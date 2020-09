Aleksi Niemi ja Maija Sianoja sprinttisuunnistuksen Suomen mestareiksi Salossa.

Autourheilu

Rallin MM-sarjan 5/7 osakilpailu, Turkin MM-ralli, Marmaris, Turkki:

Tilanne 8/12 erikoiskokeen jälkeen: 1) Thierry Neuville Belgia, Hyundai 1.36.38,6, 2) Sebastien Loeb Ranska, Hyundai ja Sebastien Ogier Ranska, Toyota jäljessä 33,2 sekuntia, 4) Elfyn Evans Britannia, Toyota –1.00,8, 5) Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen Suomi, Toyota –1.18,8, 6) Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen Suomi, Ford –1.35,0, 7) Esapekka Lappi/Janne Ferm Suomi, Ford –2.28,0, 8) Gus Greensmith Britannia, Ford –3.15,4, 9) Pierre-Louis Loubet Ranska, Hyundai –4.20,4, 10) Kajetan Kajetanowicz Puola, Skoda –6.11,5.

Lauantain erikoiskokeet:

Ek 3 (31,79 km): 1) Ogier 24.54,2,... 5) Rovanperä –20,6, 6) Suninen –30,7, 7) Lappi –30,7.

Ek 4 (8,75 km): 1) Ogier 6.53,9,... 4) Rovanperä –2,2,... 6) Suninen –11,8,... 8) –15,4.

Ek 5 (13,15 km): 1) Neuville 7.10,7,... 5) Rovanperä –2,6,. 6) Lappi –9,8, 7) Suninen –10,1.

Ek 6 (31,79 km): 1) Neuville 24.41,6,... 4) Suninen –21,9,... 6) Rovanperä –36,2, 7) Lappi –50,5.

Ek 7 (8,75 km): 1) Neuville 6.52,7,... 4) Rovanperä –7,7, 5) Lappi –8,4, 6) Suninen –8,6.

Ek 8 (13,15 km): 1) Loeb 7.09,4,... 4) Lappi –8,5, 5) Rovanperä –12,0, 6) Suninen –12,9.

Kilpailu päättyy sunnuntaina, jolloin ajetaan neljä erikoiskoetta.

Rallicrossin MM-sarjan 5/10 kilpailu, Riika:

Finaali: 1) Johan Kristoffersson Ruotsi, VW 5.01,073, 2) Mattias Ekström Ruotsi, Audi 5.04,541, 3) Timmy Hansen Ruotsi, Peugeot 5.05,396, 4) Kevin Hansen Ruotsi, Peugeot 5.05,706, 5) Niclas Grönholm Suomi, Hyundai 5.11,981, 6) Robin Larsson Ruotsi, Audi 5.36,389.

1. välierä: 1) Ekström 5.04,092, 2) Grönholm 5.04,240, 3) Timmy Hansen 5.06,257, 4) Andreas Bakkerud Norja, Renault 5.08,397, 5) Reinis Nitiss Latvia, Skoda 5.10,833, 6) Krisztian Szabo Unkari, Hyundai 5.11,088.

2. välierä: 1) Kristoffersson 5.02,654, 2) Larsson 5.04,165, 3) Kevin Hansen 5.04,787 4) Timo Scheider Saksa, Seat 5-07,862, 5) Timur Timerzianov Venäjä, Hyundai 5.08,220, 6) Liam Doran Britannia, Renault.

Alkuerät:

1. erä: 1) Kristoffersson 3.23,699,... 4) Grönholm 3.24,601,... 14) Jani Paasonen Suomi, Ford 3.37,971.

2. erä: 1) Grönholm 3.24,322.

3. erä: 1) Ekström 3.22,377,... 3) Grönholm 3.24,205.

Grönholm oli alkuerien pistekilpailun ykkönen. Paasoselta hajosi moottori.

MM-sarja: 1) Kristoffersson 140, 2) Ekström 119, 3) Grönholm 99, 4) T. Hansen 90, 5) K. Hansen 82, 6) Larsson 78,

... 11) Juha Rytkönen Suomi, Hyundai 37,... 14) Jere Kalliokoski Suomi, Ford 14,... 21) Paasonen 5.

Seuraava kilpailu: 20. 9. Riika, Latvia.

Beach volley

EM-kilpailut, Jurmala, Latvia

Naisten puolivälierä

Kim Behrens/Cinja Tillmann Saksa–Riikka Lehtonen/Niina Ahtiainen Suomi 22–20, 21–18.

Golf

Miesten kauden 2/3 arvoturnaus, Yhdysvaltain avoin mestaruus­kilpailu, palkintoarvo 12,5 miljoonaa dollaria, Mamaroneck, USA:

Tilanne 36/72 reiän jälkeen, par 70:

136 lyöntiä (4 alle parin): Patrick Reed USA 66+70,

137 (–3): Bryson DeChambeau USA 69+68,

138 (–2): Rafa Cabrera Bello Espanja 68+70, Harris English USA 68+70, Justin Thomas USA 65+73,

139 (–1): Jason Kokrak USA 68+71,

...154 (+14): Sami Välimäki Suomi 78+76. Välimäki ei selvinnyt kahdelle viimeiselle kierrokselle.

Golfin naisten LPGA-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 1,75 miljoonaa dollaria, Portland, USA:

Tilanne 18/54 reiän jälkeen, par 72:

66 lyöntiä (6 alle parin): Hannah Green Australia, Cydney Clanton USA,

67 (–5): Gaby Lopez Meksiko, Amy Olson USA, Caroline Masson Saksa, Mel Reid Englanti, Yealimi Noh USA,

... 73 (+1): mm. Matilda Castren Suomi (jakaa. 1. kierroksen jälkeen 70. sijaa).

Miesten Euroopan-kiertueen turnaus, palkintoarvo 500 000 euroa, Obidos, Portugali:

Tilanne 36/72 reiän jälkeen (par 72):

136 lyöntiä (8 alle parin): Nathan Kimsey Englanti 69+67, Andrew Wilson Englanti 69+67, Vitor Lopes Portugali 65+71,

137 (–7): Jamie Donaldson Wales 70+67,

138 (–6): Roope Kakko Suomi 69+69 (jakaa 5. sijaa), Carlos Pigem Espanja 67+71, Garrick Higgo Etelä-Afrikka 68+70, Pep Angles Espanja 72+66,

... 142 (–2): mm. Oliver Lindell Suomi 74+68 (jakaa 27. sijaa),

... 157 (+13): Janne Kaske Suomi 78+79 (jakaa 121. sijaa).

Kakko ja Lindell selviytyivät kahdelle viimeiselle kierrokselle, Kaske karsiutui.

Naisten Euroopan-kiertueen turnaus, palkintoarvo 200 000 euroa, Le Pian-Medoc, Ranska:

Lopputulokset 54/54 reiän jälkeen (par 71):

206 lyöntiä (7 alle parin): Julia Engström Ruotsi 70+64+72,

207 (–6): Magdalena Simmermacher Argentiina 69+72+66, Celine Herbin Ranska 72+66+69,

209 (–4): Florentyna Parker Englanti 70+70+69,

210 (–3): Stephanie Kyriacou Australia 74+68+68,

211 (–2): Kylie Henry Skotlanti 73+69+69, Astrid Vayson De Pradenne Ranska 73+69+69, Charlotte Thompson Englanti 68+72+71,

212 (–1): Noora Komulainen Suomi 71+71+70 (9. sija).

Jalkapallo

Miesten liiga:

HIFK–IFK Mariehamn 2–2 (2–0)

10. Vitinho 1–0, 39. John Fagerström 2–0, 77. Gustaf Backaliden 2–1, 79. Akseli Pelvas 2–2.

Erotuomari: Oliver Reitala.

Yleisöä: 1425.

HIFK: Arnold Origi, Jabar Sharza (81. Foday Manneh), Sakari Tukiainen, Eero-Matti Auvinen (v), Joel Mero, John Fegerström (69. Nikolas Saira (v) ), Sakari Mattila, Riku Selander (v), Jukka Halme, Vitinho (69. Matias Hänninen), Joel Mattsson.

IFK Mariehamn: Oskari Forsman, Albion Ademi, Aapo Mäenpää (30.Lassi Järvenpää), Niilo Mäenpää (v), Gustaf Backaliden (v), Mikko Sumusalo, Kalle Taimi, Saku Ylätupa (73. Dmytro Bilonoh), Riku Sjöroos, Peter Makrillos (73. Yanga Baliso), Akseli Pelvas.

Inter–SJK 0–1 (0–1)

Ilves–Haka 1–1 (1–0)

Englannin Valioliiga:

Everton–West Bromwich 5–2 (2–1)

10. Grady Diangana 0–1, 31. Dominic Calvert-Lewin 1–1, 45. James Rodríguez 2–1, 47. Matheus Pereira 2–2, 54. Michael Keane 3–2, 62. Calvert-Lewin 4–2, 66. Calvert-Lewin 5–2.

Ulosajo: 45. Kieran Gibbs (West Bromwich).

Leeds–Fulham 4–3 (2–1)

5. Helder Costa 1–0, 34. Aleksandar Mitrovic rp. 1–1, 41. Mateusz Klich rp. 2–1, 50. Patrick Bamford 3–1, 57. Costa 4–1, 63. Bobby Reid 4–2, 67. Mitrovic 4–3.

Manchester U–Crystal P 1–3 (0–1)

7. Andros Townsend 0–1, 74. Wilfried Zaha rp. 0–2, 80. Donny van de Beek 1–2, 85. Zaha 1–3.

Arsenal–West Ham myöhemmin.

Englannin liigan mestaruussarja:

Nottingham–Cardiff 0–2

Blackburn–Wycombe 5–0

Brentford–Huddersfield 3–0 (86. Marcus Forss B 2–0, tuli kentälle 72. minuutilla)

Luton–Derby 2–1

Middlesbrough–Bournemouth 1–1

Norwich–Preston 2–2 (31. Teemu Pukki N 1–1, pelasi 90 min)

Reading–Barnsley 2–0 (Aapo Halme B kentälle 70. minuutilla)

Rotherham–Millwall 0–1

Sheffield W–Watford 0–0

Swansea–Birmingham 0–0.

Espanjan liiga

Villarreal–Eibar 2–1, Getafe–Osasuna 1–0, Celta Vigo–Valencia myöh.

Italian Serie A

Fiorentina–Torino 1–0, Verona–AS Roma myöh

Saksan Bundesliiga

Eintracht Frankfurt–Bielefeld 1–1, Union Berlin–Augsburg 1–3 (Fredrik Jensen A kentälle 86. minuutilla), Köln–Hoffenheim 2–3, Werder Bremen–Hertha Berlin 1–4 (Niklas Moisander WB 90 min), Stuttgart–Freiburg 2–3, Dortmund–Mönchengladbach 3–0

Jääkiekko

Naisten liiga

Ilves–HIFK 0–2 (0–1, 0–1, 0–0)

Lukko–Kuortane 0–5 (0–3, 0–0, 0–2)

Sport–RoKi 2–3 (0–0, 1–1, 1–2)

K-Espoo–Kärpät 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)

TPS–KalPa 1–7 (0–3, 1–2, 0–2)

KHL

Kunlun Red Star–Salavat vl. 2–3 (1–0, 1–2, 0–0, 0–0, 0–1)

SJU: Juha Metsola 22/24 torjuntaa, Markus Granlund 1+0, Sakari Manninen 0+1, Teemu Hartikainen 0+1.

TsSKA–Metallurg Mg 2–4 (1–0, 0–0, 1–4) MM: Juho Olkinuora 14/16.

Ruotsin liiga SHL

Frölunda–HV71 3–0 (2–0, 1–0, 0–0)

Leksand–Skellefteå vl. 4–5 (1–2, 0–2, 3–0, 0–0, 0–1)

L: Janne Juvonen 29/33 torjuntaa.

Luulaja–Färjestad ja Rögle–Linköping myöhemmin.

Koripallo

NBA

Länsilohkon 1. finaali (neljällä voitolla jatkoon): LA Lakers–Denver 126–114

Lakers johtaa voitoin 1–0.

Käsipallo

Käsipallon miesten SM-sarja

BK-46–GrIFK 31–24 (14–11)

HIFK–Cocks 31–33 (16–13)

Pesäpallo

Miesten Superpesis

1. loppuottelu (kahdella voitolla Suomen mestariksi):

Sotkamo–Kouvola 0–1 (1–4, 7–7)

Voitot 0–1

1. pronssiottelu (kahdella voitolla SM-pronssia): Joensuu–Vimpeli 1–0 (2–2, 4–1).

Voitot 1–0

Seuraavat ottelut: 20.9. Kouvola–Sotkamo, Vimpeli–Joensuu

Pyöräily

Maantiepyöräilyn

Ranskan ympäriajo:

20. etappi, Lure–La Planche des Belles Filles, 36 km (henkilökohtainen aika-ajo): 1) Tadej Pogacar Slovenia 55.55, 2) Tom Dumoulin Hollanti jäljessä 1.21, 3) Richie Porte Australia –1.21, 4) Wout van Aert Belgia –1.31, 5) Primoz Roglic Slovenia –1.56, 6) Remi Cavagna Ranska –1.59, 7) Damiano Caruso Italia –2.29, 8) David De la Cruz Espanja –2.40.

Kokonaiskilpailun tilanne 20/21 etapin jälkeen: 1) Pogacar 84.26.33, 2) Roglic –0.59, 3) Porte –3.30, 4) Mikel Landa Espanja –5.58, 5) Enric Mas Espanja –6.07. 6) Miguel Angel Lopez Kolumbia –6.47, 7) Dumoulin –7.48, 8) Rigoberto Uran Kolumbia –8.02.

Ympäriajo päättyy sunnuntaina Pariisiin.

Raviurheilua

Toto75, Mikkeli

1. ponilähtö, ponilähtö 1100 m Raviurheilun nuorisotoiminnan juhlalähtö: 1) Spike Comp/Elmeri Pussi 2,56,0 x, 2) Frida Fighter 2,58,5 x.3) Jokimäen Sakke 2,58,8.4) Ay Caramba 2,41,8 x.

1. lähtö, sh 1600 m: 1) Merran Roihu/Jukka Torvinen 20,9a (31,83), 2) Vilivillis 21,5a (10,01).3) Aurotar 21,6a (1,48).4) Sokru 21,8a (11,65).poissa: 5. Toto (6-9-8): 31,83 2,53-1,55-1,11 101,16.

2. lähtö, lv 2100 m: 1) Zumu De La Vega/Kari Venäläinen 14,4a (2,06), 2) Imakeituptothesky 14,4a (8,91).3) Here Comes The Sun 14,5a (23,06).4) Combatant Motion 14,7a (19,67).poissa: 11. Toto (4-12-9): 2,06 1,21-1,70-2,19 8,64.

3. lähtö, lv 1600 m: 1) Bansky/Jukka Torvinen 11,4a (1,75), 2) Kitzune G.G. 11,6a (9,01).3) Brisenda 11,8a (5,82).4) Partytime 12,1a (44,48).poissa: 12. Toto (4-10-2): 1,75 1,28-1,87-1,96 7,54.

4. lähtö, TROIKKA-1, sh 2100 m: 1) Paakkarin Myrsky/Pertti Puikkonen 25,1a (1,52), 2) Viliviima 25,5a x (10,94).3) Varsova 25,5a (13,72).4) Adven Ture 25,6a (24,78). Toto (1-7-10): 1,52 1,35-2,99-3,62 7,35. Troikka: 34,12.

5. lähtö, Toto75-1, lv 1600 m: 1) Whogonow/Kari Rosimo 11,1a (4,54), 2) Promptus 11,3a (2,86).3) Ilos Silmarillion 11,4a (7,47).4) Il Funny Li 11,5a (53,08).poissa: 8. Toto (9-4-2): 4,54 1,57-1,30-1,68 6,49.

6. lähtö, Toto75-3, sh 1600 m: 1) Vaellus/Henri Bollström 21,9a (10,05), 2) Lissun Eerikki 22,0a x (3,42).3) Hevillä 22,4a (50,4).4) Faste Viking* 22,4a (12,51). Toto (11-5-9): 10,05 2,56-1,82-4,99 11,89.

7. lähtö, Toto75-5 Toto4-5 TROIKKA-5, lv 2600 m 15 hevosen autolähtö: 1) Tanpopo/Tommi Kylliäinen 13,8a (1,36), 2) Effronte Photo 14,0a (6,48).3) Ready Press 14,2a (67,26).4) Benobi Zet 14,3a (73,38).poissa: 5, 9, 14. Toto (8-12-10): 1,36 1,19-1,46-4,08 2,72. Toto4 voitto-osuus: 20,45. Troikka: 47,62.

8. lähtö, Toto75-7 Toto4-7 DUO-7 TROIKKA-7, lv 1600 m: 1) Arctic Lover/Hannu-Pekka Korpi 10,9a (23,47), 2) Wasa Warrior 10,9a (14,95).3) Jack Vader 10,9a (24,18).4) Ricocone 11,2a (19,67). Toto (10-4-9): 23,47 7,40-4,86-7,21 204,10. Toto4 voitto-osuus: 489,99. Troikka: 5425,00. Päivän Duo: 4-10, kerroin: 134,21.

Pelivaihto 203239,80 e,

Toto75, Pori

1. lähtö, lv 2100 m Nuorten sarja: 1) Spike's Star/Joni-Petteri Irri 16,2a (18,87), 2) Valorous Leader 16,2a (1,96).3) Brave Scion 16,2a (8,15).4) Girls With Curls 16,3a (14,55). Toto (8-6-2): 18,87 2,50-1,17-1,84 19,24.

2. lähtö, sh 1600 m: 1) Merran Jyske/Jussi Miettinen 22,6a (11,06), 2) Mustamani 22,6a (8,11).3) R.R. Valssitar 22,7a (14,08).4) Kikan Velperi 22,7a (4,75).poissa: 4. Toto (11-8-6): 11,06 2,50-2,08-3,53 21,36.

3. lähtö, TROIKKA-1, lv 1600 m: 1) Werner Ors/Santtu Raitala 12,3a (3,18), 2) Petersin 12,8a (3,83).3) BWT Danger 12,8a (31,44).4) Espoir de Ginai 13,1a (25,69).poissa: 12. Toto (8-2-11): 3,18 1,92-1,59-3,17 7,79. Troikka: 165,45.

4. lähtö, sh 2100 m: 1) Enon Vilppi/Markku Hietanen 25,0a (11,03), 2) Sjö Kongen* 25,0a (5,39).3) Julmin 25,0a (10,35).4) Caijus 25,0a (2,69).poissa: 5. Toto (8-9-1): 11,03 2,74-1,60-2,15 24,27.

5. lähtö, sh 2120 m Satakunta Senior 2020: 1) Parvelan Retu/Hannu Torvinen 26,6 x (1,11), 2) Sippimies 26,1 (30,75).3) Vilkkeen Velmu 26,9 (26,36).4) Stallone 27,1 (8,97). Toto (2-7-4): 1,11 1,13-2,49-2,08 10,92.

6. lähtö, Toto75-2 TROIKKA-2, lv 2600 m: 1) MAS Champ/Santtu Raitala 14,3a (1,74), 2) Mr Big Star 14,3a (13,56).3) Marschall Match 14,4a (4,62).4) Surprise Leader 14,8a (15,74).poissa: 11, 12. Toto (3-6-1): 1,74 1,16-1,75-1,40 7,50. Troikka: 38,46.

7. lähtö, Toto75-4 Toto4-4, lv 2100 m: 1) Pitch Perfect/Santtu Raitala 14,6a (8,93), 2) Sapphira 14,8a (19,08).3) Je Suis Justine 15,1a (4,61).4) Melody Heel 15,2a (35,43). Toto (12-11-7): 8,93 3,17-4,61-2,79 115,06. Toto4 voitto-osuus: 17,87.

8. lähtö, Toto75-6 Toto4-6 DUO-6, lv 1600 m: 1) Lexus Dream/Ari Moilanen 11,1a (3,38), 2) Mr Hot Shot 11,6a (57,58).3) Thai Profit 11,8a (3,33).4) Cameron Evo 11,9a (3,75).poissa: 12. Toto (4-8-7): 3,38 1,58-6,86-1,52 189,81. Toto4 voitto-osuus: 31,32.

Toto4 pelivaihto 29399,40 e, voitto-osuus 31,32 e

Pelivaihto 205884,65 e,

Färjestad

Unionskampen, 2140m, 1. palk. 300 000kr, 1) Odd Herakles/Tom Erik Solberg/Norja (valmentaja Odd Paulsen) 20,9a, 2) Åsrud Vilja/Norja, 3) Björs Frej/Ruotsi, 4) Valle Mattis/Norja.

Unionstayern, 3140m, 1. palk. 110 000kr, 1) Global Viscount/Carl Johan Jepson (Ulf Stenströmer) 15,3, … 6) Zizou/Henna Halme (Veijo Heiskanen) 15,3.

Ringette

SM-sarja:

NoU–Helsinki 8–1 (1–0, 2–0, 1–0, 4–1)

Blue Rings–RNK Flyers 7–10 (1–3, 3–3, 1–3, 2–1)

LL-8–Lahti 16–3 (6–0, 3–1, 3–1, 4–1)

Kiekko-Espoo–Ilves 15–3 (4–0, 3–0, 4–2, 4–1)

Salibandy

Naisten liiga A:

Classic–EräViikingit 1–8 (1–3, 0–3, 0–2)

FBC Loisto–PSS 4–5 (0–1, 1–2, 3–2)

SSRA–SB-Pro 6–5 (3–2, 1–2, 2–1)

TPS–Koovee vl. 5–4 (3–1, 1–2, 0–1, 0–0, 1–0)

Suunnistus

Sprinttisuunnistuksen SM-kilpailut, Salo

Miehet 3,8 km: 1) Aleksi Niemi Pyrintö Tre 14.56, 2) Otto Simosas Pyrintö Tre 15.06, 3) Fredric Portin Pargas IF 15.09, 4) Akseli Ruohola MS Parma 15.12, 5) Teemu Oksanen Ikaalisten Nouseva-Voima 15.15, 6) Otto Kaario Helsingin Suunnistajat 15.17, 7) Jesse Laukkarinen SK Uusi 15.18, 8) Eemeli Suominen Hiidenkiertäjät ja Topi Syrjäläinen Helsingin Suunnistajat 15.19, 10) Joni Hirvikallio Koovee 15.20.

Naiset 3,3 km: 1) Maija Sianoja MS Parma 14.56, 2) Aino Mänkärlä Lynx 14.57, 3) Marika Teini SK Pohjantähti ja Veera Klemettinen Suunta Jyväskylä 15.00, 5) Niina Hulkkonen Ruotsi 15.06, 6) Merja Rantanen Jämsän Retki-Veikot 15.08, 7) Jenny Patana Hiidenkiertäjät 15.09, 8) Elli Peltomäki Rastikarhut 15.16, 9) Amy Nymalm Pargas IF ja Alexandra Enlund Pargas IF 15.19.

Rahapelejä

Keno 38/20

Päiväarvonta: 2, 4, 9, 16, 18, 22, 24, 30, 31, 34, 36, 37, 41, 42, 43, 45, 58, 61, 65, 69. Kunkkunumero: 61

Ilta-arvonta: 4, 7, 9, 12, 13, 19, 23, 24, 32, 38, 40, 42, 46, 48, 49, 50, 57, 58, 60, 62. Kunkkunumero: 50

Myöhäisillan arvonta: 4, 6, 11, 14, 20, 23, 28, 29, 30, 36, 37, 42, 44, 51, 54, 58, 61, 63, 69, 70. Kunkkunumero: 44

Lauantai-Jokeri 38/20

Jokerinumero: 7 5 5 0 7 1 0

Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 5 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e

Tuplaus voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 3 kpl voitto-osuus 40 000,00 e, 5 oikein 1 000,00 e, 4 oikein 100,00 e, 3 oikein 12,00 e, 2 oikein 6,00 e

Lotto 38/20

Oikeat numerot: 1, 3, 11, 13, 22, 26, 34

Lisänumero: 20

Plusnumero: 25

Voitonjako:

7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein 184 422,02 e, 6 oikein 1 263,85 e, 5 oikein 37,99 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e

Plusnumero (viisinkertaistaa voiton):

6+1 oikein 0,00 e, 6 oikein 6 319,25 e, 5 oikein 189,95 e, 4 oikein 50,00 e, 3+1 oikein 10,00 e, Plus oikein 5,00 e

Tv-urheilua

Yle TV2

10.00 Turkin MM-ralli: EK10 (jälkiläh.)

13.00 Turkin MM-ralli: Power Stage

15.00 Rallicrossin MM: Latvia

18.30 Beach volleyn EM

19.45 Turkin MM-ralli: Kisakooste

JIM

15.00 Superpesis N: Kirittäret–Manse PP, 3. finaali

C More Max

11.05, 12.00, 13.20 ja 15.00 MotoE, -3, -2 ja -GP: Osakilpailut, Rimini

19.30 La Liga: Real Betis–Real ­Valladolid

C More Sport 1

17.00 La Liga: Huesca–Cadiz

19.30 La Liga: Granada–Alavés

22.00 La Liga: Real Sociedad–Real Madrid

Eurosport 1

04.00–16.00 FIA WEC: Le Mans 24h

16.40 Pyöräily: Tour de France

Eurosport 2

11.50 Superbike: Katalonia

15.00 ja 19.00 Tennis: Masters 1000, Rooma

V sport jalkapallo

14.00 Valioliiga: Southampton–­ ­Tottenham

16.00 Valioliiga: Newcastle–Brighton

18.30 Valioliiga: Chelsea–Liverpool

21.00 Valioliiga: Leicester–Burnley

V sport football

19.00 Bundesliiga: Wolfsburg–­ ­Leverkusen

22.00 Ligue 1: Marseille–Lille

V sport urheilu

14.00 Ligue 1: Nice–PSG

16.30 Bundesliiga: RB Leipzig–Mainz

20.00 Golf: US Open

03.20 NFL: Seattle–New England

V sport 1

18.00 Ligue 1: Nantes–Saint-Étienne

21.15 World Series of Darts: Finals, Salzburg

V sport jääkiekko

17.30 KHL: Dynamo Moskova–Spartak Moskova

V sport golf

20.00 US Open

01.00 LPGA Tour: Portland Classic

Ruutu+

08.55 Ratsastus: Woikoski Dressage Derby

13.00 Veikkausliiga: FC Honka–HJK

13.30 Serie A: Parma–Napoli

14.00 Superpesis M: Kouvola–Sotkamo, 2. finaali

15.00 Superpesis N: Kirittäret–Manse PP, 3. finaali

17.00 F-liiga: Happee–Indians, SPV–LASB

18.30 Veikkausliiga: RoPS–KuPS

20.00 Golf: US Open

21.45 Serie A: Juventus–Sampdoria

02.30 NBA Playoffs: LA Lakers–Denver