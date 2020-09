Yleisurheilu

Armand Duplantis säväytti seiväshypyssä jo helmikuussa hallissa, kun hän ylitti Glasgow’ssa maailmanennätyksen 618 senttiä.

Kuitenkin vasta torstai-iltana Roomassa Duplantis piirsi lopullisesti nimensä lajin historiaan.

Lempinimellä ”Mondo” tunnettu ruotsalainen ylitti 615 senttiä ja rikkoi sentillä Sergei Bubkan 26 vuotta vanhan ja jopa ikuisena pidetyn ulkoratojen ennätyksen.

”Leijun yhä pilvissä. Tämä on uskomatonta, superhullufiilis”, Duplantis sanoi hypystä tuoreeltaan uutistoimisto AFP:n mukaan.

Virallisesti seiväshypyssä ei enää noteerata erikseen ulkona ja hallissa tehtyjä ennätyksiä. Silti Duplantisin ulkona hyppäämä 615 on monen mielestä kovempi tulos kuin hallissa tehty 618.

”Aika samoihin tämä menee hallituloksen kanssa. Rooman stadion ei ole parhaita hyppypaikkoja, mutta siellä on pienet tuulet ja hyppääjä on kuin kattilassa. Oli komea hyppy”, seiväshyppyvalmentaja Jarno Koivunen arvioi HS:lle.

Seiväshyppääjä Wilma Murron henkilökohtainen valmentaja ei nähnyt ME-hyppyä tuoreeltaan, vaan katsoi sen perjantaina aamulla.

”Hypyssä oli hyvä rytmi, kun se nousi niin ylös. Se oli Duplantisia parhaimmillaan”, Koivunen sanoo.

Duplantis ei itse tee eroa ulko- ja hallituloksensa välillä.

”Halusin hypätä ennätyksen ulkona, totta kai. Ilmassa on ollut paljon hämmennystä sisä- ja ulkoratatulosten kanssa. Tämä tulos selvensi asiaa – olen nyt paras myös ulkona”, Duplantis sanoi.

” ”Leijun yhä pilvissä. Tämä on uskomatonta, superhullufiilis.”

Duplantis ylitti 615 toisella yrityksellään. Hyppääjän ja riman väliin jäi ilmaa. Koivusen mukaan Duplantis voi hypätä ihanneoloissa ja lämmössä vielä kymmenen senttiä ylempää kuin Timanttiliigan kisassa Roomassa.

”En olisi uskonut, että hän on näin kovassa kunnossa. Hän tulee seipään kanssa ponnistuskuoppaan kovalla nopeudella, joka on kymmenen metriä sekunnissa. Nopeutensa ja varmuutensa vuoksi hän on ylivoimainen”, Koivunen sanoo.

Ennätyshyppy talvella Glasgow'ssa oli sikäli erikoinen, että seipään kärki osui ensin rataan ja sitten vasta ponnistuslaatikkoon.

”Se oli varmaan jonkinlainen vahinko ja erikoisin ME-hyppy, jonka olin nähnyt. Muuten hyppy oli maksimitehoilla tasapainoinen, harmoninen ja sulava”, konkarivalmentaja Raimo Eskola sanoi HS:lle hallihypystä.

Yhdysvalloissa syntynyttä huippuhyppääjää valmentaa hänen isänsä Greg Duplantis, joka on itsekin ylittänyt 580 senttiä. Äiti Helena Duplantis (o.s. Hedlund) oli seitsenottelija ja koripalloilija.

Näun ylittyy rima ME-korkeudessa 615.­

Armand Duplantis tuuletti uutta maailmanennätystä jo liidellessään kohti patjaa.­

Tekniikassa Duplantis jatkaa isänsä perinteitä. Hän tekee pitkän ponnistuksen, joka suuntautuu hieman yläkäden linjan etupuolelta seipääseen. Seiväs taipuu noin 20 senttiä, kun ponnistava jalka on vielä ilmassa.

”Hän ojentaa vartaloa hyvin ja menee pitkään seipään mukaan. Hän pystyy pyörähtämään riman päälle ilman, että vauhti hiljenee”, Eskola sanoo.

Duplantisin otekorkeus on 510–515 senttiä, eli hän hyppää yli metrin sen yli.

”Varma ja tehokas tekniikka mahdollistavat maksimitehoiset hypyt kovasta vauhdista jäykällä seipäillä ja korkeilla otteilla. Ponnistuksen ajoitus on huippua”, Eskola sanoo.

Duplantis ottaa 18–20 askeleen vauhdin, joka on matkassa noin 45 metriä. Seiväs painaa kolmisen kiloa ja on 520 senttiä pitkä.

Nyt 20-vuotias Armand aloitti seiväshypyn neljävuotiaana kotipihalle rakennetulla hyppypaikalla. Käytännössä hän on kasvanut seiväs kädessä.

”Duplantisin hyppyvarmuus on kehittynyt jo lapsesta. Hyppy on aina samanlainen. Siksi hänen on helppo valita seiväs”, Koivunen sanoo.

Duplantis on pitkäraajainen, kevytrakenteinen ja nopea. Hän on 185 senttiä pitkä ja painaa 74–75 kiloa.

Hänen juoksuvauhtinsa seipään kanssa on 9,95 metriä sekunnissa. Kukaan suomalainen seiväshyppääjä ei juokse yhtä kovaa edes ilman seivästä. Sata metriä Duplantis on juossut huippuaikaan 10,57.

Viime syksynä hän hyppäsi MM-hopeaa Dohassa. Vuonna 2018 hän voitti Euroopan mestaruuden ja oli ykkössuosikki kesän olympialaisiin, jos niitä ei olisi siirretty ensi vuoteen.

Seuraavan kerran Duplantis voi kavuta ennätyskorkeuteen Timanttiliigan finaalissa 25. syyskuuta Dohassa.