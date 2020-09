Autourheilu

Mäkisestä tulee Toyotan moottoriurheilupuolen neuvonantaja.

Tommi Mäkinen on ollut Toyotan rallitiimin tallipäällikkönä vuodesta 2017 alkaen.­

Toyotan rallitallia menestyksekkäästi johtanut Tommi Mäkinen vaihtaa tammikuussa uusiin tehtäviin, kun hänestä tulee Toyotan moottoriurheilupuolen neuvonantaja.

Toyota kertoi asiasta verkkosivuillaan ja kiitteli Mäkisen panosta rallitallin käynnistämisessä ja johtamisessa. Jatkossa häneltä odotetaan vielä suurempaa panosta menestyvien kilpa-autojen kehittäjänä.

”Tavoite on nyt saavutettu, ja on aika siirtyä uusiin haasteisiin Toyotalla. Olemme iloisia, että Toyota päätti nyt suunnitellusti hankkia WRC-toimintamme, jotka olemme rakentaneet yhdessä. Minulle on tärkeää, että toiminnat pysyvät edelleen Jyväskylässä ja Tallinnassa”, Mäkinen kertoi tiedotteessa.

Suomalaisvetoinen Toyota liittyi rallin MM-sarjaan kaudeksi 2017 ja voitti valmistajien maailmanmestaruuden jo seuraavana vuonna. Vuonna 2019 virolaiskuljettaja Ott Tänak voitti Toyotalla maailmanmestaruuden.

Tällä kaudella Toyotan kuljettajakolmikon muodostavat Sebastien Ogier, Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä. Evans johtaa MM-sarjaa ennen Ogieria, ja ensimmäistä kauttaan WRC-autolla ajava Rovanperä on neljäntenä.