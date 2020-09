Dallas Starsin väliaikainen päävalmentaja Rick Bowness on valmentanut enemmän otteluja kuin kukaan toinen valmentaja NHL:n historiassa. Lempinimen Bones saanut valmentaja on kaikkien suosikki ja pelaajistaan syvästi välittävä ihminen.

Edmonton

Rick Bowness ei oikeastaan edes halunnut olla Dallas Starsin päävalmentaja Edmontonissa alkaneessa Stanley Cupin finaalissa.

Hän aloitti kauden tutulla paikallaan apulaisvalmentajana. Kun päävalmentaja Jim Montgomery joutui joulukuussa jättämään paikkansa hoitaakseen henkilökohtaisen ongelmansa, Starsin manageri Jim Nill pyysi Bownessia ottamaan valmennusvastuun tittelillä väliaikainen päävalmentaja.

Kun Dallas pudotti Vegas Golden Knightsin ja tie finaaliin aukesi, Bowness istui virtuaalitiedotustilaisuudessa huojentuneena.

”Finaaliin pääsy on niin harvinaista”, hän sanoi. ”On nautittava jokaisesta minuutista.”

Bowness valmensi Stanley Cupin finaalissa Vancouver Canucksia päävalmentajan apulaisena vuonna 2011 ja Tampassa vuonna 2015. Molemmilla kerroilla hän sai kätellä vastustajat sarjan päätteeksi häviäjän puolelta.

NHL-maailmassa tuttavallisesti Bonesina tunnettu Bowness on valmentanut yli viisisataa ottelua päävalmentajana, mutta playoffeissa se tapahtui viimeksi keväällä 1992 Bostonissa. Häntä on aina pidetty huippuluokan apulaisvalmentajana. Valmennettuja pelejä on tilastossa jo yli 2 500. Scotty Bowmanin entinen ennätys 2 164 peliä rikkoutui jo vuonna 2017.

Rick Bowness on ollut valmentajana kahdeksassa eri NHL-seurassa, päävalmentajana niistä viidessä. Hän on nähnyt enemmän omistajia, managereita, pelaajia, linja-autoja, lentokenttiä, hotelleja, pukukoppeja ja pelaajapenkkejä kuin kukaan toinen valmentaja NHL:n historiassa. Hän tuntee kaikki ja kaikki tuntevat hänet.

NHL:n Return to Play-turnaukseen osallistuneista 24 joukkueesta 18:ssa oli Bownessin valmentamia pelaajia, samoin kolme manageria – Jarmo Kekäläinen heidän joukossaan – ja kaksi valmentajaa.

” ”Hän on valmentaja, jonka eteen haluat tehdä kaiken.”

Rick Bowness­

NHL-jääkiekko on muuttunut vuonna 1975 Atlanta Flamesissä pelaajauransa aloittaneen Rick Bownessin aikana tyylillisesti useamman kerran. Valmentamisen teoriat ja käytettävissä oleva teknologia on edistynyt.

Bowness on elänyt useamman pelaajasukupolven uran alusta loppuun. Suomalaispelaajiakin hän on valmentanut Anssi Melametsästä alkaen, Teppo Nummisen ja Sami Salon kautta nyt Stanley Cupista kamppailevaan historialliseen suomalaisneliapilaan Miro Heiskanen, Joel Kiviranta, Esa Lindell ja Roope Hintz saakka.

Kaiken aikaa hän on säilyttänyt vaatimattomuutensa ja sanoo olevansa vain ”vanha kundi, joka vieläkin valmentaa liigassa.”

Raa’assa ja suurten egojen täyttämässä NHL-busineksessa Bowness on harvinaisen inhimillinen poikkeus – mies, joka kohtelee kaikkia samalla tavalla. Ja laskee mielellään leikkiä itsestään.

”Tiesimme tarkalleen, mitä tulemme saamaan”, hän sanoi Helsingin Sanomille Joel Kivirannasta.

”Odotimmeko me hattutemppua? No emme. Jos minä olisin viisas valmentaja, olisin laittanut hänet kokoonpanoon jo paljon aikaisemmin”, hän nauroi.

”Hän on valmentaja, jonka eteen haluat tehdä kaiken”, Dallasin kapteeni Jamie Benn totesi ennen Stanley Cupin ensimmäistä finaalipeliä.

” ”Tiesin jo 25-vuotiaana, että jos halusin jatkaa jääkiekossa, minusta tulisi valmentaja.”

Dallasin Rick Bowness vaihtopenkin takana Stanley Cupin tämän syksyn ensimmäisessä finaaliottelussa Tampa Bay Lightningia vastaan.­

Finaaleissa valmentaakin nyt kaksi inhimillisyydestään tunnettua valmentajaa. Tampa Bay Lightningin Jon Cooper ja Bowness ovat molemmat helposti lähestyttäviä ihmisiä. Koronaviruspandemian vuoksi eristyksissä viiden tähden vankilassaan jo kahdeksan viikkoa viettäneet pelaajat kuuntelevat heitä mielellään.

Pelikirjojen päälle tarvitaan nyt emotionaalista ja sosiaalista älykkyyttä, ja sitä Bownesilla riittää. Hän ei koskaan nöyryytä pelaajiaan, eikä hauku heitä julkisesti. Hän ei myöskään pelkää näyttää haavoittuvuuttaan. Hän oli ensimmäinen, joka myönsi kuplassa elämisen kovuuden pelaajien mielenterveydelle.

”Ihmiset eivät ymmärrä, miten vaikeaa tämä kuplassa eläminen on”, hän sanoi jo elokuussa. Kun Starsin pelaajat tarvitsivat raikasta ilmaa, Bones vei heidät vapaapäivänä kirmailemaan Edmontonin tyhjälle jalkapallostadionille.

Rick Bownessin valmentajaura alkoi marraskuussa, vuonna 1983 Winnipegissä.

”Olin 28-vuotias ja pelaaja, apulaisvalmentaja ja kapteeni American Hockey Leaguessa”, hän muisteli sunnuntaina Edmontonissa.

Bowness oli keskushyökkääjä ja niin sanottu journeyman eli pelaaja, jolle saattoi tulla kutsu NHL-peleihin ja yhtä nopeasti matkalippu takaisin farmijoukkueeseen. NHL-otteluita hänelle kertyi pelaajana 173.

”Tiesin jo 25-vuotiaana, että jos halusin jatkaa jääkiekossa, minusta tulisi valmentaja.”

”En ollut hääppöinen luistelija. Minulla ei ollut nopeutta eikä kiekonkäsittelytaitoja, joita NHL:ssä vaadittiin. Mutta puolustin vastuuntuntoisesti ja yritin todella opetella sitä osaa pelistä. Minulla oli intohimoa pysytellä jääkiekossa ja opiskella lisää.”

” ”Emme jahtaa peliä. Peli tulee luoksesi, jos puolustat oikein.”

Rick Bowness (vas.) Vancouverin apulaisvalmentajana vuonna 2011 yhdessä Alexander Burrowsin ja Ryan Keslerin kanssa.­

Bownessin valmentama Dallas Stars on ollut NHL:n niin sanotun kuplaturnauksen suurin yllättäjä.

Läntisen konferenssin ennakkosuosikit Vegas Golden Knights ja Colorado Avalanche putosivat Starsin tehokkaan puolustuspelin uhreina.

”Jokaisen pelaajan täytyy tulla takaisin puolustusalueelle niin nopeasti kuin mahdollista. Emme jahtaa peliä. Peli tulee luoksesi, jos puolustat oikein. Peli alkaa keskialueelta, kun tullaan alas ja luetaan peliä oikein”, Bowness selitti Dallasin pelitapaa.

Hyökkäyspelissä Bownessin taktiikkana on saada puolustajat tehokkaasti mukaan hyökkäyksiin. Hän kannustaa jatkuvasti pakkeja nousemaan ylös.

”Me pääsimme näin pitkälle puolustajiemme pelin ansiosta. He osallistuvat hyökkäyksiin aina tarvittaessa. Puolustajien on luotettava hyökkääjiin ja toisinpäin. Se ei ole täydellinen taktiikka, mutta näin me pelaamme ja tulemme jatkamaan samalla tavalla.”

Tampan Rick Bowness tuntee hyvin. Hän työskenteli Tampa Bay Lightningin apulaisvalmentajana vuosina 2013–2018. Tampan Victor Hedmanista puhuminen etunimellä johtuu siitä, että kaksimetrisen ruotsalaisen kehittäminen NHL:n parhaaksi puolustajaksi saattaa olla vanhan valmentajan uran rakkain onnistunut projekti.

Bones aloitti tutustumisen Örnsköldsvikistä Floridaan tulleeseen jättiläiseen puhumalla ensimmäiset viikot kaikesta muusta kuin jääkiekosta.

Hänestä on tärkeää oppia tuntemaan pelaaja ensin ihmisenä.