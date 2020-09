Kazakstanilaisseurassa on todettu jo kaksitoista tartuntaa, myös kahdessa muussa seurassa useita oireilevia ja tartuntoja.

Barys Nur-Sultanin kuusi ottelua on lykätty koronaviruksen takia.­

Kuusi Barys Nur-Sultanin ottelua, Lokomotiv Jaroslavin otteluita, Dinamo Riian ottelu: nämä on peruttu viime päivinä jääkiekon ruplaliiga KHL:ssä mahdollisten koronavirustartuntojen takia.

Tuoreimpina tapauksina peruttiin Lokomotivin ja Kunlun Red Starin maanantai-illan ottelu sekä Dinamo Riian ja Torpedo Nižni Novgorodin ottelu tiistailta. Jo viikonloppuna peruttiin yksi Lokomotovin ottelu.

Useilla Lokomotivin pelaajilla ja muulla henkilökunnalla on ollut koronavirukseen viittaavia oireita, KHL kertoo tiedotteessaan. Joukkueelle tehdään nyt uudet koranatestit, ja KHL elättelee toiveita, että ottelu voitaisiin pelata jo tiistaina, jos testitulokset antavat siihen mahdollisuuden.

Viidellä Dinamo Riian ja neljällä Torpedon pelaajalla on todettu koronavirus. Tiistain ottelu peruttiin, koska KHL:n tiedotteen mukaan Torpedo ei olisi ehtinyt tehdä papereita valmiiksi joukkueen täydentämiseen juniori- ja reservipelaajilla. Ottelulle ei ole vielä merkitty uutta pelipäivää.

Kazakstanilaisen Barys Nur-Sultanin pelaajilla ja henkilökunnalla on todettu kaksitoista koronavirustartuntaa. Joukkue on nyt kahden viikon eristyksissä ja siksi kuusi ottelua lokakuun alkupuolelle asti on peruttu.

Sen sijaan Helsingin Jokereiden kahden viikon karanteeni on purettu ja joukkue pelaa seuraavan kerran ensi perjantaina kotiottelussaan Sibir Novosibirskiä vastaan.