Yleisurheilu

Juoksijalupaus Benjamin Lee muutti yksivuotiaana Kanadasta Suomeen. Nyt hän on voittaa 17-vuotiaana SM-mitaleita ja edustaa Suomea maaottelussa.

Oli suomalaisen yleisurheilun onni, että Benjamin Leen kanadalainen isä ja suomalainen äiti päättivät jäädä perheineen Suomeen.

Nyt 17-vuotias Lee on juoksijalahjakkuus, joka on jo voittanut SM-pronssia aikuisten kisoissa, edustanut Suomea Ruotsi-ottelussa ja juossut nuorten Suomen ennätyksen 800 metrillä.

”Meidän piti olla täällä vain muutama vuosi, kun isä halusi kokea, millaista on asua Suomessa. Jäimme kuitenkin pysyvästi Helsinkiin”, Lee sanoo Eläintarhan urheilukentällä.

Suomeen perhe muutti, kun Benjamin oli yksivuotias. Sitä ennen perheen äiti Heli Ihatsu oli ollut muutaman vuoden Kanadassa.

Leen isän puolen sukujuuret ovat Kiinassa. Isovanhemmat muuttivat Montrealiin opiskelemaan. Nykyisen he asuvat Kanadan pääkaupungissa Ottawassa. Toiset isovanhemmat asuvat Lahdessa.

Lee on syntynyt Torontossa, ja hänellä on Kanadan ja Suomen kaksoiskansalaisuus.

” ”Kasi on pahempi matka kuin 400 metriä.”

Benjamin Lee on 17-vuotias juoksijalupaus.­

Yleisurheilun Lee aloitti Viipurin Urheilijoiden riveissä seitsemänvuotiaana. Helsingin Kisa-Veikkoihin HKV:hen hän siirtyi yhdeksänvuotiaana. Silloin hän treenasi tasapuolisesti kaikkia lajeja, mutta ensimmäiset mitalit tulivat kuulantyönnössä.

Pian lajiksi vakiintui juoksu. Kahdeksansadan metrin lisäksi hän kilpailee 400 metrillä. Molemmat ovat raskaita ”tappolajeja”, joissa juoksija kamppailee maalisuoran loppumetrit jaloissa jyllääviä maitohappoja vastaan.

”Kasi on pahempi matka kuin 400 metriä. 400 metriä tuntuu helpommalta ja on muutenkin vahvasti mukana, mutta tällä kaudella 800 metriä on noussut päämatkaksi”, Lee sanoo.

Radalla Leestä huomaa, että hän on juossut paljon 400 metriä. Se näkyy erityisesti 800 metrin lopussa, joka on Leellä vahva.

Ruotsi-ottelussa syyskuun alussa Lee juoksi 800 metrillä ennätyksensä 1.50,20. Aika on 17-vuotiaiden Suomen ennätys. Suomen kaikkien aikojen tilastossa se on 105. paras aika.

Elokuussa Kalevan kisoissa Turussa Lee juoksi kolmanneksi ajalla 1.50,81.

Toissa viikonlopun SM-viesteissä Kotkassa Lee juoksi HKV:n ankkurina kultaa 4 x 300 metrillä ja 4 x 800 metrillä. Pikaviestissä, 4 x 100 metriä hän oli pronssilla.

” ”Televisiossa juoksutyylini näyttää oudolta.”

Benjamin Lee juoksee ennätyksensä 800 metrillä Ruotsi-ottelussa Tampereella 6. syyskuuta. Ruotsin Andreas Kramer voittaa, sitten Joonas Rinne, Ruotsin Eric Martinsson, Lee, Ruotsin Felix Francois ja Suomen Santtu Heikkinen.­

Ville Lampinen (edessä) ja Benjamin Lee Kalevan kisojen 800 metrin finaalissa Turussa elokuussa.­

Tuloskehitys on ollut hurjaa. Viime vuoteen verrattuna Leen aika 800 metrillä on parantunut viidellä sekunnilla. Kahdessa vuodessa kehitystä on tapahtunut yli kymmenen sekuntia.

”Joka vuosi olen parantanut viisi–kuusi sekuntia. Harmi, etten päässyt tällä kaudella jo alle 1.50:n”, Lee sanoo.

Jos kehitys jatkuu samanlaisena, Lee voi hätyytellä ensi kesänä 1.45:n loppuaikaa. Se olisi jo huippua, joten ehkä ei kannata mennä asioiden edelle.

Leen hyvät juoksut on pantu merkille. Esimerkiksi konkarivalmentaja Kari Sinkkonen pitää Leetä yhtenä lahjakkaimmista nykypäivän suomalaisjuoksijoista.

”Benjamin juoksee nätisti”, sanoo Sinkkonen, joka on valmentanut SM-mitaleille satoja juoksijoita ja Pekka Vasalan 1 500 metrin olympiakultaan vuonna 1972.

”Televisiossa juoksutyylini näyttää oudolta”, Lee kuittaa Sinkkosen kehun.

Sinkkosen mukaan nuorten juoksijoiden ongelmana usein on, kuinka heillä riittää motivaatio kilpailla aikuisten sarjassa.

Miten sinulla riittää motivaatiota, jos voitat Suomen mestaruuden kolmen vuoden päästä 20-vuotiaana?

”Minulle ei käy niin, että motivaatio loppuisi. Suomen mestaruus olisi siisti juttu, mutta se ei ole päätavoitteeni. Se on muualla”, Lee vastaa arvoituksellisesti.

Missä muualla?

Lee on hetken hiljaa ennen kuin vastaa:

”Olympialaisissa ja siellä kultaa.”

” ”Tiedän, että Suomi on ollut kova maa kestävyysjuoksussa.”

Benjamin Lee Eläintarhan kentän katsomossa.­

Suomalaisen kestävyysjuoksun perinteet ovat Leelle tuttuja.

”Tiedän, että Suomi on ollut kova maa kestävyysjuoksussa. Menestys vaatii yhteistyötä valmentajien kesken ja valmennusosaamisen levittämistä – ja hyvän urheilijan”, Lee pohtii keinoja, joilla laji saadaan uuteen nousuun.

Ensi kesänä Lee aikoo juosta myös 1 500 metriä. Nopeuden puolesta Lee voi yltää kovaa aikaan myös eurooppalaisella maililla.

”Olen kokeillut 1 500 metriä kerran, mutten kunnolla.”

Kokeilu (aika 3.58,34) oli varsin erikoinen, sillä hän juoksi samana iltana 26. elokuuta ennätyksensä 400 metrillä 48,28.

” ””Tykkään juosta 200–600 metrin vetoja radalla.”

Benjamin Lee harjoittelee kymmenen kertaa viikossa. Ulkona hän juoksee usein Eläintarhan kentällä.­

Ensi talvena Leen suunnitelmissa on juosta myös hallissa. Viime talvena hallikausi jäi kokonaan väliin, kun hän oli kolme kuukautta juoksematta. Selässä oli alkava rasitusmurtuma.

”Talvella tilanne näytti pahalta, mutta pidin kiinni kesän tavoitteistani. Kiitos koulun lääkärille ja fysioterapeutille. Heidän avulla selkä saatiin kuntoon”, Lee sanoo.

Harjoituksia Leellä on kymmenen kertaa viikossa. Siihen sisältyvät Mäkelänrinteen urheilulukion treenit. Harjoitusmäärä on kasvanut tasaisesti vuosi vuodelta.

”Tykkään juosta 200–600 metrin vetoja radalla.”

Harjoitusohjelmista vastaa Mikko Raunio. Entinen SM-tason kestävyysjuoksija Visa Orttenvuori auttaa nopeusvalmennuksessa kerran viikossa.

Esikuvinaan Lee pitää 800 metrin kaksinkertaista olympiavoittajaa ja maailmanmestaria David Rudishaa. Kenialainen pitää nimissään myös matkan maailmanennätystä, 1.40,91.

Myös pikajuoksija Usain Bolt ja eteläafrikkalainen 400 metrin ME-juoksija Wayde van Niekerk ovat kuuluneet Leen suosikkeihin.

” ”Minulle ei käy niin, että motivaatio loppuisi.”

Benjamin Lee venyttelee Eläintarhan juoksutunnelissa.­

Lahjakkuus ei ole sattumaa, sillä Leen suvussa on muitakin yleisurheilijoita.

Äiti Heli Ihatsu (syntynyt 1974) edusti pikajuoksijana Lahden Ahkeraa. Helin äiti Kirsti Ihatsu (o.s. Tarkkila) juoksi aitoja samassa seurassa. Helin eno Risto Tarkkila voitti korkeushypyssä SM-hopeaa vuonna 1967 ja SM-pronssia 1965. Hänen ennätyksensä on 206 senttiä.

Äidin isoisä Yrjö Tarkkila (syntynyt 1903) oli puolestaan kansallisen tason kuulantyöntäjä 1930-luvulla. Hänen kuulaennätyksensä on 14 metriä ja 74 senttiä. Yrjö Tarkkila myös valmensi Lahden Ahkerassa ja perusti seuraan Ahtialan jaoston.

Tämä voi osin selittää, miksi myös Lee kokeili Viipurin Urheilijoiden yleisurheilukoulussa aluksi kuulantyöntöä.

Mäkelänrinteen urheilulukiossa Leen lempiaineita ovat matematiikka ja englanti, joka on Leen äidinkieli. Suomea hän puhuu moitteettomasti.

”Kotona puhumme suomea ja englantia. Kiinaa en valitettavasti osaa”, Lee nauraa.

Leen isä on insinööri ja äiti toimii sosiaalialalla. Lisäksi perheessä on kolmetoistavuotias poika ja yksitoistavuotias tytär. Molemmat harrastavat yleisurheilua, joten Leen nimi voi koreilla tulosluetteloissa vielä muutenkin.