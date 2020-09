Suomen hiihtäjien huoltopäällikkö Martin Norrgård, 33, on monessa mukana ollut maisteri, joka kiinnostui politiikasta alle kouluikäisenä. Nyt hän paljastaa, miten onnistui luovimaan suurimman osan armeija-ajastaan ilman rynnäkkökivääriä

Vaasa

Kenties tiedätte tämän ihmistyypin.

He ehtivät tehdä elämässään enemmän asioita kuin useimmat muut. He saavat paljon aikaan ja vaikuttavat siellä sun täällä.

Suomen hiihtomaajoukkueen uusi huoltopäällikkö Martin Norrgård, 33, edustaa mitä ilmeisimmin tätä ihmistyyppiä. Hän on ollut monissa asioissa mies, joka ei ole osannut sanoa ei.

”Se varmaan tulee siitä, että elämässä on niin paljon mielenkiintoisia asioita. Minulla on ollut aina vaikea jättää asioita tekemättä vain sen takia, että aika ei niin sanotusti riitä. Kyllä aika yleensä riittää, jos vain suunnittelee ja miettii, mikä on oikeasti itselle tärkeää”, Norrgård sanoo kotimaisemissaan Vaasassa.

Suomen parhaiden hiihtäjien ”rasvamestarina” hän ei ole niin sanotusti koulutustaan vastaavassa työssä. Sellaista Paraisilta lähtöisin oleva Norrgård havitteli viime keväänä hakiessaan tomaatinviljelystä tunnetun Närpiön kaupunginjohtajaksi.

”Se ei ollut minun syyni, koska sieltä soitettiin ja pyydettiin hakemaan”, hän kertoo virnistäen.

Norrgård on Åbo Akademista valmistunut valtiotieteiden maisteri. Hänellä on myös kestävyysurheilun ammattivalmentajan paperit.

”Olen huomannut ihan nuoresta lähtien, että minua ovat kiinnostaneet oikeasti tosi monet asiat, erityisesti politiikka ja urheilu. Ne ovat kävelleet koko ajan käsi kädessä ja kiinnostaneet yhtä paljon.”

Jo pelkästään urheilussa Norrgård on toiminut monipuolisesti. Ykköslaji on ollut hiihto, mutta hän on kilpaillut myös muun muassa soudussa, yleisurheilussa ja jalkapallossa.

”Piti aina olla jotain. Nuorena harrastuksiin kuului vaikka mitä.”

” ”En olisi pystynyt keskittymään siihen yhteen asiaan.”

Hiihdossa Norrgård pääsi urheilijana pisimmälle, parhaimmillaan nuorten SM-kisoissa sijoille 4–6. Saman ikäluokan huippunimiä olivat sittemmin pitkän maajoukkueuran tehneet Martti Jylhä ja Lari Lehtonen.

Pargas IF:n seurakaverien mukana Norrgård lähti Vöyrille urheilulukioon. Varusmiespalveluksen jälkeen hän aloitti opiskelun Vaasassa, jossa Åbo Akademi toimii Turun lisäksi.

”Opiskeluaikana ymmärsin, että voisin hiihtäjänä päästä SM-kisoissa kymppisakkiin, jos tekisin sitä tosissaan ja kaikki menisi nappiin. Mutta en olisi pystynyt keskittymään siihen yhteen asiaan. Minä en ole sellainen. Kun olin varma, etten pääse kymppisakkia pidemmälle, ajattelin, että se ei ole sen väärti.”

Opinnäytetyönsä eli pro gradun maisterin tutkintoa varten Norrgård teki EU:n turvallisuuspolitiikasta, mutta hänen oma turvallisuuspolitiikkaan liittyvä toimintansa varusmiespalveluksessa sisälsi pientä venkoilua.

” ”Komppaniassa oli yksi ase liian vähän.”

Norrgård oli kuusi kuukautta Porin prikaatissa, mutta hän oli siitä ajasta suurimman osan sananmukaisesti aseettomana.

”Olin viimeiset neljä kuukautta ilman palvelusasetta. Komppaniassa oli silloin aina yksi ase liian vähän.”

Miten se oli käytännössä mahdollista?

Norrgård suoritti varusmiespalvelustaan urheilijana ja luovutti peruskoulutusjakson jälkeen rynnäkkökiväärinsä ja muita varusteita pois, koska oli pidemmän jakson hiihtoleireillä ja kilpailuissa.

”Kun tulin takaisin, kävin hakemassa tavarat uudestaan, mutta asevarasto oli silloin kiinni. En saanut asetta seuraavanakaan päivänä, ja kolmantena en varmaan jaksanut lähteä sitä hakemaan. Lopulta lyötiin kaverin kanssa vetoa, kuinka kauan pystyn olemaan ilman asetta. Pystyin olemaan loppuun asti”, hän naurahtaa.

Norrgård oli niin sanotun loppusodan aikana varuskunnan liikuntatalon vartijana. Hän kertoo, että osin aseettomasta inttiajasta on riittänyt hupia jälkikäteenkin kavereiden kesken.

Viime vuosina Norrgård on toiminut Vaasan kaupunginvaltuustossa Rkp:n valtuustoryhmän puheenjohtajana ja puolueen Pohjanmaan-piirin puheenjohtajana.

Nyt hän on luopunut molemmista luottamustehtävistä, jotta matkustamista vaativan työn lomassa ehtisi olla välillä kotona avovaimon ja viiden kuukauden ikäisen pojan luona.

” ”Olen varmaan ollut sellainen näsäviisas opettajien piina.”

Politiikasta Norrgård sanoo kiinnostuneensa jo alle kouluikäisenä, kun hän seurasi Elisabeth Rehnin ja Martti Ahtisaaren kamppailua vuoden 1994 presidentinvaaleissa.

”Olin kuusivuotias, ja minulla oli vaikeuksia lausua Ahtisaaren nimeä. Siitä tuli Aktisaari. Ajattelin silloin, että miten naisesta voisi tulla pressa, ja siitä minulla on ollut myöhemmin huono omatunto.”

Kiinnostus politiikkaan syttyi, vaikka lähipiirissä kukaan ei ollut mukana politiikassa.

”Rupesin myös lukemaan politiikasta varmaan eka- tai tokaluokkalaisena. Pärjäsin hyvin koulussa ja olen varmaan ollut sellainen näsäviisas opettajien piina.”

Graduaiheen keksiminen ei ollut Norrgårdille vaikeaa.

”Olen ollut aina enemmän kiinnostunut turvallisuuspolitiikasta kuin esimerkiksi kotimaan- tai ympäristöpolitiikasta. Kiinnosti silloin katsoa, onko EU:lla rahkeita organisoida omia turvallisuus- tai puolustusvoimia.”

Politiikkaan Norrgård tuli opiskelijapolitiikan kautta.

”Kun ei pysty olemaan hiljaa, joutuu tuollaisiin paikkoihin. Minulla ei ole ollut koskaan tavoitetta päästä tiettyyn asemaan.”

Norrgård on ollut ehdokkaana myös eurovaaleissa. Ensi vuonna on jälleen kuntavaalit, mutta hän on nyt sitä mieltä, ettei asetu niissä ehdokkaaksi.

Martin Norrgård toimii puheenjohtajana ensi vuonna 60 vuotta täyttävässä vaasalaisessa jalkapalloseurassa Akademisk Boll Clubissa (ABC), jonka oma seuramaja sijaitsee kotikentän vieressä meren rannalla.­

Hiihdon suksihuollon osaajaksi Norrgård on oppinut kantapään kautta. Kun hän lopetti hiihtouransa 22-vuotiaana, hänet houkuteltiin pian sen jälkeen mukaan keikkamieheksi ruotsinkielisen hiihtoliiton FSS:n suksihuoltoon.

”En sanonut silloinkaan ei. En ollut työstänyt vielä kovin monia suksia, mutta siellä oli yksi maajoukkueen kaveri, joka auttoi. Ja tulihan siitä opiskelijalle vähän rahaakin. Ne olivat kivoja viikonloppukeikkoja.”

Meni muutama vuosi, ja Japanin maajoukkueen silloinen päävalmentaja Mikko Virtanen pyysi Norrgårdia suksihuoltajaksi.

”Yhtäkkiä oltiin Lillehammerin maailmancupissa. Vaikka olin suht kokenut, olin kuitenkin nuori. Se oli aika kova paikka.”

Yhden kauden Japanin-pestin jälkeen Norrgård teki töitä muun muassa hiihtoväline- ja voideyrityksissä. Viime kaudeksi hänet pyydettiin suksihuoltajaksi Ruotsin maajoukkueeseen.

”Olin silloin sanonut itselleni, että ehkä hiihto saa nyt jäädä, koska urheilussa työpaikat ovat aina epävarmoja ja niitä on vähän. Mutta se soitto muutti tilannetta.”

Norrgårdilla oli Ruotsissa vuoden pesti. Hän oli jo sopinut jatkosta, kun Suomen huoltopäällikön paikka tuli ajankohtaiseksi.

Norrgård uskoo tuovansa Ruotsista Suomen suksihuoltoon ainakin järjestelmällisyyttä.

”Olen henkilönäkin sellainen, että haluan tietyt järjestelmät. Pitää kehittää joku tietty systeemi, millä tavalla voidellaan ja testataan. Ei aina tarvitse olla mikään maailman paras voitelija. Kokemus on joskus helkkarin tärkeää, mutta nuorempikin voi olla systeemissä mukana. Samaan lopputulokseen voi päästä monella tavalla.”

Norrgård tietää, että huoltopäällikön tehtävä teettää myös suorituspaineita.

”Mutta tykkään niistä yleensä. Tulen saamaan palautetta. Toivon, että se tulee suoraan eikä median kautta. Toivon myös pystyväni rakentamaan joukkueeseen sellaista kulttuuria, että voimme yhdessä purkaa tunteita sekä myös tuloksia ja saavutuksia.”

Fluorivoidekielto voi antaa mahdollisuuden vilppiin

Martin Norrgårdin oli määrä matkustaa ensi viikon puolivälissä Saksaan. Sinne kaavaillussa tilaisuudessa Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n piti esitellä maajoukkueiden edustajille laitetta, jolla mitataan suksien pohjista mahdollisia voiteiden fluoripitoisuuksia.

Viime lauantaina tuli tieto tilaisuuden peruuntumisesta, koska FIS:n mukaan mittaria ei ole vielä pystytty kehittämään riittävän luotettavaksi. Se oli paha takaisku FIS:n päätökselle kieltää fluoripitoiset voiteet alkavan kilpailukauden alusta lähtien.

Kilpahiihdossa on käytetty fluorivoiteita 1980-luvulta lähtien, koska niillä saavutetaan ylivoimainen luisto, varsinkin kosteilla keleillä.

Nyt fluorikiellon voimaantulo on yhä epävarmaa. Uusi testitilaisuus on määrä järjestää lokakuussa.

”Tilanne on kohta kestämätön. Epätietoisuus on suuri. Maajoukkue on kyllä valmis, oli päätös sitten mikä tahansa. Minua huolestuttaa kuitenkin se, miten tämä tulee vaikuttamaan koko hiihtokenttään. Aika moni kärsii tästä”, Norrgård sanoo.

Suomalaiset olivat valmistautuneet yhteistyössä Norjan ja Ruotsin kanssa osoittamaan FIS:lle, että mittauslaitetta pystyy harhauttamaan suksia manipuloimalla.

Norrgårdin mukaan voisi olla esimerkiksi mahdollista piilottaa fluorivoidetta fluorittoman voiteen alle niin, että laite ei sitä havaitse. Tällaiset sukset luistavat aluksi huonommin, mutta kun fluoriton voide kuluu pinnalta pois, luisto paranee.

”Koemittauksilla pääsemme varmistamaan, miten tarkkaa puhdistusmenettelyä tarvitaan. Samalla meillä on tarkoitus yrittää löytää vilppikeinoja, ja niistä ilmoitamme FIS:lle. Silloin mittariin ei voi luottaa ja koko laji on vaarassa.”

Norrgård painottaa, että fluorivoiteista luopuminen on hyvä asia, mutta jos kielto tulee voimaan, mahdollisen vilpin paljastavan laitteen pitää olla ehdottoman luotettava.

”Jos se ei toimi ennen kautta, mitä järkeä tässä sitten on. Urheilijoiden oikeusturvakin on vaarassa. Mielestäni FIS:n pitäisi harkita kiellon lykkäämistä.”

Myös Suomen maajoukkue on jo valmistautunut massiiviseen fluoripuhdistukseen. Kaikista suksista pitää hioa ja puhdistaa pois fluorivoidejäämät. Lisäksi huoltorekka pitää puhdistaa samoin kuin kaikki voitelussa tarvittavat välineet, tai ne pitää vaihtaa uusiin.

Päätös fluorikiellosta julkistettiin viime syksynä, ja voidevalmistajat ovat kuumeisesti kehittäneet fluorittomia voiteita.

Fakta on kuitenkin se, että ainakin aluksi myös huippujen sukset luistavat huonommin kuin fluorivoiteilla.

”Joissakin keleissä fluoriton voide voi pärjätä paremmin. Uskon, että pääsemme hyvin lähelle fluorivoiteita, mutta emme kertaheitolla. Uskon, että kisoissa nähdään aluksi suuria eroja”, Norrgård sanoo.