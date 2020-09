Uuden nimen ja ulkoasun saanut salibandyn F-liiga starttaa tänä viikonloppuna. Naiset aloittivat kautensa lauantaina, ja miesten pelit alkavat tänään sunnuntaina.

Salibandyn pääsarjat ovat kotimaisista palloilusarjoista ensimmäiset, jotka aloittavat koronavirustilanteen varjostaman kauden 2020–2021. Vaikka tartunnoista on uutisoitu lähinnä jääkiekossa, ovat pandemian lonkerot ulottuneet jälleen salibandynkin puolelle. Hämeenlinnan Steelersin miesten ja naisten liigajoukkueet olivat toimintakiellossa viime viikolla mahdollisten altistumisten vuoksi.

Runkosarjan ja cupin voittajan Classicin ja cup-finalisti Nokian KrP:n välinen Super Cup -ottelu jouduttiin viime viikolla puolestaan siirtämään pelattavaksi Lempäälässä. Alun perin tapahtuma oli tarkoitus järjestää Mikkelissä, mutta pelipaikkaa jouduttiin vaihtamaan kaupungissa todettujen koronavirustartuntojen vuoksi.

”Vaikka Essote antoi tapahtumien rajoittamisesta vain suosituksen, meille se oli ilman muuta kuin velvoite”, kertoo F-liigan toimitusjohtaja Kimmo Nurminen.

”Yhtä lailla kuin jännityksellä odotamme että mitä otteluissa tulee pelillisesti käymään, niin jännitämme pandemian etenemistä valtakunnallisella tasolla ja sen vaikutuksia.”

Toistaiseksi tarkoituksena on pelata täysi liigakausi, mikä tarkoittaisi miehissä kaksinkertaista 26 ottelun runkosarjaa ja naisten A- ja B-tasoilla kolminkertaista 21 ottelun sarjaa.

Nurminen kertoo, että miesten sarjan osalta sarjaohjelmaan tuo pelivaraa joulukuulta ensi vuoteen siirretyt MM-kotikisat. Alkuperäisessä ohjelmassa kisojen ajalle ei ole merkitty otteluita, mutta siirron myötä vapautuneille viidelle viikolle on mahdollista siirtää pelejä.

Tarvittaessa kautta on myös mahdollista pidentää loppupäästä. Tavallisesti salibandykausi päättyy liiton sääntöjen mukaan huhtikuun viimeisenä päivänä, mutta nyt pudotuspelejä voidaan jatkaa toukokuulle.

”Kausi pyritään pelaamaan läpi, vaikka pandemiatilanteen vuoksi pelit olisivat jonkin aikaa tauollakin. Seuraorganisaatioista on tullut viestiä, että halu pelata on kova”, Nurminen sanoo.

Jani Kukkola (vas.), Mika Moilanen ja Lauri Kapanen istuivat penkillä Eräviikinkien harjoituksissa.­

Salibandyliitosta on lähetetty seuroille ja erotuomareille 12-sivuinen ohjeistus ottelutapahtumia varten. Paikoin melko ahtaidenkin liiga-areenojen edellytykset toimia tapahtumapaikkoina pandemia-aikana arvioidaan Nurmisen mukaan alueellisten pandemiapäälliköiden ohjeistuksen pohjalta.

”Vaikka yleisörajoitukset tippuisivat jossain 500:stä 50:een, seurat olisivat halukkaita pelaamaan”, Nurminen arvioi.

Helsingin suurimmalla seuralla Eräviikingeillä on liigajoukkueet sekä miehissä että naisissa. Viimeksi mainittu pelaa kotiottelunsa Tapanilan Mosahallissa, johon mahtuu 600 katsojaa. Viime kaudella tuosta kapasiteetista täyttyi keskimäärin kolmasosa.

”Noin pienet määrät eivät hirveästi erityisjärjestelyjä vaadi. Mosahallissa olemme rajanneet vähän paikkoja pois, jotta turvavälejä pystyy pitämään, käsidesiä löytyy ja lipunmyynnistä jätetään pois käteinen”, Eräviikinkien toiminnanjohtaja Jari Oksanen kertoo.

Miesten joukkueella katsojakeskiarvo on selvästi isompi, mutta niin on kotiareenakin. Eräviikinkien miehet pelaavat Vantaan Myyrmäessä Energia Areenalla, jonka katsojakapasiteetti on 3 500. Hieman yli 550 katsojan keskiarvolla turvavälien pitäminen ei tuota sielläkään ongelmia.

”Vaikutus näkyy siinä, että normaalisti yleisömääriin yritetään kaikin keinoin saada piikkejä, mutta nyt tyydytään siihen pienempään yleisömäärään mihin ei normaalisti tyydyttäisi. Ei kannata tavoitella sellaista, mitä ei ole näillä turvallisuusvaatimuksilla mahdollista toteuttaa”, Oksanen sanoo.

”Aika näyttää, ovatko ihmiset valmiita lähtemään peleihin, vaikka tiedettäisiin että turvavälit on mahdollista pitää.”

Eräviikinkien tähän mennessä myymien kausikorttien määrä ei ole merkittävästi tippunut aiemmista kausista, eikä myytyjen yksittäislippujenkaan määrä välttämättä merkittävästi vähene. Pääsylipputulot ja kausikorttimyynti eivät ole joukkueelle valtaisa rahasampo.

”Tuhat katsojaa ei tarkoita tuhatta maksanutta katsojaa. Toki lipunmyynnin tietyllä perustasolla on merkitystä, mutta se merkitys ei ole samanlainen kuin vaikka jääkiekossa tai futiksessa.”

”Toki seurakohtaisia eroja varmasti on”, Oksanen sanoo.

Oksanen toteaa, että suurimmat uhkakuvat ovat nykyhetken sijaan vasta tulevaisuudessa, mikäli tilanne ei normalisoidu.

”Ainakaan meidän seuramme osalta nyt ei olla vielä kriisissä, mutta ongelmat voivat kuitenkin kumuloitua vähitellen. Lopullista vaikutusta on vaikea ennustaa.”

” ”Liigaseurojen yhteenlasketuissa tulonmenetyksissä puhutaan useista sadoista tuhansista euroista.”

Eräviikinkien Jani Kukkola maalintekoharjoituksissa Mosahallissa.­

Pääkaupunkiseudun pienempiin seuroihin kuuluva Tikkurilan Tiikerit joutuu rajoittamaan miesten liigaotteluissaan yleisömääriään.

Seuran hallituksen jäsen Yrjö Kokljuschkin kertoo, että joka ottelusta joudutaan käytännössä jättämään katsojia ulos, kun 700 katsomopaikan Tikkurilan urheilutalo joudutaan rajaamaan reiluun 300 paikkaan. Viime kaudella Tiikerien yleisökeskiarvo oli 496 katsojaa.

Kokljuschkin kertoo, että heille lipputuloilla on ollut iso merkitys, minkä vuoksi yleisömäärän rajaaminen tuntuu taloudellisesti.

Kokljuschkin jakaa Oksasen näkemyksen siitä, että pandemian jatkuessa liigaseurojen ongelmat tulevat todennäköisesti esille vasta pidemmällä aikavälillä.

F-liigan toimitusjohtaja Nurminen arvioi, että pandemia on väistämättä näkynyt negatiivisesti seurojen taloustilanteessa.

”Liigaseurojen yhteenlasketuissa tulonmenetyksissä puhutaan useista sadoistatuhansista euroista”, Nurminen kertoo.

”Hirveän montaa tällaista kautta eivät liigaseurat kestä. Toivoa sopii, että tilanne normalisoituu mahdollisimman pian.”