunnialla B-suunnitelmaksi kutsumansa kauppatieteiden opiskelut Jyväskylän yliopistossa. Sen lisäksi tarkoitus olisi nousta maailman kärkikolmikkoon lajissa, joka vaatii todellista mailapelien moniosaajuutta.

Penttinen, 21, on racketlonin moninkertainen Suomen mestari ja maailmanlistalla tällä hetkellä kahdeksantena. Neljäs kaksinpelin Suomen mestaruus on haussa 19.–20. syyskuuta Helsingissä.

Racketlonissa pelataan erä pöytätennistä, sulkapalloa, squashia ja tennistä. Lajissa siirrytään kevyemmästä mailasta raskaampaan.

Jokaisesta pallosta saa pisteen, ja erät pelataan 21 pisteeseen. Jokaisen lajin pisteet lasketaan yhteen.

” ”Kaikkien lajien pelaaminen tuntui jossain määrin helpolta, kun oli pelannut tennistä.”

Tennis oli Penttisen ensimmäinen laji.­

Haminassa lapsuutensa ja nuoruutensa asunut Penttinen aloitti tenniksen jo nelivuotiaana, ja pian rinnalle tuli pöytätennis. Racketloniin hän tutustui kuitenkin vasta vuosia myöhemmin.

”Olisinkohan ollut 12 tai 13, kun mietin, että kyllähän tähän pari lajia opettelisi päälle. Muutaman kuukauden treenailin ja lähdin kokeilemaan racketlonkisoihin. Kyllähän siihen koukkuun jäi.”

Penttinen harjoitteli Haminassa tennistä, pöytätennistä ja sulkapalloa lajien omissa seuroissa. Squashin vuoksi hän kuitenkin matkusti viikoittain noin 50 kilometrin matkan Kouvolaan.

”Harjoitustunteja tuli alkuaikoinakin lähemmäs 15 tuntia viikkoon, ja silloin en treenannut fysiikkapuolta käytännössä ollenkaan, pelkästään lajia. Nykyään tuntimäärä on suunnilleen sama, mutta olen vähän lisännyt fysiikkatreeniä. Racketlonissa on neljä lajia, ja jokaista olisi hyvä ehtiä ainakin pari kertaa viikkoon pelaamaan, niin kyllähän se harjoitusmäärä nopeasti kasvaa.”

Tennistä Penttinen kertoo harjoittelevansa lähinnä ylläpitävästi, mutta etenkin squash vaatii vielä harjoitusta. Varsinaisia heikkoja lajeja hän ei kuitenkaan koe itsellään olevan.

”Kaikkien lajien pelaaminen tuntui jossain määrin helpolta, kun oli pelannut tennistä. Pääsi alkuun, mutta jossain kohtaa tulee vastaan se, että sulkapallossa on tennistaustalla vähän liian laajat liikkeet ja squashissa vähän liian lyhyellä svingillä.”

” ”Jos pitäisi olla jossain lajissa tosi hyvä, ottaisin mielelläni kössin.”

Squash vaatii eniten harjoitusta. 15. elokuuta vastassa oli Joel Pennanen.­

Racketlonin parista löytyy Penttisen mukaan sekä yhden lajin erikoistaitajia että tasaisesti monipuolisia osaajia. Suomen maajoukkuerinkiin kuuluvat muun muassa pöytätenniksen yksi kotimainen huippu Otto Tennilä sekä squashin kärkipelaajiin lukeutuva Henrik Mustonen.

Miten paljon pisteitä Penttinen sitten saa Tennilän ja Mustosen leipälajeissa?

”Ottoa vastaan minulla on tavoitteena saada erässä yli viisi pistettä, ja hänen tavoitteensa on jättää minut alle kymmeneen. Suunnilleen siihen se menee. Pingiksessä pystyy aggressiivisesti pelaamalla saamaan aina jonkin verran pisteitä.”

Squashissa Penttinen kertoo saaneensa Mustoselta parhaimmillaan kolme pistettä.

”Yhdellä lyönnillä ei saa mitenkään pistettä, vaan pitäisi pystyä rakentamaan 3–5 peräkkäisellä maailmanluokan lyönnillä edes paikka, josta yrittää pistettä. Jos pitäisi olla jossain lajissa tosi hyvä, ottaisin mielelläni kössin.”

Heikkouksien parantamisen lisäksi Penttinen sanoo kaipaavansa todellista ”syömähammasta” päästäkseen tavoittelemaan maailmanlistan kolmen kärkeä.

”Pingis voisi olla sellainen, josta helpoiten pystyisi tekemään. Siinä olisi ehkä parhaat edellytykset.”

Pingis olisi hyvä saada vahvaksi jo senkin takia, että saisi kilpailuun hyvän alun.

”Pitäisi hetken treenata melkein pelkästään pingistä, niin voisi päästä aika pitkälle vielä.”

” ”Pingiksessä pystyy aggressiivisesti pelaamalla saamaan aina jonkin verran pisteitä.”

Pingiksestä Penttinen voisi rakentaa itselleen vahvimman lajin.­

Penttinen suunnittelee opiskelevansa kauppatieteitä vielä kolme vuotta. Hän aikoo myös hakeutua Finnairin lentäjäkoulutukseen, kun sellainen taas avataan.

Racketloniin panostaminen onnistuu siis vielä vuosien ajan varsin täysipainoisesti, ja syömähampaan kasvattamiseen on aikaa.

”Hyvin olisi mahdollisuudet, ja se olisi tarkoitus. Jyväskylässä on hyvät puitteet treenata pingistä. Tarkoitus on panostaa oikein huolella ja katsoa, josko sitä saisi vietyä muutaman askeleen eteenpäin.”

Vahva aloituslaji antaisi turvaa sulkapalloon ja tällä hetkellä heikoimpaan lajiin squashiin. Joskus ottelut päättyvät jo ennen tennistä, kun piste-ero kasvaa yli 21:n.

Toisinaan yli pari tuntia kestänyt tasainen vääntö huipentuu gummiarmina tunnettuun pisteeseen. Gummiarm tarkoittaa suomeksi kumista käsivartta.

”Jos pelataan 1,5–2 tuntia ja joudut syöttämään tenniksessä, ehkä käsi alkaa olla vähän kuminen. Sitä se voisi kuvata.”

Jos pisteet ovat tenniksen päätyttyä tasan, voittaja siis ratkeaa yhdellä pallolla. Arvonnan voittaja saa päättää, kumpi pelaajista syöttää. Käytössä on vain yksi syöttö.

Penttinen kertoo hermoja raastavan tilanteen olleen liikaa ammattimiehellekin. Hänen mukaansa pääkopan pitää olla kunnossa, jos aikoo pärjätä.

”Yhdessä kisassa oli sellainen pelaaja, joka oli ollut tenniksen ATP-listalla 500:n joukossa. Hän joutui syöttämään, mutta ammattipelaaja ei luottanut omaan syöttöönsä. Hän syötti alakautta eikä osunut syöttöruutuun.”

Penttisen käsi ei ole ollut erityisen kuminen, sillä kaikki neljä katkaisupisteeseen venynyttä ottelua ovat päättyneet voittoon, kaksi kaksinpelissä ja kaksi nelinpelissä.

Vahvaa käsivartta tarvitaan Penttisen harrastuksessakin, frisbeegolfissa. Avausheitot liitävät nimittäin parhaimmillaan peräti 140–150 metriä, mikä kestää vertailun jopa ammattilaisiin. Tältä kesältä taskussa on jopa yksi amatöörikilpailun voitto.

”Pituus on ehdottomasti ainut vahvuus. Jos sen matkan heittäisi aina tarkasti, voisi olla amatööristatus vaarassa. Sektori voi olla ajoittain aika laaja.”

Penttinen on laajentanut sektoriaan myös racketlonissa, sillä hänestä tuli alkuvuodesta liiton hallituksen puheenjohtaja. Tavoitteena on lajin kasvattaminen ja lajituntemuksen parantaminen Suomessa.

”Suomessa on huono lajitietämys ihan mailapelipiireissäkin. Kaikki kestävyysurheilijat tietävät, mikä on triathlon, mutta kaikki yksittäisten mailapelien pelaajat eivät tiedä, mitä on racketlon.”

” ”Pitää olla pääkoppa kunnossa, jos aikoo pärjätä.”

Sulkapallo pelataan toisena lajina.­

Haastattelu alkaa olla lopuillaan, ja Penttisen on aika aloittaa työvuoronsa Kotkan satamassa.

Kesätöiden jälkeen B-suunnitelman toteutus jatkuu Jyväskylässä. Kilpailuhenkinen Penttinen aikoo kuitenkin panostaa racketloniin täysillä vielä vuosia, vaikka rahaa ei lajissa juuri liikukaan.

”Sen verran on kilpailuhenkeä, etten viitsisi kisoja kierrellä, jos puolivillaisesti treenaisin. Ihan tosissani treenaan ja tosissani kisaan. Sillä erotuksella ammattiurheilijoihin, ettei elantoni ole tästä kiinni.”

Racketlonin SM-kisat 19.–20. syyskuuta Smash Centerissä Helsingissä.