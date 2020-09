Ralliautoilu

Hiekkapöly vaikeutti Ott Tänakin menoa avauspäivänä.

Hyundain keikkakuskina tätä nykyä toimiva yhdeksänkertainen maailmanmestari Sebastien Loeb käytti täydellisesti lähtöpaikkansa hyväkseen Turkin MM-rallin kahdella ensimmäisellä erikoiskokeella perjantaina. Loeb johtaa rallia 1,2 sekunnin turvin ennen tallikaveri Thierry Neuvillea.

Perjantain kaksi erikoiskoetta sanelevat lähtöjärjestyksen lauantain pitkälle ajopäivälle.

Toyotan Sebastien Ogier oli perjantain kolmanneksi paras ennen tallikavereita Elfyn Evansia ja Kalle Rovanperää sekä Fordin Teemu Sunista. Fordin Esapekka Lappi on kahdeksantena.

Loeb pääsee kisan johtajana lauantain reitille parhaalla paikalla WRC-kuskien viimeisenä autona.

Kärkikuskit lähtivät kolmen minuutin lähtövälillä perjantain erikoiskokeille, mutta autojen nostattama hiekkapöly nousi ongelmaksi.

”Täällä on joka vuosi sama juttu. Me sanomme siitä joka rallin jälkeen, mutta kukaan ei kuuntele. Tämä on ihan kuraa”, Hyundain Neuville manasi päivän jälkeen.

Pölyn suurin uhri oli puolustava mestari Ott Tänak, joka ei saanut ajoaan kulkemaan hankalissa oloissa. Tänak oli vasta seitsemäs ja lähtee etujoukoissa auraamaan tietä lauantaina.

Turkissa yleisölle ei sallita pääsyä erikoiskokeille eikä myöskään huoltoalueelle. Kyse on tietenkin pandemian aiheuttamasta pakosta, mutta silti väkisinkin osa lajin viehätyksestä häviää, kun ajaminen tapahtuu´”koronakuplassa”.

”On tämä ehkä vähän lajin dna:n vastaista kisata tällä tavalla. Ralli on kuitenkin laji, joka tuodaan kansan pariin ja ajetaan teillä, missä paikallinen väki ajaa myös. Toki tämä on iso sääli, mutta tilanteen kanssa täytyy nyt oppia elämään”, Ford-kuljettaja Suninen sanoi.

”Fiilistä puuttuu aika paljon, kun yleisöä ei ole. Se on iso osa lajia. Se on kuitenkin nyt ainoa mahdollisuus tässä maailmantilanteessa. Eihän tämä toki rallin tapaista ole”, Rovanperä komppasi.

Turkin rallissa koronaviruksen vaikutus näkyy myös osallistujamäärässä. Mukana on vain 26 kilpailijaparia, joten myös muilla kuin WRC-autoilla on hyvä tilaisuus nousta MM-pisteille asti todella rajussa rallissa.

Marmaris, Turkki: Rallin MM-sarjan kauden 5/7 osakilpailu, Turkin ralli:

Tilanne 2/12 erikoiskokeen jälkeen: 1) Sebastien Loeb Ranska, Hyundai 18.50,9, 2) Thierry Neuville Belgia, Hyundai jäljessä 1,2 sekuntia, 3) Sebastien Ogier Ranska, Toyota –1,3, 4) Elfyn Evans Britannia, Toyota –2,1 5) Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen Suomi, Toyota –2,7, 6) Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen Suomi, Ford –4,2, 7) Ott Tänak Viro, Hyundai –4,8, 8) Esapekka Lappi/Janne Ferm Suomi, Ford –6,6, 9) Gus Greensmith Britannia, Ford –16,1, 10) Pierre-Louis Loubet Ranska, Hyundai –28,5.

Turkissa ajetaan lauantaina ja sunnuntaina yhteensä kymmenen erikoiskoetta.