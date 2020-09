Tottenham kaatoi sunnuntain avausottelussa Southamptonin maalein 5–2.

Tottenham voitti jalkapallon Englannin Valioliigan päivän avauspelissä vieraissa Southamptonin 5–2, ja tehoista vastasi kaksi miestä: laitahyökkääjä Son Heung-Min teki neljä maalia ja Sonin kaikki maalit syöttänyt kärkimies Harry Kane yhden.

Kaksikko oli vauhdissa jo ottelun alkuminuuteilla Sonin syöttäessä Kanen maalin, mutta tuo osuma ei jäänyt aikakirjoihin VAR-videotuomaroinnin osoitettua Sonin olleen paitsiossa.

Kotijoukkue Southampton sen sijaan sai hyväksytyn maalin, kun viime kaudella 22 liigamaalia tehnyt Danny Ings maalasi 32. minuutilla tämän kauden ensimmäisensä.

Avauspuoliajan lisäajalla alkoi sitten Sonin huima näytös kliinisellä viimeistelyllä, ja toisen puoliajan alkuminuuteilla korealainen teki toisen osumansa.

Hattutemppu valmistui 64. minuutilla, ja 73. minuutilla Son teki neljännen maalinsa St. Mary's -stadionin iltapäivässä. Jokaiseen neljään järjestelyt teki Kane, joka koko viime kaudella kirjasi vain kaksi maalisyöttöä.

Kaikkiaan Valioliigan historiassa neljään maalisyöttöön samassa pelissä on nyt yltänyt kuusi pelaajaa. Kane on kuitenkin ensimmäinen, joka on syöttänyt saman pelaajan tekemät neljä maalia samassa ottelussa.

Syöttöjään paremmin maaleistaan tunnettu Kane sai sitten osuman omiinkin nimiin 82. minuutilla. Loppuluvut viimeisteli Ings loppuhetkillä rangaistuspotkusta.

Liigakauden avausottelunsa viime sunnuntaina kotona Evertonille hävinnyt Tottenham on kolmessa pisteessä, Southampton on nollilla kahden tappion jälkeen.