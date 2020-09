Maria Huntington on kerännyt lahjoitettavia urheiluvarusteita olohuoneeseen. Perheen uusinta tulokasta, 11 kuukauden ikäistä Dina-koiraa ylimääräiset kengät eivät haittaa, mutta avomies on kuulemma iloinen kun niistä päästään.­

Maria Huntingtonin lapsuuden perheessä talous oli tiukoilla, mutta raha ei koskaan estänyt häntä urheilemasta. Moniottelija toivoo, että lapset voisivat harrastaa vanhempien varallisuudesta riippumatta.

Olohuoneeseen on kerätty kenkälaatikoita ja kasseja täynnä urheiluvaatteita. Ne ovat menossa hyväntekeväisyyteen Hope ry:lle, joka jakaa harrastusvälineet vähävaraisille perheille.

Kasassa on myös upouusia piikkareita, tämän vuoden olympialaisiin tarkoitettua mallistoa.

”Nämä maksavat ehkä 150 euroa. On se tosi paljon”, Maria Huntington sanoo katsellessaan kirkkaan värisiä tossuja.

Kolmannen perättäisen Suomen mestaruuden tänä kesänä seitsenottelussa saavuttanut 23-vuotias Huntington saa nykyään urheiluvarusteita yllin kyllin yhteistyökumppaneilta, mutta lapsuudessa varusteet tulivat usein käytettyinä.

Jos joskus saikin uudet piikkarit tai lenkkarit, ne ostettiin pari kokoa isompana ja niitä käytettiin useampi kausi.

”Nyt saattaa mennä kuukaudessa yhdet lenkkarit, mutta silloin niitä käytettiin kaksi vuotta putkeen, vaikka olimme kasvavassa iässä. Lenkkareista katoaa kimmoisuus, mutta ei siitä silloin välitetty, niin kauan mentiin kun ne ehjinä pysyivät.”

Huntington syntyi Englannissa, mistä hänen isänsä on kotoisin, mutta perhe muutti Suomeen hänen ollessa 5-vuotias.

Perhe asui Leinolassa Tampereella. Fysioterapeuttina työskennellyt äiti oli neljän lapsen yksinhuoltaja, joten rahasta oli tiukkaa. Silti lapsuus oli onnellinen, ja sisarukset harrastivat paljon.

”Aloitimme kaksoissiskoni Tiian kanssa yleisurheilun 9-vuotiaana Hippo-kisoissa. Äiti oli myös mukana toiminnassa ja kaksi pikkuveljeäni kulkivat treeneissä. Siskoni kanssa harrastimme myös lentopalloa, koripalloa, uimahyppyjä ja kokeilimme vaikka mitä lajeja.”

Teini-iässä vaatemerkeillä oli erityisesti väliä. Maria Huntington jakoi lehtiä saadakseen omaa rahaa, jolla ostaa oikeanlaisia vaatteita.­

Yleisurheiluharjoituksiin kuljettiin yhdessä autolla, mutta siskokset oppivat siihen, että päästäkseen muihin harrastuksiin piti olla omatoiminen.

”Koripalloharjoituksiin Kangasalle kyselimme usein kyytejä tai kuljimme bussilla, joskus pyörällä. Lentopalloharjoituksiin Ylöjärvelle menimme bussilla. Ei äidillä olisi ollut mahdollisuutta revetä joka puolelle.”’

Helpotusta urheiluharrastusten kausimaksuihin saatiin, kun lapsiensa kautta Tampereen Pyrinnön toimintaan mukaan tullut äiti ryhtyi myös valmentamaan.

”Ilman seuran joustamista emme olisi pystyneet maksamaan kausimaksuja.”

Rahasta tai sen puutteesta ei perheessä ääneen puhuttu, mutta silti lapset ymmärsivät asian. Huntington tiesi tasan tarkkaan, koska äidillä on palkkapäivä.

Kaupassa laskettiin, mitä pystyttiin ostamaan ja tuotteista valittiin aina edullisin vaihtoehto.

Vaatteet saatiin käytettyinä eikä se haitannut Huntingtonia lapsena, vaikka joskus häntä ihmetytti kun kaverit saattoivat saada uusia huppareita kerralla useampiakin.

”Ilman äidin työkaverien apua olisimme kulkeneet samoissa vermeissä monta vuotta. Saimme oikeasti tosi kivoja vaatteita, ja se oli meille iso juttu. Välillä tappelimmekin vaatteista Tiian kanssa.”

Maria Huntington kertoo harrastaneensa kaksoissisko Tiian kanssa monia urheilulajeja. Tenniskeskuksella kaksikko etsi tyhjiä kenttiä päästäkseen ilmaiseksi pelaamaan.­

Lapset myös tiesivät kysymättä ettei ihan kaikkeen ole varaa, kuten vaikka tennisharrastukseen. Koulun tennisturnausta varten Huntington ja kaksoissiskonsa saivat mailat urheilukaverilta. He pelasivat paljon kaksin ja keksivät keinot päästä kentälle.

”Kävimme tenniskeskuksessa etsimässä tyhjiä kenttiä, joissa voisi pelata ilmaiseksi. Olimme siellä niin kauan, että meidät häädettiin sieltä.”

Teini-iässä merkkitietoisuus lisääntyi ja vaatteilla alkoi olla enemmän arvoa. Mutta silloin Huntingtonilla oli jo mahdollisuus hankkia rahaa itse.

”Totta kai sillä oli väliä, onko Adidas tai Nike tai mikä nyt olikaan aina muodissa. Aloin jakamaan lehtiä 13-vuotiaana, ja vedin yleisurheilukouluja. Sitten tulivat kesätyöt. Sain omaa rahaa, jonka sain käyttää juuri siihen mihin halusin.”

Seura taas tuki etelän leirityksiä, vastavuoroisesti Huntington ohjasi yleisurheiluharjoituksia nuoremmilleen. Leirien lähestyessä hän jakoi lehtiä entistä innokkaammin saadakseen leireille käyttörahaa.

Huntingtonille on aina ollut selvää, että raha pitää ansaita, sitä ei kukaan ilmaiseksi ojenna.

”Se että olen joutunut tekemään töitä rahan eteen, on opettanut paljon enemmän kuin se, että olisin syntynyt kultalusikka suussa. Eikä siinä ole mitään väärää, että vanhemmat auttavat, jos siihen on mahdollisuus, mutta meillä ei sitä mahdollisuutta ollut.”

Urheilu-uran mahdollistaminen tiukasta taloustilanteesta huolimatta on vaatinut järjestelyjä, pohdintaa ja rohkeutta sanoa asiat ääneen.

”En ole koskaan ajatellut, että en voisi tehdä jotain sen takia, että ei ole varaa, vaan olen yrittänyt keksiä ratkaisua, tehnyt töitä tai pyytänyt apua.”

Pärjäämisen asenne on ihailtavaa, mutta joskus ainainen pennin venyttäminen saattaa lannistaa. Häpeääkin se voi aiheuttaa, varsinkin siinä iässä, kun ei haluaisi erottua ikätovereistaan.

”Ehkä joskus nuorempana oli pientä häpeää, kun muilla oli hienot autot ja meillä vanhin mahdollinen, joka meni juuri ja juuri katsastuksesta läpi milloin milläkin keinoin.”

Huntington kuitenkin korostaa, että kyseessä oli hyvin pieni murhe. Vanha viisaus on, että onnea ei voi rahalla ostaa. Ja erittäin onnellisena Huntington lapsuuttaan pitää.

”Meillä oli hyvin läheiset välit äidin ja sisarusten kanssa ja teimme paljon asioita yhdessä. Vanha auto on todella pieni huoli verrattuna siihen, millaisia asioita olen joskus kuullut muiden lapsuuteen liittyneen.”

Urheiluharrastuksista yleisurheilu ja koripallo kulkivat pitkään mukana, mutta jo aika nuorena Huntington ymmärsi, että mahdollisuudet ammattiurheilijan uraan ovat paremmat yleisurheilussa.

Itsenäisen taloudellisen varmuuden Huntington saavutti tekemällä puhelinmyyjän töitä. Hän teki työtä vielä ennen vuoden 2018 EM-kisoja, mutta jätti ne pikkuhiljaa sivummalle alettuaan saada urheilusta tuloja.

Huntingtonille on tärkeää ajatella asioita talouden näkökulmasta. Se tarkoittaa sitä, että vaikka yllättäviäkin juttuja sattuisi, hän selviää.

”Lapsuus opetti sen, että en halua joutua tilanteeseen, jossa olen tyhjän päällä ettei esimerkiksi ole yhtään rahaa tilillä, jos tulee hätätilanne.”

Koska urheilu on lyhytkestoinen ja epävarma ala, on Huntingtonilla varasuunnitelmat olemassa. Hän on hiljattain aloittanut tietojärjestelmätieteen opiskelut, joiden kautta on tarkoitus opiskella myös kauppatieteiden maisteriksi.

Lisäksi hänellä on sosiaaliseen mediaan liittyviä yhteistyökumppanuuksia.

Huntington kilpaili tällä kaudella vain kerran päälajissaan eli seitsenottelussa, koska koronavirus vei ison osan kilpailuista. Poikkeusvuonna sosiaalinen media on ollut entistä tärkeämpi ansaintamahdollisuus.

”Jos urani päättyisi nyt, niin olen saanut tehtyä sosiaalisesta mediasta sellaisen alustan, että voin periaatteessa elää yhteistyökumppanuuksien avulla. Ne eivät ole sidottuja urheilutapahtumiin, vaan näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa.”

Urheilijan on nykyään mahdollista brändätä itsensä, kerätä seuraajia, saada sponsoreita ja edistää näin omaa uraansa. Tätä näkyvyyttä voi käyttää myös hyvään.

”Minä ainakin haluan olla yksi niistä, jotka vaikuttavat isompiin asioihin eikä niin, että kaikki pyörii vain oman navan ympärillä. Treeneissä ja ympärilläni olevassa tiimissä ihmiset tekevät asioita minun eteen, joten haluan osaltani viedä tärkeitä asioita eteenpäin.”

Urheilu on opettanut Huntingtonille itsevarmuutta, sinnikkyyttä ja periksiantamattomuutta. Ominaisuuksia, joita hän soisi jokaisen lapsen ja nuoren voivan harrastuksistaan saada.

”Kaikilla pitäisi olla tasa-arvoinen mahdollisuus harrastaa. On epäreilua, jos sitä mahdollisuutta ei ole vanhempien varallisuuden takia.”

Osa kengistä on ihan uusia, olympiavuotta varten tehtyä mallistoa.­