Pori. Jonne Koski valuttaa vielä viimeiset hikikarpalot vanhan teollisuushallin päätyyn tehdyllä harjoittelusalilla.

Kroppa on viritetty kisakuntoon. Mieli on tyyni. Koski on valmis lajinsa epävirallisiin MM-kilpailuihin, Crossfit Gamesiin. Hän aloittaa perjantaina taistelun tittelistä, jonka voittajaa on sanottu maailman kovakuntoisimmaksi ihmiseksi.