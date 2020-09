Henri Haapamäki ymmärsi sosiaalisen median merkityksen markkinoinnissa vasta vaihdettuaan rallin rallicrossiin. Nyt Haapamäen haaveena on, että jokin ulkomainen toimija kiinnostuisi hänen sitkeydestään ja brändin luomisesta sosiaalisen median kautta.

Kuusi vuotta sitten Henri Haapamäki lähti suurin toivein elämänsä ensimmäiseen MM-ralliin ulkomaille. Tarkoituksena oli näyttää tallipäälliköille, että 25-vuotiaasta sastamalalaisesta on rallimaailman huipulle.

Näytön paikkana Walesin MM-ralli menikin hyvin. Haapamäki ajoi WRC3-autojen sarjassa kahdeksan nopeinta aikaa erikoiskokeilla. Hannu Lehessaaren Hannu’s Rally Team antoi hänelle mahdollisuuden jatkaa Citroënilla seuraavan vuoden MM-sarjassa.

Kaudella 2015 Haapamäki jatkoi lupaavia ajojaan ja tavoitteli tosissaan JWRC-luokan maailmanmestaruutta. Kauden kolmas kilpailu ajettiin Jyväskylän MM-rallissa.

Kisassa ajettiin 20 erikoiskoetta, joista seitsemällätoista Haapamäki ajoi pohja-ajan. Silti hän hävisi rallin puolella sekunnilla ranskalaiselle Quentin Gilbertille, joka oli voittanut kaikki kauden JWRC-kisat siihen mennessä.

Haapamäki kärsi rengasrikon kisan kolmannella erikoiskokeella ja jäi kahden ja puolen minuutin päähän Gilbertistä. Hurja kiri ei riittänyt voittoon.

Muuan Teemu Suninen oli samassa kilpailussa viimeinen. Sen jälkeen Suninen on noussut tehdasajajaksi M-Sportin Fordilla rallin pääsarjaan, mutta Haapamäelle ei käynyt yhtä hyvin.

”Ralliurani päättyi siihen. Oli pakko nostaa kädet pystyyn, en jatkanut enää”, Haapamäki kertoo Hyvinkään Vauhtipuistossa.

Hän ei kuitenkaan jäänyt lepäilemään laakereilleen vaan lähti hakemaan uutta nousua rallicrossista, rallin ja rata-autoilun yhdistelmästä.

Henri Haapamäki rahoittaa ajamisensa ja tallinsa yritysten kanssa tekemillään yhteistyösopimuksilla. Hän on tuotteistanut itsensä sosiaalisessa mediassa.­

Pöly lentää, kun Henri Haapamäki pitää vauhtia Hyvinkään Vauhtipuistossa.­

Nyt kuusi vuotta myöhemmin Haapamäki on rallicrossin kaksinkertainen Suomen mestari. Tällä kaudella kotimaan rallicrossissa on ajettu koronavirusepidemian takia vain kansallisia kisoja ilman SM-arvoa.

Haapamäki on ajanut Supercar-luokan Fordinsa joka kerta toiseksi, mutta ajaminen on vain yksi osa kokonaisuutta.

Toinen tärkeä osa on näkyvyys, jota hän tarjoaa yhteistyökumppaneilleen erilaisissa videoissa ja julkaisuissa, nyt kun kilpailut ovat olleet pienempiä.

Haapamäki on kerännyt ympärilleen sankan fanijoukon ahkeralla toiminnallaan sosiaalisessa mediassa. Varsinkin Facebook on keskeinen alusta.

”Yksi kulmakivi oli, kun tein ensimmäisen livelähetyksen Facebookissa. Sitä katsottiin 18 000 kertaa”, Haapamäki kertoo huoltoautossaan.

Kisamatkoille mennään omalla linja-autolla, jonka takaosassa on makuutilat.­

Auton takaosassa on makuutilat ja keskellä pieni keittiö. Näin kisareissuilla ei tarvitse yöpyä hotelleissa.

Kauden päätöskisassa Vauhtipuistossa Haapamäellä on mukana avopuoliso Niina ja kolmevuotias Sebastian-poika kuten aina. Huoltotiimissä on lähes kymmenen henkeä, ja jokainen yöpyy omassa matkailuvaunussaan.

”Kaikki ovat mukana talkoohengessä, oman kylän miehiä”, Haapamäki kertoo.

Yhteistyökumppanien tuki on keskeistä, sillä yhden SM-kisan kustannukset huoltoineen ovat noin 10 000 euroa. Kilpa-auto on vuoden 2018 Suomen mestarin Ari Perkiömäen vanha, ja sen arvo on yli 100 000 euroa.

Sandvikilla kunnossapitoasentajana työskentelevä Haapamäki ei juuri käytä omaa rahaa ajamisensa rahoittamiseen. Palkalla maksetaan perheen elinkustannuksia.

”Vaikka laittaisin koko oman palkkatuloni tähän harrastukseen, ei siitä apua olisi. Jollain on itsekin elettävä.”

Alkujaan paikallinen tukijapiiri on laajentunut lähes valtakunnalliseksi.

” ”Nyt oli ensimmäinen vuosi, kun muutamat yritykset ottivat itse yhteyttä ja kertoivat halustaan olla mukana tukemassa.”

Katsastaja tarkastaa, että Henri Haapamäen rallicrossauto on sääntöjen mukainen.­

Haapamäki on onnistunut urheilijana harvinaisessa tempussa. Hän on tuotteistanut itsensä ja tiiminsä.

Sosiaalisen median merkityksen Haapamäki huomasi vasta siirryttyään rallista rallicrossiin.

”Vaikka rallicross on marginaalilaji, yrityksiä on tullut hyvin mukaan. Vuosi vuodelta homma on kasvanut ja olen tullut tunnetummaksi. Nyt oli ensimmäinen vuosi, kun muutamat yritykset ottivat itse yhteyttä ja kertoivat halustaan olla mukana tukemassa. Myös fanituotteita menee kaupaksi uskomattoman paljon”, Haapamäki kertoo samaan aikaan kun mekaanikot huoltavat kilpa-autoa kuin ammattilaistiimissä.

Haapamäki sanoo pitäneensä sosiaalisen median päivityksensä tarkoituksella arkisina ja maanläheisinä. Kännykällä kuvataan tallin arkisia askareita.

”Toimintamme on vielä melko pientä, ja seuraajaluvut ovat maltillisia. Monella on esimerkiksi paljon enemmän tykkäyksiä Facebookissa kuin meillä, mutta heillä ei ole aitoa fanikuntaa, joka seuraa kuljettajaansa tiiviisti.”

Seuraajat ovat aidosti kiinnostuneita ja kiertävät Haapamäen perässä kilpailuissa.

Hän myöntää, että osa Facebook-päivityksistä on tajunnanvirtaa. Nyt hänellä on vajaat 6 000 seuraajaa.

”Tärkeintä on, että toiminta on uskottavaa.”

” ”Homman suola on itsensä haastaminen.”

Henri Haapamäki keskustelee mekaanikko Anssi Alatalon kanssa auton säädöistä.­

Terho Eno vaihtaa Henri Haapamäen auton renkaita.­

Yhtenä isona haaveena on, että jokin iso ulkomainen toimija kiinnostuisi Haapamäen sitkeydestä ja brändin luomisesta sosiaalisen median kautta.

Esimerkkinä hän mainitsee energiajuomajätti Red Bullin, joka on mukana monissa moottoriurheilukuvioissa.

”En väheksy nykyisiä kumppaneita, mutta toiminta on vielä aika pienessä mittakaavassa ja suunnitelmissani on mennä paljon pidemmälle. Haluan ajaa kilpaa työkseni ja näyttää kaikille, että panostaminen toimintaani ei ole ollut turhaa.”

Haapamäki haluaa olla aito itsensä. Neuvottelutkin hän hoitaa leveällä Tyrvään murteella.

”Homman suola on itsensä haastaminen. Teen tätä rakkaudesta ja halusta. Ilman intohimoa ei pärjää.”

Isoisä Taito Tommila, 62, ja Sebastian Haapamäki, 3, keskittyvät omaan autoonsa. Taustalla kisainsinööri Anssi Alatalo Henri Haapamäen auton kimpussa. Haapamäen tallin henkilöstö koostuu oman kylän miehistä Sastamalasta.­