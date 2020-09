Jokerit joutui perumaan koronakaranteenin takia viisi peliä.

Jääkiekkoliiga KHL anoo Terveyden ja hyvinvoinninlaitokselta (THL) Helsingin Jokerien koronaviruskaranteenin lyhentämistä.

Jokerit asetettiin 14 vuorokauden karanteeniin sen jälkeen, kun sen edellisen vastustajan Neftehimikin pelaajilla oli todettu neljä koronavirustartuntaa.

Jokerit pelasi Neftehimikiä vastaan viime viikon keskiviikkona Helsingin Hartwall-areenalla. Neljällä joukkueen pelaajalla todettiin koronavirustartunta seuraavana päivänä Latviassa tehdyissä testeissä.

KHL vetoaa Neftehimikin pelaajille Venäjällä tehtyjen uusintatestien tuloksiin, joiden mukaan pelaajat olivat puhtaita ja terveitä.

”Suomen viranomaiset asettivat Jokerit karanteeniin, koska he olivat olleet kontaktissa pelaajiin, joilla oli testattu koronavirus. Uuden tiedon perusteella pyydämme Suomen terveyden ja hyvinvoinnin laitosta perumaan Jokerien kahden viikon karanteenin”, KHL tiedottaa verkkosivuillaan.

Jokerit joutui perumaan koronakaranteenin takia viisi peliä. Nykyisen aikataulun mukaan joukkueen seuraava ottelu on ensi viikon perjantaina Helsingissä Sibir Novosibirskiä vastaan.

Jokerien kausi on alkanut hankalasti. Joukkue jätti kauden avausottelun Dinamo Minskiä vastaan Valko-Venäjän turvallisuustilanteen takia. Kahden voiton jälkeen se joutui viisi ottelua siirtäneeseen karanteeniin.

Jokereille on tehty koronavirustestit myös tämän viikon maanantaina, ja ne olivat puhtaita. Jokerien lisäksi KHL-joukkueista karanteenissa on kazakstanilaisseura Barys Nur-Sultan. Joukkueen jäsenistä peräti 12 antoi positiivisen koronatestituloksen, ja joukkue on asetettu karanteeniin kahdeksi viikoksi.

Neftehimik sen sijaan vapautui karanteenista Venäjällä tehtyjen uusintatestien jälkeen, joissa kaikki pelaajat todettiin terveiksi.

KHL:n vetoomuksesta kertoi ensimmäisenä Jatkoaika.