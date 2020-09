Kaupungin pormestari toivoo, että Brasilian jalkapalloliitto suhtautuu myönteisesti kaupungin päätökseen.

Maracanalla on pelattu tyhjille katsomoille. Kuva on ottelusta 13. syyskuuta 2020.­

Brasilian jalkapallon keskus Rio de Janeiro ilmoitti perjantaina, että katsojat pääsevät otteluihin jälleen 4. lokakuuta alkaen. Kuusi kuukautta sitten alkanut koronaviruspandemia jatkuu yhä Brasiliassa, ja Rion kaupungin päätös vaatii vielä Brasilian jalkapalloliiton (CBF) hyväksynnän.

”Katsojilta vaaditaan kasvomaskit ja sisäänpääsyn yhteydessä on kuumemittaukset. Lippuja myydään vain verkkokaupassa”, Rion kaupunki toteaa tiedotteessaan uutistoimisto AFP:n mukaan.

Alunperin Rion viranomaiset hyväksyivät katsojien päästämisen otteluihin jo 10. heinäkuuta alkaen, mutta pandemian voimistuttua se peruttiin.

Pormestari Marcelo Crivella kertoi, että ensimmäiseen otteluun legendaariselle Maracana-stadionille Flamingon ja Athletico Paranaensen välillä otetaan korkeintaan 20 000 katsojaa. Crivella toivoo, että yleisön salliminen otteluihin auttaa vähentämään väkeä kaupungin tunnetuilla uimarannoilla, joissa viranomaiset eivät ole onnistuneet rajoitustoimissa.

”Me pyydämme CBF:ltä, että Maracanasta tulee vaihtoehto uimarannalle. Tällä hetkellä Riossa suurin ongelma on se, että isot väkijoukot uimarannalla eivät käytä maskeja”, Crivella totesi.

”Ehkä tämä [ottelu] tarkoittaa 20 000 vähemmän uimarannalla.”

Maracanan yleisökapasiteetti on nykyisin alle 80 000 katsojaa eli 20 000 on reilu neljäsosa. Se on huomattavasti enemmän, mitä Euroopassa on sallittu otteluihin. Suurimmat yleisömäärät ovat Rankassa, jossa hyväksytään 5 000 katsojaa.

Brasiliassa on maailman toiseksi korkein koronakuolleisuus, lähes 136 000 kuollutta. Rio de Janeiro on Brasilian pahimpia koronatartunta-alueita: 102 kuollutta 100 000 asukasta kohden.