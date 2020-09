Tero Pitkämäestä kertova elämäkerta sai alkunsa neljä kuukautta uran lopettamisen jälkeen. Kirja avaa keihäänheittäjää ihmisenä tulosten takana.

Kirja-arvostelu Keijo Leppänen: Keihäsmies – Tero Pitkämäen elämä. Tammi. 231 s. Tero Pitkämäki on tyytyväinen hänestä tehtyyn elämäkertaan Keihäsmies – Tero Pitkämäen elämä (Tammi).

Yhteistyö toimittaja Keijo Leppäsen kanssa alkoi, kun Pitkä­mäen urheilu-uran lopettamisesta oli vain neljä kuukautta.

Kirja avaa keihäänheittäjää ihmisenä tulosten takana.

”En ole seisonut koko ikääni asennossa tai ruodussa, kuten monta kertaa ajatellaan. Oli kiva prosessi pakottaa itsensä miettimään koko uraa. Kirja on realistinen ja minun näköiseni. Kasvutarina”, Pitkämäki, 37, sanoo.

Mitä sitten saatiin? Kuinka syvälle Leppänen pääsee kirjassa seitsemänkertaisen keihäänheiton arvokisamitalistin kasvutarinaan?

Lopputulos on kelvollinen ja parempi kuin Leppäsen F1-ajaja Mika Häkkisestä kirjoittama elämäkerta (Otava 2005). Pitkämäki on analyyttinen kertoja, mikä on varmasti osaltaan helpottanut kirjan syntyä. Leppänen on kirjoittanut useita muitakin kirjoja.

Keihäsmies käy kronologisesti läpi Pitkämäen uraa ja urheilu­kisoja. Jäsentely on tutun toimiva urheilijoista kertovissa elämäkerroissa. Teos on jaettu viiteen osaan, joista viimeinen on kattava tilasto-osuus.

Tilastoista kirjoittaja antaa kunnian Pitkämäen managerille ja asianhoitajalle Tero Heiskalle, joka on kirjannut heittäjän kaikki keskeiset kisat ja heitot sekä listannut keihäsmaailman parhaat kautta aikojen vuodesta 1960 alkaen.

”Tilastot ovat minulle mielenkiintoisia. Tiesin toki tulokset, mutten jäänyt niitä hirveän pitkäksi aikaa fiilistelemään”, Pitkämäki sanoo.

Keihäsmies ei sisällä isoja paljastuksia tai skandaaleja. Ne eivät ole kuuluneet Pitkämäen elämään. Juhlia hän kuitenkin osaa, ja nuoruudessa se saattoi mennä pari kertaa yli äyräiden.

Heittouransa kovimpaan paikkaan Pitkämäki joutui perjantaina 13. heinäkuuta 2007.

Kultaisen liigan kilpailussa Roomassa Pitkämäen keihäs kaarsi ohi sektorin ja osui ranskalaista pituushyppääjää Salim ­Sdiriä kylkiluiden väliin.

Sdirin saattoi pelastaa se, että Pitkämäen keihäs oli osunut kiveen viikkoa aiemmin Pariisissa, ja sen pää oli tylppä.

Yhdeksän päivää myöhemmin Pitkämäki heitti Lapinlahdella ysikymppisen, 91,23, vaikka Roomassa sattunut vahinko painoi mielessä.

”Olin puolilukossa, kun menin Lapinlahdelle. Hävetti, että heitin niin hyvin, kun takana oli hankala viikko. Henkinen tilanne oli sekava MM-kisoihin asti. Olin surkealla fiiliksellä, ettei tästä tule mitään.”

Viikon päästä Pitkämäki heitti Osakassa MM-kultaa kisojen päätöspäivänä.

Yöllä Pitkämäki ja valmentaja Hannu Kangas palasivat stadionille ja juoksivat yhdessä kunniakierroksen.

Varsinainen asia eli Pitkämäen elämäkerta on tehty tiiviisti. Se mahtuu kirjan ensimmäiseen osaan, 152 sivuun.

Toisessa osassa Pitkämäki arvioi edeltäjiään Suomen keihäsmaineen rakentajina, kuten Jonni Myyrää (1892–1955), Matti Järvistä (1909–1985), Tapio Rautavaaraa (1915–1979), Seppo Rätyä (s. 1962) ja Kimmo Kinnusta (s. 1968). Rautavaarasta, Lontoon vuoden 1948 keihään olympiavoittajasta, Pitkämäki toteaa, että hän on ”hyvä esimerkki siitä, miten vaatimattomaltakin taustalta voi kovalla työllä nousta kansainväliselle huipulle”.

Pitkämäki antaa kirjassa myös tukun vinkkejä kaikille urheilijoille. Urheilijan on oltava tasapainoisesti tosissaan, hänen pitää osata haaveilla ja unelmoida, olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja kilpailtava parhaiden kanssa.

Erityisesti keihäänheittäjiä hän muistuttaa pitämään itsensä terveenä ja keräämään itseluottamusta onnistumisista. Heittäjäksi tullaan vain heittämällä.

Kirjan mukaan Pitkämäki heitti urallaan noin 200 000 kovatasoista harjoitusheittoa.

”Suomalaisista Seppo [Räty] ja Kimmo [Kinnunen] ovat saattaneet heittää enemmän”, Pitkämäki sanoo.