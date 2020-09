Pori

Porin Voimailijat sai maaliskuussa ensimmäisen naispuheenjohtajansa, kun Soila Ranta, 38, korvasi Patrik Nymanin nuijan varressa.

Muutos kertoo pienessä mittakaavassa koko lajia koskevasta murroksesta. ”Äijälajina” pidetty voimailu kiinnostaa naisia yhä enemmän. Se näkyy salilla ja seuran jäsenissä, joista tosin edelleen vain kymmenisen prosenttia on naisia.

”Minulle on ihmetelty, miten noin pieni nainen on ajautunut tällaisen lajin pariin. Kilpailemisen lisäksi valmennan, joten tiedän, että ensi vuonna naisia tulee lisää kisoihin”, Ranta kertoo.

”Nykytrendi on sellainen, että naisilla saa olla lihaksia ja pyöreyttä. Naiset haluavat olla voimakkaita.”

Lauantaina Porissa järjestettävissä kansallisissa voimanostokisoissa Ranta on ainoa naisosallistuja. Muitakin oli tulossa aivan maan huippuja myöten, mutta he saivat samalle päivälle kutsun kovatasoisempiin kutsukisoihin ja joutuvat jättämään kilpailun Porissa väliin. Miehiä kisoissa on 22.

Soila Ranta voimanostosalilla Porissa.­

Ranta kilpailee siis lauantaina ainoastaan itseään vastaan. Kilpailut ovat hänelle uran viidennet.

Omat ennätykset ovat menneet joka kisoissa uusiksi, ja nyt Rannan tavoitteena on yltää 300 kilon yhteistulokseen kyykyssä, penkissä ja maastavedossa.

Rannan tie voimanoston pariin vaati kyllästymisen tavalliseen kuntosaliliikuntaan. Kolmisen vuotta sitten hän oli menettää motivaationsa huomattuaan, etteivät tulokset kehity kuntosalilla.

Miehensä johdattamana Ranta alkoi opetella voimanoston saloja. Pian orastava kiinnostus vaihtui uhoksi: hän oli varma, että onnistuu toisenlaisen treenaamisen avulla saamaan ylös samanlaisia rautoja kuin Youtube-videoissa nostavat naiset.

”Olen käynyt salilla parikymppisestä lähtien, mutta siirtyminen voimanoston pariin muutti kroppaani huomaamatta haluamaani suuntaan ja voimatasoni kasvoivat. Sain puolessa vuodessa aikaan enemmän tulosta kuin viidessä vuodessa kuntosalilla”, Ranta hämmästelee yhä.

Ensimmäisten kisojen yhteistulos oli 235 kiloa syksyllä 2018. Jos tavoiteltu 300 kiloa menee rikki lauantaina, on parannus huimat 65 kiloa kahdessa vuodessa.

Rannan puoliso joutui luopumaan omasta aktiiviurastaan loukkaantumisten takia. Vaimonsa valmennuksessa ja huoltojoukoissa hän on kuitenkin edelleen mukana.

Lisäksi Rantaa valmentaa lupaavan Fanny Lammisen valmentajaisä Jari Lamminen, joka on operoinut Rannalle maastaveto-ohjelman.

Soila Ranta asetteli levypainoja tankoon porilaisella salilla.­

Kisatuloksiakin tärkeämpää Rannalle on hyvinvointi, jonka hän kokee saavuttavansa säännöllisellä ja kurinalaisella harjoittelemisella.

Pankissa asiakkuusjohtajana työskentelevä ekonomi saa rautojen parista energiaa jaksaa arjessa.

”Ennätysnostojen jälkeen tulee tunne, että pystyn mihin tahansa. Laji on tuonut valtavasti itseluottamusta. Olen hurahtanut ihan täysin.”

Yksi ohjenuora on se, ettei työn jälkeen iskevän väsymyksen saa antaa voittaa.

”Salipäivänä mennään salille, eikä sohvalle, vaikka kuinka väsyttäisi.”

Porin Voimailijoiden puheenjohtajana Ranta haluaa tuoda esimerkkinsä innostamana uusia naisharrastajia seuraan. Lisäksi suunnitelmissa on uusia kisoja kahden perinteisen vuosikisan rinnalle.

”Mukaan on tullut paljon hyviä nuoria, ja heitä on tulossa edelleen lisää.”