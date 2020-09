Iivo Niskanen tuuletti viime kauden alussa maailmancupin voittoa Kuusamon Rukalla. Vielä on epävarmaa, tavoitteleeko Niskanen uusia voittoja fluorivoiteilla vai fluorittomilla voiteilla voidelluilla suksilla.­

Suomen Hiihtoliitto aikoo ehdottaa Kansainväliselle hiihtoliitolle FIS:lle, että se siirtää ainakin vuodella fluorivoidekiellon voimaantuloa.

Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen vahvisti asian torstaina HS:lle.

FIS päätti viime vuoden marraskuussa kieltää fluoria sisältävät suksivoiteet kaikissa kilpailuissaan ja kaikissa lajeissaan kilpailukauden 2020–2021 alusta lähtien.

Päätös perustui siihen, että EU:n kemikaaliviranomainen kielsi tiettyjen fluoriyhdisteiden valmistuksen ja markkinoille tuomisen heinäkuusta 2020 alkaen. Syynä ovat niiden mahdolliset haitalliset terveys- ja ympäristövaikutukset.

FIS:n päätös herätti heti tuoreeltaan paljon hämmennystä ja kritiikkiä. Suurimpana haasteena esiin nousi kiellon valvonta. Miten kilpailuissa valvotaan sitä, ettei joku käytä edelleen fluorivoiteita ja siten syyllisty vilppiin?

Viime viikolla FIS kertoi, että suksien fluoripitoisuuksien valvontaan tarkoitetun laitteen kehittely on niin kesken, että sen esittelytilaisuus Saksassa piti perua.

Suksivoiteissa fluorattuja yhdisteitä on käytetty runsaat 30 vuotta. Tänä aikana tiettävästi vain yksi maastohiihdon arvokisamitali on saavutettu fluorittomalla voiteella voidelluilla suksilla.

Fluorivoiteitten ylivoima fluorittomiin voiteisiin verrattuna korostuu varsinkin kosteilla keleillä, koska niiden kyky hylkiä kosteutta ja likaa on ylivertainen.

Fluorikiellon voimaantulo on yhä epävarmaa. Mittauslaitteen testitilaisuus on määrä pitää lokakuussa.

”Tilanne on kohta kestämätön. Epätietoisuus on suuri. Maajoukkue on kyllä valmis, oli päätös sitten mikä tahansa. Minua huolestuttaa kuitenkin se, miten tämä tulee vaikuttamaan koko hiihtokenttään. Aika moni kärsii tästä”, sanoo Suomen maajoukkueen huoltopäällikkö Martin Norrgård.