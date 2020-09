KuPSille avautui nyt tilaisuus nousta liigan kärkeen.

FC Honka–HJK 0–0

Kenellekään jalkapallon Veikkausliigaa seuraavalle ei pitäisi tulla enää yllätyksenä, että FC Hongan pelissä ei nähdä paljon maaleja. Eikä oikeastaan sekään ollut yllätys, että juuri Honka onnistui nollaamaan pääkaupunkiseudun sunnuntain paikallisottelussa liigan kärkijoukkue HJK:n.

Se tarkoitti samalla sitä, että KuPS on nyt hyvissä asemissa nousta liigan kärkeen. Se on kolme pistettä perässä Klubia, ja sillä on kaksi peliä vähemmän pelattuna kuin HJK:lla.

Hongalla on tällä haavaa niin hyvin puolustava joukkue, että se on päästänyt vähiten maaleja ja 80 prosentissa Hongan otteluissa on nähty alle kolme maalia. Ottelu Klubia vastaan oli Hongan kauden kahdeksas tasapeli, ja siinä on myös syy siihen, jos Honka putoaa mestaruustaistelusta ennen kauden viimeisiä pelejä.

Klubin keskikenttäpelaajan Rasmus Schüllerin mukaan sunnuntain ottelu oli samanlainen kuin pelit aina Honkaa vastaan.

”He puolustavat tiiviisti alhaalla. Vaikea heitä vastaan on saada selkeitä maalipaikkoja. Toisaalta eivät hekään saaneet mitään vaarallista aikaiseksi”, Schüller sanoi.

Ottelun maaliodottama-arvot päätyivät tilastoyhtiö MyCoazhin mukaan lukemiin 0,38–1,00 eli niiden mukaan HJK:lla oli paremmat maalipaikat. HJK:n ongelmana juuri nyt on vain se, että joukkue tarvitsee turhan paljon tekopaikkoja maalien tekemiseen. Sunnuntaina niitä ei tullut tarpeeksi.

Klubi olisi voinut hyödyntää paremmin nopeita hyökkäyksiään, mutta joko ne pysähtyivät tai sitten viimeiset syötöt epäonnistuivat.

”Oli meillä pari hyökkäystä, joissa pääsimme nopeasti linjan taakse, mutta sitten pallo karkasi tai jouduimme liian sivusta hakemaan, ja viimeinen syöttö oli huolimaton. Emme saaneet niistä hyökkäyksistä niin hyviä maalipaikkoja kuin mitä niissä olisi ollut potentiaalia”, Schüller sanoi.

HJK:n vahvuutena tällä kaudella on ollut vaarallinen laitapelaaminen, jossa laitapakki, ylempi keskikenttäpelaaja ja laitahyökkääjä kierrättävät palloa ja vaihtelevat pelipaikkoja. Siinä pyörityksessä on monelta puolustukselta mennyt pää pyörälle. Honka pysäytti HJK:n laitapelin neljällä pelaajalla, eikä Klubi saanut laidoilta paikkoja.

”Klubi tekee sen laitapelin hyvin. Sen kanssa pitää olla tarkkana. Otimme sen totta kai huomioon. Jäimme turhan pitkään alas puolustamaan”, Hongan päävalmentaja Vesa Vasara sanoi.

Kumpikin joukkue oli saanut avauskokoonpanoon jalkeille tärkeimmät avainpelaajansa ja liki vahvimmat pelaajaryhmänsä.

HJK:n pelistä huomasi, miten hyvin keskikentän peli kulkee, kun keskikentällä ovat samaan aikaan Lucas Lingman, Rasmus Schüller ja Bubacar Djalo. Djalo näytti jo avausjaksolla, miten hyvän pallorosvo hän on, kun hän kerta toisensa jälkeen vei vähäeleisesti pallon Hongan pelaajan jaloista. Toipilas Ferhan Hasani puuttui kokoonpanosta, ja hän olisi voinut tuoda lisää maalintekouhkaa keskikentälle.

Hongalla oli avausjaksolla pari hyökkäystä, joista olisi voinut paremmalla tarkkuudella syntyä avausmaali. HJK-maalivahti Hugo Keto onnistui kuitenkin katkomaan Borjas Martinin ja Macoumba Kandjin keskitykset toisilleen. Suurin osa avausjaksosta peliä käytiin Hongan kenttäpuoliskolla.

HJK joutui hakemaan maalia lukuisilla kaukolaukauksilla, mutta Hongan maalivahti Tim Murray torjui varmasti maalia kohti menneet laukaukset. Schüllerin mukaan Honkaa vastaan olisi pitänyt luoda vielä enemmän paikkoja.

”Kun olemme niskan päällä tiukoissa otteluissa, pienet yksityiskohdat ratkaisevat. Meillä on läheltä piti paikkoja, ja kun emme niistä tee maaleja, pitää luoda enemmän paikkoja.”

HJK:n vasen laitapuolustaja Luis Carlos Murillo joutui avausjaksolla niin taajaan Hongan pelaajien rikkomaksi, että hänen pelinsä päättyi kolhujen seurauksena tauolla. Pelin jälkeen hän nilkutti jalka vahvasti teipattuna pukukoppiin.

Heti tauon jälkeen HJK-toppari Daniel O’Shaughnessy oli osua kulmapotkusta mutta puski pallon ylärimaan.

Vartti ennen täyttä aikaa HJK sai parhaan paikkansa, kun Lucas Lingman nosti pallon puolustuslinjan taakse Roope Riskille, mutta tämän laukausyritys suoraan ilmasta ei onnistunut.

Minuutti aiemmin HJK:n Valtteri Moren pysäytti toisessa päässä eleettömästi Honka-hyökkääjä Macoumba Kandjin vaarallisen nousun ja näytti samalla, miksi hän on Klubin ykköstoppari. MyCoazhin mukaan Moren onnistui 97 prosentissa lyhyistä syötöistään ja 85 prosentissa pitkissä syötöissään. Hän onnistui täydellisesti kymmenessä yrityksessään peittää vastustajan laukaus.

HJK:n päävalmentaja Toni Koskela peräänkuulutti tehokkuutta joukkueeltaan.

”Vähän turhauttavasti menetimme kaksi pistettä. Pelillisesti olimme niskan päällä, ja meillä oli aika monta maalipaikkaa. Oli siinä jokunen tilanne, josta olisi voinut antaa meille pilkun toisella jaksolla. Pelillisesti ei meidän tarvitse paljon parantaa, mutta tehokkuutta tarvitsemme lisää.”