Välimäen arvostuksesta Euroopan-kiertueella kertoo blogi, jossa hän muun muassa kirjoittaa Mikko Ilosen antamasta arvokkaasta tuesta.

Sami Välimäestä tulee tänään torstaina kolmas suomalainen miespelaaja golfin major-kilpailuissa.

Välimäki aloittaa iltapäivällä urakkansa US Openissa, jossa häntä ennen suomalaisista on pelannut vain Mikko Ilonen. Kolmas suomalainen major-pelaaja on Mikko Korhonen, mutta hän ei ole esiintynyt US Openissa.

US Open pelataan erittäin vaikeaksi arvioidulla Winged Foot -kentällä New Yorkin osavaltiossa.

Välimäki on kertonut kisan alla moneen kertaan, että hän lähtee aina tavoittelemaan voittoa. US Openissa hän haluaa pelata neljä hyvää kierrosta.

Amerikkalainen golftoimittaja Jason Sobel ei kuitenkaan usko Välimäen mahdollisuuksiin.

Kuten aiemminkin ennen major-turnauksia, Sobel on laatinut US Openin pelaajista rankingin actionnetwork.com-sivustolle.

Sobel asettaa Välimäen 144 pelaajan listalla niin sanotusti ynnä muiden joukkoon, 125:nneksi. Samoilla sijoilla on tuntemattomia amatöörejä.

Sobel perustelee valintojaan vain 30 ensimmäisen sekä muutaman muun pelaajan osalta. Loppupään järjestys lienee tehty vailla mitään erityisiä kriteerejä.

Ykköseksi Sobel on rankannut Espanjan Jon Rahmin, joka on nyt maailmanlistalla kakkosena, amerikkalaisen Dustin Johnsonin jälkeen, käytyään hiljattain kärjessäkin. Johnsonin Sobel rankkaa vasta viidenneksi.

Rahmin valintaa ykköseksi Sobel perustelee sillä, että tämä on voittanut tänä vuonna Yhdysvalloissa kaksi vaativissa oloissa käytyä kisaa ja on osoittanut taistelijan kykynsä.

Yllättävimmät nimet Sobelin kärkikymmenikössä ovat kolmanneksi sijoitettu Englannin Matt Fitzpatrick sekä Belgian Thomas Detry, joka pääsi kisaan mukaan samasta Euroopan-kiertueen minirankingista kuin Välimäkikin.

”Hyvin harvoilla pelaajilla on voittoon riittävät taidot tämän vuoden toisessa major-kilpailussa”, Sobel kirjoittaa.

Vaikka Sobel ei juuri Välimäkeä noteeraa, tilanne on päinvastainen Euroopan-kiertueella, jossa mainiota tulokaskautta pelaava 22-vuotias Välimäki on saanut paljon huomiota.

Siitä yksi esimerkki on Euroopan-kiertueen (ET) verkkosivuilla keskiviikkona julkaistu Välimäen pelaajan blogi.

Siinä Välimäki kertoo muun muassa, että pelivire on tuntunut US Openin alla yhä paremmalta ja itseluottamus on ollut nousussa.

”Mielestäni pelaaminen Valderraman tapaisella vaikealla kentällä ennen tätä viikkoa on todella auttanut mentaalista valmistautumista”, Välimäki sanoo blogissa.

Hän sijoittui ET:n vaikeimpiin kuuluvalla kentällä Espanjan Valderramassa kymmenenneksi.

Kahden harjoituskierroksen jälkeen Välimäki oli tehnyt kentästä US Openin brändiin liittyvät havainnot.

”Karheikko on todella pitkää, joten pärjätäkseen täytyy lyödä paljon väyläosumia avauksissa. Viheriöt ovat nopeita, niillä on paljon kallistuksia, joita voi hyödyntää lähestymisissä ja pitcheissä, mutta pitää olla varovainen. Mielestäni kenttä on aika reilu. Se on vaikea, mutta hyvät lyönnit palkitaan”, Välimäki analysoi.

Välimäki tuo vahvasti esiin sen, miten paljon arvokasta tukea hän on saanut Suomen menestyneimmältä pelaajalta Mikko Iloselta.

”Mikko on ollut minulle ja muille suomalaisille golfareille tärkeä mentori. Hän on auttanut minua paljon, kun tulin Euroopan-kiertueelle. Olen pelannut hänen kanssaan monta kertaa, ja pari kertaa olemme jutelleet. Hän on aina sanonut minulle, että minun täytyy pelata omaa peliäni ja tehdä niin kuin minulle on parasta”, Välimäki sanoo.