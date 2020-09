Patrick Reed sai katsoa lyöntiään hiljaisuuden vallitessa, sillä US Openissa ei ole tänä vuonna yleisöä.

Golfin huippunimiin kuuluva Yhdysvaltojen Patrick Reed teki tämän vuoden US Open -major-turnauksen ensimmäisen hole-in-onen eli löi pallon yhdellä lyönnillä reikään.

Reed avasi torstaina oman urakkansa heikosti Winged Foot Golf Clubilla New Yorkissa pelattavassa turnauksessa. Hän kohelsi viidennellä väylällä tupla-bogeyn (kaksi yli par-tuloksen), mutta heti perään tuli jo birdie (yksi yli parin).

Sen jälkeen oli vuorossa ”holari”, hole-in-one, väylällä, jossa par-tulokseen tarvittaisiin kolme lyöntiä. Reedin hole-in-one on US Openin 120-vuotisen historian 46. täydellinen avauslyönti.

Koska koronaviruspandemian takia paikalla ei ole yleisöä, Reed seurasi hiljaisuudessa pallon osuvan viheriölle ja siitä yhdellä pompulla reikään.

Reedin, vuoden 2018 Masters-mestarin, kierros avauspäivänä on yhä kesken. 12 väylän jälkeen hän oli tuloksessa -1 eli yhden alle par-tuloksen.

Hyvien peliesitystensä lisäksi Reed on kohuttu pelaaja, jota on muun muassa syytetty huijaamisesta. Lisäksi hänen perhe-elämänsä on noussut otsikoihin, muun muassa Reedin vaimo Justine pyysi poliisia poistamaan Reedin vanhemmat ja siskon yleisön joukosta vuoden 2014 US Openissa.

Lempinimen Captain America (Kapteeni Amerikka) hän sai vuoden 2016 Ryder-cupissa, jossa hän pelasi loistavasti.