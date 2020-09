Yleisurheilu

Kolminkertainen arvokisamitalisti Mikaela Ingberg hakee SUL:n huippupaikkaa: ”Urheilijoiden tukeminen on lähellä sydäntäni”

Uudesta valmennuspäälliköstä tulee koulutuksen ja valmennuksen johtajan Jarkko Finnin työpari.

Keihäänheiton kolminkertainen arvokisamitalisti Mikaela Ingberg on vahva ehdokas Suomen Urheiluliiton (SUL) uudeksi valmennusjohtajaksi.

Ingberg, 46, vahvisti perjantaina HS:lle hakeneensa paikkaa.

”Totta on”, Ingberg sanoo.

Hän on keskustellut asiasta valinnasta vastaavan SUL:n toimitusjohtajan Harri Aallon ja äskettäin valmennuksen ja koulutuksen johtajaksi valitun Jarkko Finnin kanssa.

Valmennusjohtajasta tulee nimenomaan Finnin työpari.

SUL:n entinen valmennusjohtaja Kari Niemi-Nikkola siirtyy takaisin virkaansa opetus- ja kulttuuriministeriöön. SUL:n uudessa organisaatiossa Niemi-Nikkolan pesti jaetaan kahteen osaan.

Valmennusjohtajan tehtävänä on vastata urheilijoiden arvokisavalinnoista ja huolehtia maajoukkueen sopimusurheilijoiden asioista.

”Valmennusprosessin sparraaminen, arjessa oleminen ja ongelmien ratkaisukeskeinen ajattelu ovat minulle hyvin tuttuja ja vahvuuksiani”, Ingberg sanoo.

Hän huomauttaa, ettei valinta ole sukupuolikysymys.

”Se nousee mahdollisesti esille, ja on lisämauste muiden asioiden ympärillä, kun valitaan. Urheilijoiden tukeminen on lähellä sydäntäni. Se on tiimityötä.”

Vuonna 1995 Mikaela Ingberg heitti keihään MM-pronssia Göteborgissa.­

Ingbergin oma kilpailu-ura päättyi vuonna 2010 harjoitussalilla Yhdysvalloissa tulleeseen olkapäävammaan.

Seitsemän Suomen mestaruuden lisäksi Ingberg voitti yhden MM-pronssin (1995) ja kaksi EM-pronssia (1998 ja 2002).

Aktiiviuransa jälkeen Ingberg toimi Olympiakomitean Huippu-urheilun yksikössä kisatiimin asiantuntijana ja muun muassa nuorten joukkueenjohtajana. Hän on toiminut myös kansainvälisissä kisaorganisaatioissa, kuten vuonna 2013 EM-halleissa Göteborgissa.

Viimeksi hän toimi 2,5 vuotta määräaikaisena johtaja-valmentajana Vaasan seudun urheiluakatemiassa.

”Olen nähnyt asioita monelta kannalta urheilussa ja järjestötehtävissä. Koen, että valmennusjohtajan paikka on houkutteleva. Olen myös nähnyt, miten muut lajit toimivat”, Ingberg sanoo.

Vuonna 2013–2014 Ingberg osallistui ensimmäiseen entisille huippu-urheilijoille suunnattuun ammattivalmentajan tutkintoon. Yksi saman kurssin käyneistä oli tutkinnon nykyinen vetäjä, moukarinheittäjä Olli-Pekka Karjalainen.

Valmennusjohtajan pesti täytetään myöhemmin syksyllä, ehkä jo tässä kuussa. Finni aloittaa tehtävässään 1. lokakuuta.

”Jarkolla on paljon sanottavaa valinnassa. Hänen valintansa pohjusti omaa mielenkiintoani”, Ingberg sanoo.

Kymmenottelija Finni ja Ingberg olivat samassa Suomen EM-joukkueessa vuoden 1994 Helsingissä.

Ingbergin ehdokkuudesta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.