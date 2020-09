Osalta urheiluväkeä on mukavasti sujuneen kesän aikana unohtunut, että sarjat voidaan sulkea uudestaan tai rajoituksia tiukentaa, jos koronavirusepidemia pahenee, kirjoittaa HS:n urheilutoimituksen uutistuottaja Tero Hakola.

Urheilusarjoilla, seuroilla ja yleisöllä alkaa olla viimeinen hetki ottaa itseään niskasta kiinni, mikäli otteluiden pelaaminen ja niiden katselu paikanpäällä on tärkeää.

Jääkiekon, koripalloilun, lentopallon ja salibandyn sarjat päättyivät viime maaliskuussa kuin seinään koronavirusepidemian takia.

Valitettavasti osalta urheiluväkeä on mukavasti sujuneen kesän aikana unohtunut, että sarjat voidaan sulkea nopeasti myös uudestaan tai rajoituksia tiukentaa, jos epidemia pahenee eikä urheilu pysty toimimaan terveysviranomaisten suositusten mukaisesti.

Juuri nyt näyttää pahalta.

Viime sunnuntaina Kouvolassa pelatussa Superpesiksen toisessa finaaliottelussa turvaväleistä ei ollut tietoakaan, kun liki 3 000 katsojaa pakkautui seuraamaan KPL:n ja Sotkamon Jymyn välistä ottelua katsomon parhaille paikoille.

Tyhjiä istuimia ei näkynyt, saati tyhjiä penkkirivejä, ei myöskään kasvomaskeja. Pesäpallokansa seurasi jännitysnäytelmää hartia hartiassa kiinni.

Jälkikäteen voi sanoa, että seura, yleisö ja myös Superpesis sarjana epäonnistuivat finaaliottelussa.

KPL:n puheenjohtaja Harri Lehto tuuppasi Kouvolan Sanomien haastattelussa vastuun yleisölle, vaikka seura vastaa järjestelyistä ja järjestyksenpidosta. Myyntipäällikkö Simo Pyöriä oli kriittisempi ja myönsi, että KPL olisi voinut tehdä asioita paremminkin.

Pesäpallo ei ole ainoa laji eikä KPL ainoa seura, joka on epäonnistunut koronatoimissaan. Esimerkiksi jalkapallon edellisessä Stadin derbyssä osa HIFK:n kannattajista ryntäsi kentälle ja katsomossa oli tavallisen lämmin tunnelma.

Katsomoiden yleisösumppuja on nähty myös muilla paikkakunnilla.

Ainakin paperilla sarjat ottavat koronavirusepidemian vakavasti. Esimerkiksi Salibandyliitto on lähettänyt seuroille ja erotuomareille 12-sivuinen ohjeistuksen ottelutapahtumia varten.

Seuroilla onkin monella tavalla iso vastuu. Jos turvavälejä ja muita suosituksia ei ottelutapahtumissa noudateta ja koronavirustartuntoja jäljitetään katsomoihin, voi edessä olla helposti huomattavasti nykyistä tiukemmat rajoitukset.

Pahimmassa tapauksessa sarjat voivat joutua uudelleen tauolle ja silloin on seurojen, pelaajien ja toimihenkilöiden toimeentulo taas uhattuna. Suosituksia kannattaa siis noudattaa ja mieluummin tiukemman kaavan kautta.

Nelosen The Voice of Finlandin yleisö on näyttänyt yhden tavan toimia korona-ajassa. Livelähetysten yleisölle on suositeltu maskien käyttöä, ja ainakin tv-kuvan perusteella suositus on näyttänyt menneen hyvin läpi.

Eikä se näyttänyt pahemmin tunnelmaa haittaavan.

