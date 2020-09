Diego Méntrida lahjoitti britti James Teaglelle kolmannen sijan Sevillassa järjestetyllä triathlonilla.

Voittaminen on monelle urheilijalle kaikki kaikessa, mutta välillä nähdään myös osoitus siitä, että urheiluhenki ajaa menestyksen edelle.

Tästä saatiin poikkeuksellinen esimerkki Espanjan Sevillassa järjestetyssä triathlonkilpailussa viime viikolla, kun Espanjan Diego Méntrida lahjoitti britti James Teaglelle kolmannen sijan.

Teagle oli juoksemassa maalisuoralle kolmantena, mutta erehtyi ilmeisesti reitistä ja törmäsi radan suoja-aitoihin.

Näin Méntrida ohitti hänet ja oli juoksemassa kohti kolmossijaa. Hän kuitenkin päätti pysähtyä ennen maalia, ja Teagle sai lahjaksi jo hukkaamansa sijoituksen.

Teage kätteli Méntridaa kiittäen tätä herrasmiesmäisestä käytöksestä. Myös paikalla ollut yleisö palkitsi espanjalaisen eleen suosionosoituksin.

”Hän ansaitsi sen. Hän ei varmasti huomannut reittiä tai se oli huonosti merkitty”, Méntrida kommentoi espanjalaisen El Mundo -lehden mukaan ratkaisuaan.

Järjestäjät palkitsivat tällä viikolla Méntridan hienosta eleestä nostamalla tämän niin ikään kolmannelle sijalle ja myöntämällä tälle saman 300 euron palkintosumman.

Sosiaalisessa mediassa ratkaisu on saanut varsin ristiriitaisen vastaanoton. Méntrida saa luonnollisesti runsaasti kehuja eleestään, mutta moni on myös kritisoinut tekoa sanoen, että reitin tunteminen ja sillä pysyminen on osa kilpailua. Näin ollen reitiltä eksynyttä ei pitäisi palkita virheestään.